La tabla salarial es una herramienta esencial para empleadores y trabajadores porque resume los importes que corresponde pagar por cada puesto de trabajo según la normativa vigente. Con los cambios en los convenios colectivos y la variación del salario mínimo que pueden tener lugar cada cierto tiempo, actualizar y comprender correctamente las tablas salariales es clave e indispensable para evitar errores en la nómina y garantizar los derechos laborales.

Como trabajadores, a todos nos ha interesado conocer alguna vez quién decide sobre los salarios, cómo se calculan y cuáles son los derechos a los que podemos acogernos.

¿Qué son y cómo se estructuran? ¿Qué debes tener en cuenta para aplicar correctamente las categorías salariales según el sector? En este artículo vamos a responder a todas estas preguntas, además de responder a las dudas más frecuentes.

¿Qué es una tabla salarial?

¿Qué es una tabla salarial?

Una tabla salarial es, simplemente, un documento que refleja los importes fijados para cada puesto de trabajo dentro de un convenio colectivo o normativa laboral. Incluye salarios base y, en muchos casos, complementos como antigüedad, pluses o pagas extras. Es algo así como el documento de referencia, el documento al que hay que ir a buscar cuando se quiere comprobar este tipo de información. Una referencia muy útil para el departamento de recursos humanos y también para los trabajadores.

Una tabla salarial suele dividirse por:

Categorías profesionales o niveles .

Grupos o escalas salariales .

Años o incrementos progresivos si el convenio lo establece.

⚠️Recuerda que… Cada tabla salarial también puede reflejar si los importes son por hora, por día o por mes. Por ello, resulta especialmente útil comprender cómo calcular salario por hora en España, ya que permite interpretar correctamente la retribución y comparar condiciones laborales con mayor precisión, independientemente del formato en que se presente el salario.

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¿Cuál es la tabla salarial para las empleadas de hogar en 2026 y también en otros sectores?

Tabla salarial para las empleadas del hogar 2026

Las empleadas de hogar tienen un régimen laboral específico. La tabla salarial de las empleadas de hogar 2026 recoge los importes mínimos que deben percibir por su actividad, conforme a la normativa estatal o autonómica, según el caso. Es importante saber qué conceptos están incluidos (salario base, pagas extras prorrateadas, etc.) y cómo se registran.

💡 ¿Sabías que…? Antes de aplicar una tabla, hay que revisar si el importe que vas a pagar es el salario nominal pactado con la trabajadora.

Tabla salarial para el convenio del metal 2026

El sector del metal cuenta con uno de los convenios más amplios y con múltiples categorías. La tabla salarial del convenio del metal 2026 diferencia claramente los distintos niveles profesionales y sus salarios mínimos. Cada subgrupo (oficial, especialista, técnico, etc.) tiene asignado un salario base y posibles complementos.

¿Las tablas salariales son en bruto o neto?

Una pregunta común es si las tablas salariales son en bruto o neto. Las tablas salariales siempre se refieren a importes brutos, es decir, antes de aplicar retenciones de IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social u otras deducciones. Esto significa que lo que figura en la tabla no es lo que el empleado recibe “en mano”.

Entender este punto es clave para preparar y verificar correctamente el documento que entrega el empresario al trabajador: el recibo de salarios.

⚠️ Recuerda que… La tabla salarial 2026 recoge los salarios mínimos fijados por ley y convenios colectivos.

Cada sector (p. ej., hogar, metal) cuenta con su propia tabla salarial.

Las categorías salariales determinan el nivel retributivo de cada puesto.

Es importante saber si las tablas salariales son en bruto o neto , y cómo se utilizan en la práctica.

Las tablas salariales se aplican para calcular el salario mensual, por hora o por día, según contrato y jornada.

En definitiva, la tabla salarial es una herramienta clave para entender cómo se estructuran los salarios en función del sector, la categoría profesional y el marco legal o convencional aplicable. Como hemos dicho, se trata de un documento fundamental revisar siempre las categorías salariales y las actualizaciones oficiales (publicadas en el BOE) para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y una correcta gestión de nóminas.

Además, conviene recordar que, en la mayoría de los casos, las tablas reflejan importes en bruto, a partir de los cuales se aplican las correspondientes cotizaciones y retenciones para obtener el salario neto final. Por ello, interpretar correctamente la información salarial no solo ayuda a empleadores y trabajadores a evitar errores legales, sino que también favorece relaciones laborales más transparentes y justas.

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