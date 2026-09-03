La confidencialidad en la empresa es un pilar esencial para proteger la información sensible, garantizar la seguridad de los datos y preservar la ventaja competitiva de cualquier organización. Desde datos personales de empleados hasta estrategias comerciales, bases de clientes o procesos internos, la confidencialidad afecta a todas las áreas y niveles de la organización.

El tema de la confidencialidad está cada vez más en auge en todo tipo de empresas. Eso se debe, en buena medida, a que el mundo laboral está cada vez más digitalizado y colaborativo, lo que tiene como consecuencia la necesidad de tener que establecer normas claras sobre la confidencialidad de datos en las empresas. No se trata solo de una buena práctica, sino que es una obligación legal en muchos casos.

Por ello, resulta fundamental, tanto como trabajadores como responsables de recursos humanos, formalizar esta protección a través de documentos como el acuerdo de confidencialidad entre empresa y trabajador, la cláusula de confidencialidad entre empresas o el contrato de confidencialidad empresa-trabajador.

¿Qué implica? ¿Qué tipos de acuerdos existen? ¿Cuándo deben aplicarse? ¿Cómo integrarlos correctamente en la gestión de personas y relaciones comerciales? Son preguntas esenciales para la correcta implementación de un acuerdo de confidencialidad y a las que vamos a responder en el artículo de hoy.

¿Qué es la confidencialidad en la empresa y por qué es tan importante?

¿Qué es la confidencialidad en la empresa y por qué es tan importante?

La confidencialidad en una empresa se refiere al conjunto de medidas, normas y acuerdos destinados a impedir la divulgación no autorizada de información sensible. Esta información puede incluir datos financieros, know-how, información de clientes, datos personales de empleados o decisiones estratégicas.

Como responsable del departamento de recursos humanos, eres el garante de la confidencialidad de una empresa. Y eso tiene que ser así desde las primeras fases de la relación laboral. Por ejemplo, al hacer un anuncio de trabajo o definir un proceso de reclutamiento, las empresas manejan información que debe tratarse con especial cuidado.

A medida que el candidato avanza en el proceso de selección de personal y se incorporan nuevos empleados mediante un correcto onboarding, el acceso a datos internos, herramientas y documentación estratégica aumenta, haciendo imprescindible regular la confidencialidad de una empresa mediante acuerdos formales.

📌 Recuerda que… Desde el punto de vista legal, la confidencialidad en las empresas está estrechamente vinculada a la normativa de protección de datos, por lo que su incumplimiento puede derivar en sanciones importantes.

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¿Qué tipos de acuerdos de confidencialidad existen?

1. Acuerdo de confidencialidad entre empresa y empleado

El acuerdo de confidencialidad entre empresa y empleado es uno de los más habituales. Se hace para garantizar que este no divulgará información sensible durante ni después de la relación laboral. Puede integrarse directamente en el contrato o como documento independiente, como un anexo de contrato de trabajo.

En muchos casos, este acuerdo se complementa con otras cláusulas adicionales del contrato de trabajo, especialmente cuando el empleado tiene acceso a información estratégica o confidencial.

2. Contrato de confidencialidad entre empresa y trabajador

El contrato de confidencialidad entre empresa y trabajador suele utilizarse cuando se quiere reforzar la protección de la información más allá de lo establecido en el contrato de trabajo. Es habitual en puestos directivos, técnicos o comerciales.

También es frecuente al definir los pasos para contratar un trabajador, ya que permite dejar claras las obligaciones desde el inicio de la relación profesional.

3. Acuerdos de confidencialidad entre empresas

Los acuerdos de confidencialidad entre empresas, también conocidos como acuerdo de confidencialidad entre empresas, son fundamentales en colaboraciones, negociaciones, fusiones o proyectos conjuntos. A través de un contrato de confidencialidad entre empresas, ambas partes se comprometen a no divulgar la información compartida.

En estos casos, pueden utilizarse documentos como la carta de confidencialidad entre empresas o incluir una cláusula de confidencialidad entre empresas dentro de un contrato mercantil más amplio.

Queda entonces claro que la confidencialidad de una empresa no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta estratégica para proteger activos clave, cumplir con la normativa y generar confianza tanto interna como externamente. Implementar correctamente acuerdos de confidencialidad, ya sea mediante un contrato de confidencialidad empresa-trabajador o acuerdos entre empresas, ayuda a prevenir riesgos legales y a fortalecer la cultura organizativa.

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