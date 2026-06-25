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La retribución variable
depende del cumplimiento de objetivos individuales, colectivos o de empresa.
Debe regularse
por escrito
en el contrato de trabajo o en una cláusula específica.
Los bonus y comisiones
cotizan a la Seguridad Social
y tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo.
La retribución variable debe reflejarse de forma
diferenciada en nómina
.
Cada empresa puede diseñar su propio sistema respetando el
Estatuto de los Trabajadores
y el convenio colectivo.
En el contexto actual, los
tipos de salario
han evolucionado para incorporar modelos de compensación más dinámicos. Uno de los más relevantes es la
retribución variable
, un componente del salario que incentiva el rendimiento y alinea los objetivos individuales con los de la empresa. A menudo se confunde con la
retribución flexible
o con la retribución en especie, por lo que conviene aclarar las diferencias desde el inicio.
En este artículo te explicamos
qué es la retribución variable
, qué tipos existen, cómo calcularla, cómo debe reflejarse en la nómina y cómo afecta al IRPF. Además, incluimos un ejemplo de
plan de retribución variable por objetivos
para que puedas adaptarlo a tu empresa.
¿En qué se diferencia la retribución variable de la fija y la flexible?
La
retribución fija
es el salario base garantizado independientemente del desempeño. La
retribución variable
fluctúa según resultados medibles y no está garantizada de antemano. La
retribución flexible
permite destinar parte del salario bruto a productos con ventajas fiscales, sin aumentar la masa salarial total.
¿Qué es la retribución variable? Definición y características
La
retribución variable
es, en términos formales la parte de la retribución total que está directamente ligada a una variable medible y, por tanto, depende de los resultados obtenidos. Su importe no es fijo, sino que
fluctúa en función de un criterio de rendimiento previamente establecido
, ya sea individual, de equipo o de empresa.
Para que sea válida legalmente, la retribución variable debe estar
bien definida en el contrato de trabajo
o en un documento anexo (
modelo de cláusula de retribución variable
). Sin este pacto previo, el trabajador no dispone de toda la información necesaria para aceptar o no las condiciones del puesto. Este modelo de cláusula debe recoger:
Los
objetivos medibles
que dan derecho a percibir la retribución variable.
El
importe o porcentaje
a percibir en función del grado de cumplimiento.
El
período de evaluación
(mensual, trimestral, anual, etc.).
Los
criterios de elegibilidad
(antigüedad mínima, nivel de desempeño, etc.).
La
metodología de pago
(cuándo y cómo se abona el variable).
¿Qué tipos de retribución variable existen?
La retribución variable puede adoptar distintas formas. A continuación, un resumen de las principales modalidades:
Tipo
Descripción
Ejemplo
Bono
Pago adicional al alcanzar objetivos individuales o colectivos. Puede ser anual o por proyecto.
Bono de 1.500 € al superar el 110% de la cuota de ventas anual.
Comisión
Porcentaje sobre las ventas realizadas. Muy habitual en departamentos comerciales.
5% sobre facturación hasta cuota; 10% a partir del 90% de la cuota.
Participación en beneficios
Reparto de una parte de las ganancias anuales entre los empleados según resultados.
2% del beneficio neto repartido proporcionalmente entre la plantilla.
Incentivos a largo plazo
Opciones sobre acciones o planes de compra de acciones. Fomenta la retención y el compromiso.
Stock options con precio fijo durante 3 años para empleados clave.
Plus de productividad
Complemento vinculado a la superación de metas de producción o eficiencia.
Plus de 200 € mensuales al superar el 95% del objetivo de producción.
La retribución variable no tiene una regulación específica en España. Debe definirse por escrito en el contrato o en una cláusula anexa, respetando elconvenio colectivo, el SMI y el principio de no discriminación.
¿Cómo calcular la retribución variable?
El
cálculo de la retribución variable
depende del modelo elegido por la empresa. En cualquier caso, para
calcular la retribución variable
de forma justa y motivadora, deben seguirse estos criterios:
¿Qué criterios se utilizan para determinar la retribución variable?
Salario base de referencia:
el variable suele calcularse como un porcentaje del salario fijo o como una cantidad adicional. Es el punto de partida del cálculo.
Rendimiento individual:
cumplimiento de objetivos cuantitativos (ventas, unidades producidas, horas facturadas) y cualitativos (satisfacción del cliente, calidad).
Detección de áreas clave:
identificar los departamentos o roles donde el variable tiene mayor impacto: ventas, atención al cliente, producción, I+D.
Análisis de competencias:
los objetivos deben ser alcanzables y adaptados al nivel de habilidades del equipo, para que sean realmente motivadores.
Equilibrio cuantitativo y cualitativo:
no solo se deben premiar resultados numéricos, sino también la calidad del trabajo y la contribución al equipo.
Una buena práctica es que los objetivos sigan el criterio
SMART
: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Solo así el sistema será percibido como justo por los empleados.
¿Cómo se refleja la retribución variable en nómina?
La
retribución variable en nómina
debe aparecer desglosada como un concepto retributivo separado del salario base. Al tratarse de un rendimiento del trabajo,
cotiza a la Seguridad Social
como el resto del salario. Su inclusión en la base de cotización depende del período de pago:
Si se abona mensualmente:
se incluye en la base de cotización de ese mes.
Si se abona con periodicidad superior a un mes (bonus anual):
se prorratean las cotizaciones en los meses del período de devengo.
Base máxima de cotización 2026:
5.101,20 euros/mes (RDL 3/2026). Las retribuciones que superen este tope están sujetas a la
cuota de solidaridad
(1,15%, 1,25% o 1,46% según el tramo de exceso).
El
cálculo de los complementos salariales
que incluyen retribución variable debe realizarse con cuidado para evitar errores en las bases de cotización, especialmente cuando se pagan en períodos distintos al de devengo.
¿Cómo afecta la retribución variable al IRPF?
La retribución variable tributa en el IRPF como
rendimiento del trabajo
y puede modificar la retención aplicada en nómina.
¿Cómo se calcula la retención de IRPF sobre un bonus?
Cuando la empresa abona un bonus o incentivo, debe recalcular la retención de IRPF del trabajador teniendo en cuenta el incremento de la base imponible anual. En la práctica:
El bonus se suma al salario del período
La retención se aplica sobre el
total devengado
Un bonus elevado puede
aumentar temporalmente el porcentaje de retención
¿Cuándo se aplica la reducción del 30% por rendimiento irregular?
Los bonus con un período de generación
superior a 2 años
y carácter
no recurrente
pueden beneficiarse de la reducción del
30% prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF
. Para aplicarla, el incentivo debe:
Generarse durante
más de 2 años
No abonarse de forma
periódica o habitual
Ejemplo de plan de retribución variable por objetivos
A continuación, presentamos un
ejemplo de plan de retribución variable por objetivos
para un equipo de ventas, adaptable a cualquier sector y tamaño de empresa:
Objetivo del plan:
incrementar las ventas totales en un 20% respecto al año anterior.
Participantes:
todos los empleados del departamento de ventas.
Período de evaluación:
anual (1 de enero a 31 de diciembre).
Componentes del plan:
Salario base fijo:
garantizado independientemente del rendimiento.
Comisión por ventas individuales:
5% hasta el 90% de la cuota; 10% entre el 90% y el 100%; 15% a partir del 100%.
Bono de equipo:
500 € por persona si el equipo alcanza el 100% de la cuota; 1.000 € si supera el 120%.
Bono de liderazgo:
2.000 € adicionales para líderes de equipo si su equipo alcanza el 110%.
Bono de competencias:
hasta 500 € adicionales por mejora significativa en evaluación semestral de habilidades.
Criterios de elegibilidad:
Antigüedad mínima de 6 meses en la empresa.
Cumplimiento de los estándares mínimos de desempeño y conducta profesional.
Metodología de pago:
comisiones mensuales; bonos al cierre del período de evaluación, tras confirmar el cumplimiento de metas.
Este
ejemplo de plan de retribución variable
está diseñado para motivar tanto el rendimiento individual como el colectivo, y puede adaptarse fácilmente a otros departamentos (atención al cliente, producción, etc.) ajustando los KPIs a cada función.
Gestionar la retribución variable en nómina, calcular correctamente las bases de cotización y aplicar las retenciones de IRPF puede ser complejo, especialmente cuando los bonus se abonan en períodos distintos al de devengo.
PayFit automatiza todo este proceso: importa las variables masivamente, las incorpora a la nómina de cada empleado y genera automáticamente los certificados de retenciones de IRPF.
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La parte del salario que depende del cumplimiento de
objetivos medibles
(ventas, producción, satisfacción del cliente...). Se añade al salario fijo y debe estar recogida en el contrato o en una cláusula anexa.
Hay que definir el salario base de referencia, los objetivos y su grado de cumplimiento, y el porcentaje o importe asociado a cada nivel de logro. El resultado cotiza a la
Seguridad Social
como rendimiento del trabajo y se incluye en la nómina del período de cobro.
Como un concepto retributivo
separado del salario base
(bonus, comisión, incentivo...), integrado en la base de cotización a la Seguridad Social y en la base imponible del IRPF. Si el bonus es anual, las cotizaciones se prorratean en los meses del ejercicio de devengo.
Tributa en el año de cobro como rendimiento del trabajo. La empresa debe recalcular la retención en el mes de pago. Si el bonus tiene un período de generación
superior a 2 años
y no es recurrente, puede aplicarse la
reducción del 30%
(art. 18.2 LIRPF).
Objetivos medibles, importe o porcentaje según grado de cumplimiento, período de evaluación, criterios de elegibilidad y metodología de pago. Sin este pacto escrito, el trabajador puede reclamar el variable como
salario fijo
.
Bonos por objetivos
,
comisiones por ventas
,
participación en beneficios
,
planes de incentivos a largo plazo
(stock options) y
pluses de productividad
. Cada empresa elige el modelo según su sector, objetivos y convenio colectivo.
No. Se rige por el
Estatuto de los Trabajadores
, el convenio colectivo y el contrato individual. Cada empresa diseña su sistema respetando el SMI, la igualdad entre trabajadores y las obligaciones de cotización.