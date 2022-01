¿Qué es el periodo de prueba de un contrato?

El periodo de prueba es el tiempo que se establece dentro de un contrato laboral en el que una empresa tiene derecho a prescindir de un trabajador. El periodo de prueba de un contrato de trabajo es diferente según los diferentes tipos de contrato de trabajo.

Encontramos el periodo de prueba en el Estatuto de los Trabajadores como un concepto laboral regulado. Conocer lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre el periodo de prueba resulta imprescindible para asegurar que las decisiones que se adopten sean ajustadas al Derecho de los trabajadores y de la empresa.

El periodo de prueba se paga al trabajador como trabajo regular, no supone ninguna reducción de coste en el aspecto salarial, la única ventaja económica para la empresa es que no debe pagar liquidación en caso de no ser superado por el trabajador y tener que proceder al despido:

Cuando dentro de un tiempo establecido en el contrato la empresa toma la decisión de prescindir de un trabajador, se procede a un despido en periodo de prueba. El no superar el periodo de prueba significa que la empresa puede resolver el contrato sin ningún tipo de indemnización para el trabajador.

La finalización del contrato de trabajo en periodo de prueba se tratará de la misma manera como los despidos disciplinarios. Este aspecto es importante porque los motivos son los mismos: inadaptación al puesto de trabajo, incompetencia, desconsideración o absentismo.

Por ello, es esencial que la empresa justifique el fin del contrato de trabajo en periodo de prueba.

Además, las características son diferentes cuando una empresa comunica a un trabajador que tiene que dejar el trabajo en periodo de prueba.

El preaviso en periodo de prueba . El despido en periodo de prueba puede ejecutarse de un día para otro en cualquier momento de la prueba. En cambio, para avisar al trabajador de que se finalizará su contrato de trabajo fuera de periodo de prueba es esencial hacer un preaviso. La empresa no está obligada a realizar ninguna comunicación por escrito del despido, aunque es recomendable hacerlo ante una eventual judicialización del caso. Esto significa que será suficiente con una notificación verbal.

¿Cuánto es el período de prueba en los diferentes tipos de contrato?

Los periodos de prueba se establecen mediante un acuerdo contractual entre el trabajador y la empresa, es decir, el periodo de prueba aparece en el contrato de trabajo.

Existen una serie de límites que han de respetarse para que sean válidos. Es importante señalar que si no se cumplen habrá un despido nulo.

1. La duración del periodo de prueba tiene que estar expresamente indicada en un contrato laboral por escrito. Como sabes, el contrato de trabajo indefinido y el contrato de trabajo temporal puede formalizarse de manera verbal. En esta cuestión no podría validarse el período de prueba porque siempre sería la confrontación de la palabra del trabajador y la del empresario.

2. El periodo de prueba no podrá ser superior a lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo del sector específico de actividad. Así pues, podrá ser lo que se exprese en el contrato pero está regulado para evitar abusos.

Periodo de prueba en contrato indefinido

El periodo de prueba en contrato indefinido no superará los 6 meses para los técnicos titulados.

En el caso del resto de trabajadores, este plazo no podrá superar en ningún caso los 2 meses.

El periodo de prueba de un año será cuando se trate de un contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores, independientemente de la titulación del nuevo empleado.

Periodo de prueba en contrato temporal

Cuando hablamos del periodo de prueba en contratos temporales de duración determinada concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.

Periodo de prueba en contrato de prácticas

El periodo de prueba de un contrato en prácticas no puede ser superior a un mes, si la titulación del empleado es formación profesional de grado medio o un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2.

El periodo de prueba no será superior a dos meses si el trabajador posee un título de formación profesional de grado superior.

Finalmente, si el estudiante en prácticas es un graduado universitario, su periodo de prueba no podrá ser superior a 6 meses.