La protección de datos de carácter personal es imprescindible dentro de cualquier empresa y organización. Con la entrada en vigor en 2016 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y su aplicación a partir del 2018, las medidas para salvaguardar este derecho se han visto reforzadas. De hecho, el incumplimiento de llevar a cabo medidas al respecto en la organización del trabajo y el tratamiento de datos diario en las compañías, está dando lugar a elevadas sanciones interpuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Una mala gestión de los datos supone un alto riesgo y un gran impacto en los afectados. Por ello, las empresas deben ser muy cuidadosas al respecto. En este contexto, la firma y la protección de datos están muy relacionadas ya que esta se considera un dato personal, enseguida veremos por qué. En el artículo de hoy explicamos a los empresarios y responsables de RRHH todo lo relacionado con el proceso de la firma digital en la protección de datos, cómo firmar documentos de manera segura y la regulación de la firma en el RGPD.

La firma y la protección de datos de carácter personal Los datos personales son toda información sobre una persona física identificada o identificable. Con identificable se hace referencia a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador. Algunos ejemplos son : un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona, etc. Así pues, la firma según el RGPD podría considerarse, a priori, como un dato identificativo de las personas. La firma de documentos es un proceso altamente delicado que implica una serie de obligaciones por las partes que lo firman, por lo que hay que disponer de un mecanismo que garantice su fiabilidad y validez. Además, muchos de los documentos a firmar contienen un gran número de datos sensibles (art. 9 RGPD) cuya protección es más severa, ya que no pueden ser arriesgados a ser filtrados. Especialmente ahora que los ataques cibernéticos cada vez son más sofisticados y frecuentes.

¿Qué es una firma digital ? La firma digital o firma electrónica es un proceso por el cual se digitaliza la firma de documentos o contratos de trabajo . Esto quiere decir que en vez de firmar en papel, ambas partes firman a través de internet. De todas formas, hay que tener en cuenta que no todas las firmas electrónicas poseen las características de seguridad de las firmas digitales. La firma digital tiene validez legal, además de otras ventajas como : Agilidad en el proceso : el 76% de los documentos se firman el mismo día.

Remota : no es necesario que las personas se encuentren en el mismo espacio.

Sostenible : elimina el papel.

Segura : firmar a través de un buen proveedor de firma digital es mucho más seguro que firmar en papel, evita falsificaciones y garantiza la validez del contenido. La firma digital proporciona autenticidad e integridad de un documento, mensaje o software. Está formada por dos claves, en el sentido de que se aplican mecanismos criptográficos al contenido del mensaje para demostrar al receptor que el emisor es real, que el mensaje llegó y que éste no se ha alterado desde su emisión. En esta línea, la firma digital encripta los datos de un documento, dándole mayor seguridad y veracidad.

Smart contracts, firma y protección de datos Los smart contracts o contratos inteligentes son uno de los tipos de documentos más seguros, ya que utilizan la tecnología blockchain o cadena de bloques. Esta tecnología registra un contrato o conjunto de transacciones que no acceden a datos externos sino que utilizan como información los datos almacenados en la cadena de bloques. Esta forma de organización de la información asegura la integridad de los datos registrados, pues no es muy complejo (casi imposible), eliminar o modificar la información almacenada en un bloque. Cada vez es más común formalizar contratos de este tipo con la firma digital, de manera que la protección de los datos queda garantizada.

¿Cómo firmar documentos de manera digital y segura ? Para firmar los documentos con firma digital es recomendable trabajar con un proveedor como Signaturit o PayFit. Este tipo de partnerships cuentan con expertos en protección de datos y toman las medidas técnicas y organizativas que se requieren para llevar a cabo el tratamiento de los datos, de manera que firma y protección de datos siempre estarán en sintonía. Estas medidas van de la mano con la ISO 27001 , una norma internacional que proporciona un marco de trabajo para los sistemas de gestión de seguridad de la información, y cuyo objetivo es proporcionar integridad, confidencialidad y disponibilidad continuada de la información. ¿Qué es la certificación ISO 27001 ? Como se ha explicado, la certificación ISO 27001 es una normativa internacional cuyo propósito es proteger a las empresas de cualquier pérdida, robo o corrupción de datos, protegiendo los sistemas informáticos de infracciones o daños. Se trata de una norma que describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa y, además, se considera como una certificación homologada, pues las empresas que dispongan de ella acreditan así que cumplen con la seguridad de la información. Trabajar con proveedores con certificaciones te garantiza que se ha estudiado y aprobado tanto la seguridad de una aplicación y como de la forma de organización de la empresa. No obstante, aunque la certificación es uno de los mejores indicadores, es imprescindible hacer las tareas más básicas de forma correcta. Por ejemplo, la autenticación en dos pasos es una metodología muy eficaz. Este método consiste en que el inicio de sesión se haga en dos pasos, primero introduciendo la contraseña, después, una segunda validación ligada al teléfono móvil del titular de la cuenta, por ejemplo. La autenticación en dos pasos (two-factor-authentication) aumenta considerablemente la seguridad y disminuye el riesgo de ataques a las cuentas de los usuarios y clientes. La firma y la protección de datos en el ámbito laboral En nuestro artículo sobre protección de datos en el ámbito laboral explicamos su impacto en el ámbito de trabajo, como en cuestiones tales como : Registro de salarios

Teletrabajo

Instalación de cámaras de videovigilancia y grabación de conversaciones en el espacio de trabajo

Registro de la jornada laboral

Protección de datos y comunicaciones comerciales de las empresas En definitiva, el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial debe ser riguroso con la normativa. La firma y protección de datos en el entorno laboral es una cuestión cada vez más importante dentro de las empresas y, por ello, establecer una política de protección de datos y unas buenas prácticas empresariales al respecto, es primordial.