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Kimberlein Ríos

Redactora de contenidos de RR. HH. y derecho laboral @Payfit

Kimberlein Rios es especialista en contenidos en Payfit España, donde se especializa en derecho laboral y recursos humanos. Tras estudiar Derecho y vivir en China, orientó su carrera hacia la creación de contenidos jurídicos para empresas. Le interesa especialmente explicar la normativa laboral de forma clara y mantenerse al día de las últimas novedades en derecho laboral y del futuro del trabajo.

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