El período de prueba es clave para determinar si un nuevo trabajador es apto para desempeñar el trabajo por el que se ha contratado. Es decir, el tiempo que tendrás para decidir si la persona se adapta y permanecerá en tu equipo. En el contrato de trabajo, se especifica la duración.

Muchas veces, la gente desconoce que existe un período de prueba; también desconocen la duración, especialmente acerca del período de prueba en contrato indefinido, y desconocen el preaviso en período de prueba que se tiene que comunicar y qué supone dejar el trabajo en período de prueba.

¿Qué es el período de prueba?

¿Qué es el período de prueba?

Es el tiempo que se establece dentro de un contrato laboral en el que una empresa tiene derecho a prescindir de un trabajador. Este puede ser diferente según los diferentes tipos de contrato de trabajo.

Este período se paga como trabajo regular, no supone ninguna reducción de coste en el aspecto salarial; la única ventaja económica para la empresa es que no debe pagar liquidación en caso de no ser superado y tener que proceder al despido:

Cuando dentro de un tiempo establecido en el contrato la empresa toma la decisión de prescindir de una persona, se procede a un despido en período de prueba. El no superar el período de prueba significa que la empresa puede resolver el contrato sin ningún tipo de indemnización.

La finalización del contrato de trabajo en período de prueba se tratará de la misma manera que los despidos disciplinarios. Este aspecto es importante porque los motivos son los mismos: inadaptación al puesto de trabajo, incompetencia, desconsideración o absentismo. Por ello, es esencial que la empresa justifique el fin del contrato de trabajo en período de prueba.

Modelo de carta de despido Descárgate el modelo gratis

¿Qué requisitos debe cumplir el período de prueba?

El período de prueba será válido solo si está expresamente recogido en el contrato firmado por ambas partes. Además, no puede exceder el tiempo establecido en el Estatuto de los Trabajadores o en el Convenio Colectivo.

Si el empleado no supera el período de prueba, ¿es necesario que se comunique por escrito?

Aunque no es obligatorio dejar por escrito un período de prueba no superado, es recomendable hacerlo para acreditar la causa de extinción. La relación laboral termina sin necesidad de causa ni preaviso, pero conviene reflejarlo en una carta o liquidación.

¿Cuánto es el período de prueba en los diferentes tipos de contrato?

Los períodos de prueba se establecen mediante un acuerdo contractual entre el trabajador y la empresa, es decir, el período de prueba aparece en el contrato de trabajo.

Existen una serie de límites que han de respetarse para que sean válidos. Es importante señalar que, si no se cumplen, habrá un despido nulo.

La duración del periodo de prueba tiene que estar expresamente indicada en un contrato laboral por escrito. Como sabes, el contrato de trabajo indefinido y el contrato de trabajo temporal pueden formalizarse de manera verbal. En esta cuestión no podría validarse el período de prueba porque siempre sería la confrontación de la palabra del trabajador y la del empresario.

El período de prueba no puede ser superior a lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo del sector específico de actividad. Así pues, podrá ser lo que se exprese en el contrato, pero está regulado para evitar abusos.

A continuación, te explicamos el período de prueba para los diferentes tipos de contrato:

Período de prueba en contrato indefinido: El período de prueba en contrato indefinido no superará los 6 meses para los técnicos titulados. En el caso del resto de trabajadores, este plazo no puede superar en ningún caso los 2 meses. El período de prueba de un año será cuando se trate de un contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores, independientemente de la titulación del nuevo empleado.

Período de prueba en contrato temporal: Cuando hablamos del período de prueba en contratos temporales de duración determinada concertados por tiempo no superior a seis meses, el período de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.

Período de prueba en contrato de prácticas: El período de prueba de un contrato en prácticas no puede ser superior a un mes, si la titulación del empleado es formación profesional de grado medio o un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2. El período de prueba no puede ser superior a dos meses si el trabajador posee un título de formación profesional de grado superior. Finalmente, si el estudiante en prácticas es un graduado universitario, su período de prueba no puede ser superior a 6 meses.

¿Cuándo puede considerarse nulo el período de prueba?

El período de prueba se considerará nulo y, por tanto, la extinción del contrato por esta causa podrá ser declarada como improcedente cuando:

La duración de este exceda los límites permitidos.

No se haya recogido por escrito.

La relación laboral se inicie verbalmente y se fije por escrito con posterioridad a la prestación de servicios .

Cuando el trabajador haya realizado con anterioridad las mismas funciones para la empresa, independientemente del tipo de contrato empleado.

¿Hay alguna situación que limite la posibilidad de extinguir, como por ejemplo el embarazo?

Así es, en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores se recoge lo siguiente: “La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio de la gestación hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad”.

En este sentido, no existe la prohibición de extinguir la relación laboral por no superar el período de prueba de las trabajadoras embarazadas, pero el empresario tendrá que acreditar de forma clara que la causa del despido o extinción no es la propia situación de gestación, sino no haber superado el período de prueba. En caso de no acreditar causa que justifique esta extinción de la relación laboral será considerado como despido nulo.

¿Cuál es la duración máxima del período de prueba? ¿Se puede fijar una duración superior?

La duración del período de prueba se establece en el contrato según lo que indique el convenio. Si no hay convenio, no puede ser de más de 6 meses para técnicos titulados ni 2 meses para el resto. Solo se puede reducir, nunca ampliar, más allá de lo que marca el convenio.

En su defecto, y por norma general:

Los técnicos titulados tienen 6 meses de período de prueba. El resto de los trabajadores tiene 2 meses.

En los contratos temporales de duración determinada por tiempo no superior a seis meses, el período máximo de prueba no podrá ser superior a un mes.

💡 ¿Sabías qué? Muchos lectores se preguntan si el período de prueba en días naturales o laborales es lo mismo. Hay que saber que el tiempo de prueba, así como el de preaviso en período de prueba, deberá ser en días naturales.

¿Cómo afecta el despido, la baja o el paro en el período de prueba?

En caso de querer pedir la baja voluntaria en período de prueba, se debe tener en cuenta que se puede romper el contrato sin ningún tipo de justificación y sin necesidad de dar un preaviso, y el empleado tendrá derecho a la liquidación por días trabajados.

Otro caso muy común es el despido en período de prueba estando de baja. El trabajador en este caso sí podrá ser despedido, si la empresa considera que no ha superado dicha prueba. No obstante, si el trabajador considera que el cese es injusto, puede acudir a los tribunales.

En este momento, la situación legal del trabajador es de desempleo porque él no ha escogido de forma voluntaria encontrarse en esta situación. Por ello, un trabajador también podrá dejar el trabajo en período de prueba sin preaviso si encuentra otro trabajo mejor o simplemente si ese trabajo no le convence.

Por ello, desde PayFit te ofrecemos la posibilidad de digitalizar tu empresa y gestionar las nóminas, así como gestionar los procesos relacionados con los RR. HH. , sea muy fácil.

💻 Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y… ¡Únete a la revolución digital!