Puntos clave sobre la retribución variable La retribución variable depende del cumplimiento de objetivos individuales, colectivos o de empresa.

Debe regularse por escrito en el contrato de trabajo o en una cláusula específica.

Los bonus y comisiones cotizan a la Seguridad Social y tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo.

La retribución variable debe reflejarse de forma diferenciada en nómina .

Cada empresa puede diseñar su propio sistema respetando el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo.

En el contexto actual, los tipos de salario han evolucionado para incorporar modelos de compensación más dinámicos. Uno de los más relevantes es la retribución variable , un componente del salario que incentiva el rendimiento y alinea los objetivos individuales con los de la empresa. A menudo se confunde con la retribución flexible o con la retribución en especie, por lo que conviene aclarar las diferencias desde el inicio.

En este artículo te explicamos qué es la retribución variable , qué tipos existen, cómo calcularla, cómo debe reflejarse en la nómina y cómo afecta al IRPF. Además, incluimos un ejemplo de plan de retribución variable por objetivos para que puedas adaptarlo a tu empresa.

¿En qué se diferencia la retribución variable de la fija y la flexible?

¿En qué se diferencia la retribución variable de la fija y la flexible?

La retribución fija es el salario base garantizado independientemente del desempeño. La retribución variable fluctúa según resultados medibles y no está garantizada de antemano. La retribución flexible permite destinar parte del salario bruto a productos con ventajas fiscales, sin aumentar la masa salarial total.

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¿Qué es la retribución variable? Definición y características

La retribución variable es, en términos formales la parte de la retribución total que está directamente ligada a una variable medible y, por tanto, depende de los resultados obtenidos. Su importe no es fijo, sino que fluctúa en función de un criterio de rendimiento previamente establecido , ya sea individual, de equipo o de empresa.

Para que sea válida legalmente, la retribución variable debe estar bien definida en el contrato de trabajo o en un documento anexo ( modelo de cláusula de retribución variable ). Sin este pacto previo, el trabajador no dispone de toda la información necesaria para aceptar o no las condiciones del puesto. Este modelo de cláusula debe recoger:

Los objetivos medibles que dan derecho a percibir la retribución variable.

El importe o porcentaje a percibir en función del grado de cumplimiento.

El período de evaluación (mensual, trimestral, anual, etc.).

Los criterios de elegibilidad (antigüedad mínima, nivel de desempeño, etc.).

La metodología de pago (cuándo y cómo se abona el variable).

¿Qué tipos de retribución variable existen?

La retribución variable puede adoptar distintas formas. A continuación, un resumen de las principales modalidades:

Tipo Descripción Ejemplo Bono Pago adicional al alcanzar objetivos individuales o colectivos. Puede ser anual o por proyecto. Bono de 1.500 € al superar el 110% de la cuota de ventas anual. Comisión Porcentaje sobre las ventas realizadas. Muy habitual en departamentos comerciales. 5% sobre facturación hasta cuota; 10% a partir del 90% de la cuota. Participación en beneficios Reparto de una parte de las ganancias anuales entre los empleados según resultados. 2% del beneficio neto repartido proporcionalmente entre la plantilla. Incentivos a largo plazo Opciones sobre acciones o planes de compra de acciones. Fomenta la retención y el compromiso. Stock options con precio fijo durante 3 años para empleados clave. Plus de productividad Complemento vinculado a la superación de metas de producción o eficiencia. Plus de 200 € mensuales al superar el 95% del objetivo de producción.

Es importante distinguir la retribución variable de las gratificaciones extraordinarias (pagas extras), que son obligatorias por ley y no dependen del rendimiento, y del plus de convenio , que es un complemento fijo vinculado al convenio colectivo.

💡 Recuerda que... La retribución variable no tiene una regulación específica en España. Debe definirse por escrito en el contrato o en una cláusula anexa, respetando el convenio colectivo, el SMI y el principio de no discriminación.

¿Cómo calcular la retribución variable?

El cálculo de la retribución variable depende del modelo elegido por la empresa. En cualquier caso, para calcular la retribución variable de forma justa y motivadora, deben seguirse estos criterios:

¿Qué criterios se utilizan para determinar la retribución variable?

Salario base de referencia: el variable suele calcularse como un porcentaje del salario fijo o como una cantidad adicional. Es el punto de partida del cálculo. Rendimiento individual: cumplimiento de objetivos cuantitativos (ventas, unidades producidas, horas facturadas) y cualitativos (satisfacción del cliente, calidad). Detección de áreas clave: identificar los departamentos o roles donde el variable tiene mayor impacto: ventas, atención al cliente, producción, I+D. Análisis de competencias: los objetivos deben ser alcanzables y adaptados al nivel de habilidades del equipo, para que sean realmente motivadores. Equilibrio cuantitativo y cualitativo: no solo se deben premiar resultados numéricos, sino también la calidad del trabajo y la contribución al equipo.

Una buena práctica es que los objetivos sigan el criterio SMART : específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Solo así el sistema será percibido como justo por los empleados.

¿Cómo se refleja la retribución variable en nómina?

La retribución variable en nómina debe aparecer desglosada como un concepto retributivo separado del salario base. Al tratarse de un rendimiento del trabajo, cotiza a la Seguridad Social como el resto del salario. Su inclusión en la base de cotización depende del período de pago:

Si se abona mensualmente: se incluye en la base de cotización de ese mes.

Si se abona con periodicidad superior a un mes (bonus anual): se prorratean las cotizaciones en los meses del período de devengo.

Base máxima de cotización 2026: 5.101,20 euros/mes (RDL 3/2026). Las retribuciones que superen este tope están sujetas a la cuota de solidaridad (1,15%, 1,25% o 1,46% según el tramo de exceso).

El cálculo de los complementos salariales que incluyen retribución variable debe realizarse con cuidado para evitar errores en las bases de cotización, especialmente cuando se pagan en períodos distintos al de devengo.

¿Cómo afecta la retribución variable al IRPF?

La retribución variable tributa en el IRPF como rendimiento del trabajo y puede modificar la retención aplicada en nómina.

¿Cómo se calcula la retención de IRPF sobre un bonus?

Cuando la empresa abona un bonus o incentivo, debe recalcular la retención de IRPF del trabajador teniendo en cuenta el incremento de la base imponible anual. En la práctica:

El bonus se suma al salario del período

La retención se aplica sobre el total devengado

Un bonus elevado puede aumentar temporalmente el porcentaje de retención

¿Cuándo se aplica la reducción del 30% por rendimiento irregular?

Los bonus con un período de generación superior a 2 años y carácter no recurrente pueden beneficiarse de la reducción del 30% prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF . Para aplicarla, el incentivo debe:

Generarse durante más de 2 años

No abonarse de forma periódica o habitual

Ejemplo de plan de retribución variable por objetivos

A continuación, presentamos un ejemplo de plan de retribución variable por objetivos para un equipo de ventas, adaptable a cualquier sector y tamaño de empresa:

Objetivo del plan: incrementar las ventas totales en un 20% respecto al año anterior.

Participantes: todos los empleados del departamento de ventas.

Período de evaluación: anual (1 de enero a 31 de diciembre).

Componentes del plan: Salario base fijo: garantizado independientemente del rendimiento. Comisión por ventas individuales: 5% hasta el 90% de la cuota; 10% entre el 90% y el 100%; 15% a partir del 100%. Bono de equipo: 500 € por persona si el equipo alcanza el 100% de la cuota; 1.000 € si supera el 120%. Bono de liderazgo: 2.000 € adicionales para líderes de equipo si su equipo alcanza el 110%. Bono de competencias: hasta 500 € adicionales por mejora significativa en evaluación semestral de habilidades.

Criterios de elegibilidad: Antigüedad mínima de 6 meses en la empresa. Cumplimiento de los estándares mínimos de desempeño y conducta profesional.

Metodología de pago: comisiones mensuales; bonos al cierre del período de evaluación, tras confirmar el cumplimiento de metas.

Este ejemplo de plan de retribución variable está diseñado para motivar tanto el rendimiento individual como el colectivo, y puede adaptarse fácilmente a otros departamentos (atención al cliente, producción, etc.) ajustando los KPIs a cada función.

Gestionar la retribución variable en nómina, calcular correctamente las bases de cotización y aplicar las retenciones de IRPF puede ser complejo, especialmente cuando los bonus se abonan en períodos distintos al de devengo.

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