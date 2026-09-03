Puntos clave sobre la prórroga del contrato de trabajo La prórroga afecta principalmente a contratos de duración determinada o formativos.

Un contrato temporal solo es válido si responde a una causa real y documentada .

El contrato por circunstancias de la producción puede prorrogarse una vez si se firmó por duración inferior a la máxima.

Este contrato dura mientras subsista la causa que justifica la sustitución o cobertura temporal.

Existe riesgo legal si se superan límites o falta causa, el contrato puede convertirse en indefinido.

La prórroga del contrato de trabajo permite ampliar la duración de una relación temporal cuando la causa que justificó el contrato sigue existiendo y la ley lo permite. No debe utilizarse para cubrir necesidades permanentes, porque tras la reforma laboral la contratación indefinida es la regla general.

En este artículo te explicamos cómo se prorroga un contrato de trabajo, cuántas prórrogas puede tener un contrato y cuándo una prórroga de contrato de trabajo temporal puede transformarse en indefinida.

¿Cuándo se puede prorrogar un contrato de trabajo?

¿Cuándo se puede prorrogar un contrato de trabajo?

Un contrato de trabajo puede prorrogarse cuando su modalidad permite una duración inicial inferior a la máxima legal y la causa temporal sigue vigente. La prórroga debe respetar la duración máxima del contrato, el convenio colectivo y la causa indicada en el documento contractual.

¿Qué contratos temporales pueden prorrogarse?

Tras la reforma laboral, los principales contratos temporales son el contrato por circunstancias de la producción y el contrato de sustitución. También existen contratos formativos con reglas propias. Para elegir bien, conviene revisar los tipos de contrato de trabajo y la causa de contratación.

¿Qué contratos ya no deben utilizarse?

El contrato por obra o servicio fue derogado por la reforma laboral de 2022. Por eso, si una necesidad empresarial es estructural, periódica o permanente, debe analizarse si corresponde un contrato indefinido, fijo discontinuo u otra modalidad, y no una sucesión de prórrogas temporales.

💡Recuerda que… La prórroga no corrige un contrato temporal mal planteado. Si la causa temporal no existe o no está correctamente identificada, el riesgo de conversión en indefinido sigue existiendo.

¿Cómo se prorroga un contrato de trabajo?

La prórroga de contrato de trabajo debe documentarse por escrito cuando amplía la duración pactada y debe comunicarse a través de los canales laborales correspondientes. En la práctica, RR. HH. debe comprobar la fecha de fin, la causa, la duración máxima y el preaviso aplicable.

Esta prórroga debe incluir:

Identificación de empresa y trabajador

Contrato que se prorroga y fecha de inicio

Nueva fecha de finalización

Causa temporal que continúa vigente

Firma de ambas partes y comunicación al SEPE cuando proceda

¿Cuál es la diferencia entre prórroga y renovación de contrato?

La prórroga mantiene el mismo contrato de trabajo y alarga su duración dentro de los límites legales. La renovación implica firmar un nuevo contrato, lo que exige justificar una nueva causa y revisar si existe encadenamiento o fraude en la contratación temporal.

Concepto Qué implica Riesgo a revisar Prórroga Amplía el mismo contrato Superar duración máxima Renovación Firma de un nuevo contrato Encadenamiento o falta de causa Transformación Cambio a indefinido Reconocer la relación fija correctamente

¿Cuántas prórrogas puede tener un contrato?

No existe una respuesta única para todos los contratos. Depende de la modalidad contractual. En el contrato por circunstancias de la producción, si se concierta por una duración inferior a la máxima legal o convencional, puede prorrogarse una sola vez, sin superar esa duración máxima.

Modalidad Duración y prórroga Punto crítico Circunstancias de la producción Hasta 6 meses, ampliable a 12 por convenio; una prórroga si se firmó por menos Causa temporal real Sustitución Hasta que finalice la causa de sustitución Identificar persona sustituida o puesto Formativo Duración según modalidad y objetivo formativo Plan formativo y límites legales

¿Cuándo se transforma un contrato temporal en indefinido?

Un contrato temporal puede convertirse en indefinido si se utiliza sin causa, si supera la duración máxima, si no se da de alta al trabajador correctamente o si existe encadenamiento de contratos temporales por encima de los límites legales.

¿Cuál es la regla de los 18 meses en 24 meses?

Una persona trabajadora adquiere la condición de fija si, en un periodo de 24 meses, ha estado contratada más de 18 meses con dos o más contratos por circunstancias de la producción, para la misma empresa o grupo de empresas, directamente o a través de una ETT.

¿Qué debe hacer la empresa si corresponde transformar el contrato?

La empresa debe formalizar la relación indefinida por escrito, actualizar los datos contractuales y comunicar la variación que proceda. Retrasar la regularización puede aumentar el riesgo de reclamaciones, sanciones o conflictos en caso de extinción posterior.

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