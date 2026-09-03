El IDC de la Seguridad Social (Informe de Datos de Cotización) es un documento clave para conocer la situación laboral y de cotización de una persona trabajadora dentro del sistema de la Seguridad Social. Junto con otros informes de cotización, permite verificar bases de cotización en la nómina, periodos declarados y datos fundamentales para prestaciones, nóminas y obligaciones empresariales, tanto si eres trabajador por cuenta ajena, autónomo o responsable de RR. HH.

Saber cómo obtener el IDC Seguridad Social, cómo solicitarlo, descargarlo o entender la diferencia entre el IDC Seguridad Social trabajador por cuenta ajena y el IDC Seguridad Social autónomo es esencial para evitar errores administrativos y garantizar el cumplimiento normativo.

En el artículo de hoy, te explicamos qué es el IDC de la Seguridad Social, para qué sirve, qué información incluye y por qué es un documento clave tanto para las empresas como para las personas trabajadoras.

¿Qué es el IDC de la Seguridad Social y qué información incluye?

¿Qué es el IDC de la Seguridad Social y qué información incluye?

El IDC de la Seguridad Social es un informe oficial emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social que recoge de forma detallada los datos de cotización de una persona trabajadora durante un periodo concreto. A diferencia de otros documentos más conocidos, como el informe de vida laboral (¡no hay que confundirlos!), el IDC de la Seguridad Social no sirve para acreditar la trayectoria laboral, sino que se centra exclusivamente en la información económica y técnica vinculada a las cotizaciones realizadas.

En él se incluyen, entre otros, los siguientes datos clave:

El régimen de cotización al que pertenece el trabajador (régimen general, autónomos, etc.).

Las bases de cotización mensuales , fundamentales para el cálculo de prestaciones.

El grupo profesional asignado.

El tipo de contrato registrado.

La empresa o actividad declarada ante la Seguridad Social.

Los periodos cotizados correspondientes a cada situación laboral.

En conjunto, el IDC Seguridad Social ofrece una visión precisa de cómo se están registrando las cotizaciones, lo que lo convierte en un documento de referencia para revisiones administrativas o trámites relacionados con prestaciones y derechos laborales.

¿Cuál es la diferencia entre el IDC de la Seguridad Social entre el trabajador por cuenta ajena y el autónomo?

El IDC de la Seguridad Social no es exactamente igual para todos los trabajadores. La diferencia más habitual se da entre quienes trabajan por cuenta ajena y quienes lo hacen como autónomos.

En el caso del trabajador por cuenta ajena, el documento refleja la información que la empresa ha comunicado oficialmente. Estos datos están directamente relacionados con las nóminas, los seguros sociales y los modelos presentados, por lo que el IDC permite comprobar si la empresa está declarando correctamente.

Por su parte, el IDC Seguridad Social del autónomo se centra en la información propia del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Es un documento especialmente útil para revisar cambios de base, comprobar la continuidad de las cotizaciones o anticipar el impacto que estas tendrán en futuras prestaciones.

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¿Cómo solicitarlo, obtenerlo y descargarlo?

Si necesitas consultar tus cotizaciones de manera rápida y segura, el IDC de la Seguridad Social se puede solicitar y descargar directamente en línea. Gracias a la Sede Electrónica, este trámite es sencillo y accesible, y permite obtener el documento al instante. A continuación, te explicamos paso a paso cómo solicitar, consultar y descargar tu IDC, para que tengas toda la información de tus cotizaciones siempre a mano.

Accede a la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Identifícate con Cl@ve, certificado digital o SMS. Selecciona la opción de IDC de la Seguridad Social. Elige el periodo que deseas consultar. Descarga el certificado IDC de la Seguridad Social en PDF.

Este proceso permite descargar el IDC de la Seguridad Social al instante, lo que resulta muy útil para trámites laborales, reclamaciones o revisiones internas.

¿Cuál es la relación del IDC con los TC1, TC2 y seguros sociales?

El IDC de la Seguridad Social no existe de manera aislada: está directamente relacionado con los seguros sociales y los modelos de cotización que las empresas presentan periódicamente.

Por ejemplo, el modelo TC1 (actualmente, recibo de liquidación de cotizaciones) resume las cuotas a pagar a la Seguridad Social, mientras que el modelo TC2 recoge la relación nominal de trabajadores. Juntos, TC1 y TC2 ofrecen una visión completa de las cotizaciones y su registro oficial, y es importante conocer y saber que son dos términos distintos y no se deben confundir.

Además, tener claro el concepto general de los seguros sociales permite entender por qué el IDC refleja ciertos importes y periodos de cotización, y cómo estos se conectan con los registros oficiales de la empresa.

Además, las empresas deben cumplir una serie de obligaciones con la Seguridad Social, donde el control de los datos de cotización es fundamental.

📌 Recuerda que… El IDC Seguridad Social refleja las bases y datos de cotización declarados. Puede solicitarlo cualquier trabajador , ya sea por cuenta ajena o como autónomo .

El certificado IDC Seguridad Social se obtiene de forma electrónica.

Es útil para comprobar errores en nóminas, prestaciones o cotizaciones.

Ayuda a empresas a cumplir sus obligaciones con la Seguridad Social .

Está directamente relacionado con conceptos como bases, seguros sociales y modelos TC.

En definitiva, el IDC de la Seguridad Social es mucho más que un simple documento administrativo: es una herramienta clave para tener claridad sobre tus cotizaciones, periodos de alta y bases declaradas, ya seas trabajador por cuenta ajena, autónomo o responsable de recursos humanos. Junto con otros documentos relevantes, como el certificado de deudas de la Seguridad Social, permite detectar posibles errores, planificar prestaciones futuras y asegurarse de que todo se refleja correctamente ante la Seguridad Social.

Con la facilidad que brinda la Sede Electrónica, solicitar, descargar y revisar el IDC es rápido y seguro, evitando desplazamientos y agilizando trámites.

En PayFit, sabemos que conocer este informe y saber cómo interpretarlo no solo protege tus derechos, sino que también aporta tranquilidad y control sobre tu historial de cotizaciones.

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