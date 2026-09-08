Kimberlein Ríos
Redactora de contenidos de RR. HH. y derecho laboral @Payfit
Kimberlein Rios es especialista en contenidos en Payfit España, donde se especializa en derecho laboral y recursos humanos. Tras estudiar Derecho y vivir en China, orientó su carrera hacia la creación de contenidos jurídicos para empresas. Le interesa especialmente explicar la normativa laboral de forma clara y mantenerse al día de las últimas novedades en derecho laboral y del futuro del trabajo.
Artículo 7P, especial para empleados
El artículo 7P indica que los trabajadores que viven fiscalmente en España podrán beneficiarse de una exención sobre los ingresos laborales generados en el extranjero.
Las excedencias forzosas y todo lo que necesitas saber
La excedencia forzosa es la suspensión del contrato de trabajo de forma temporal para poder realizar las funciones de un cargo público.
Despido por causas objetivas, ¿en qué consiste?
Despido por causas objetivas es una manera legal de terminar contratos laborales en ciertas situaciones específicas.
¿Qué es la digitalización de una empresa?
Descubre qué es la digitalización de una empresa y cómo transforma operaciones, mejora la eficiencia y abre nuevas oportunidades en el mercado digital. Adéntrate en el futuro de los negocios.
Método Kaizen y la filosofía empresarial japonesa
La metodología Kaizen es una manera sencilla de involucrar a los empleados y desarrollar una cultura de mejora continua.
Pasos para contratar a un trabajador, ¿aún no sabes cómo?
Conoce los pasos para contratar a un empleado: desde definir el puesto y seleccionar candidatos hasta firmar el contrato y gestionar el alta en la SS.
Descripción de puesto de trabajo, ¿cómo hacerlo perfecto?
La descripción de un puesto de trabajo es un documento que detalla las habilidades, tareas, responsabilidades y condiciones laborales de un puesto en específico.
Contrato 421: Características para este tipo de contrato
Hablamos de las características principales del contrato 421 o contrato de formación y aprendizaje, derogado tras la reforma laboral.
Importancia de la capacitación profesional de los empleados
La capacitación profesional se refiere al proceso de proporcionar a los empleados las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus tareas eficientemente.
El síndrome del impostor, ¿qué puede hacer los RRHH?
Síndrome del impostor en RRHH: Estrategias para identificarlo y apoyar a empleados que duden de sus capacidades profesionales.
Despido disciplinario e indemnización: características
La indemnización por despido disciplinario no existe, solo hay indemnización si el despido disciplinario es calificado por un juez como improcedente.
Salario emocional, lo que debes conocer sobre esto
El salario emocional puede utilizarse como herramienta para mejorar la empresa. Recuerda que un buen sueldo no tiene por qué equivaler a bienestar o satisfacción profesional. ¡Descubre más sobre esta retribución!
Resolución de conflictos laborales: técnicas y ejemplos
La resolución de conflictos es el proceso de gestionar y solucionar desacuerdos en el trabajo para mantener un ambiente laboral sano y productivo.
¿Sabes cómo hacer entrevista de trabajo como entrevistador?
Cómo hacer una entrevista de trabajo: aprende técnicas efectivas para seleccionar el mejor talento y optimizar tu proceso de reclutamiento.
Recibo SEPA, definición y función
SEPA es un acrónimo en inglés para identificar la "zona única de pagos en euros". ¡Aprende a generarlo y conoce más sobre este recibo!
Delegado de personal y comité de empresa: diferencias
Explora las diferencias entre delegado de personal y comité de empresa: funciones y su impacto en la representación laboral.
Programas de gestión: cómo optimizan tu empresa
Explora cómo los programas de gestión pueden revolucionar la eficiencia y productividad de tu empresa, facilitando la administración de recursos y proyectos.
Los RRHH Digitales y sus ventajas
Conoce todo sobre las herramientas de los recursos humanos digitales que son importantes en la transformación digital de tu empresa. ¡Payfit te lo explica!
Baja por enfermedad común: todo lo que debes saber
La baja por enfermedad común es la baja laboral más habitual, ya que es aquella que solicita el trabajador cuando se encuentra indispuesto.
Salario en especie: ¿Qué es y cómo funciona?
El salario en especie es una parte de la remuneración de un trabajador que se paga con bienes o servicios en lugar de dinero.
Los complementos salariales según los diferentes tipos
Los complementos salariales, así como los complementos no salariales, son percepciones económicas que aparecen en la nómina y que se añaden al salario base.
El agravio comparativo laboral y por qué prevenirlo
El agravio comparativo laboral surge cuando empleados similares reciben trato desigual, impactando la moral y legalidad empresarial.
Convenio Comercio del Metal Barcelona 2026: novedades
Descubre los cambios del Convenio del Comercio del Metal de Barcelona en 2026: salarios, jornada laboral, teletrabajo, permisos y cómo afecta a las empresas.
Convenio de Hostelería Cataluña 2026: qué cambia
Descubre los cambios del Convenio de Hostelería de Cataluña en 2026: salarios, jornada laboral, vacaciones, permisos y cómo afecta a las empresas.
Transposición de la directiva whistleblowing: Ley 2/2023
El 20 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la transposición de la directiva Whistleblowing. ¿Cuál es el objetivo y ámbito de la Ley? ¿En qué consiste la protección al informante?
Ley de Paridad: ¿Afecta a todos?
La Ley de Paridad es una normativa diseñada para reducir las desigualdades de género en todos los ámbitos.
Las mutuas, ¿cuáles son sus funciones?
Una mutua es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con el sistema de Seguridad Social en la gestión de importantes prestaciones.
Medidas obligatorias LGTBI, empresas más de 50 trabajadores
El Gobierno ha aprobado las medidas mínimas que deberán incorporar las compañías, con un plazo de negociación de hasta tres meses o seis meses según los casos
Asimilación alta personas trabajadoras trasladadas al extranjero
El 1 de noviembre entró en vigor la normativa que prevé que, en caso de que la persona trabajadora desplazada se vea obligada a desvincularse de nuestra Seguridad Social después de un plazo, continúe cotizando en España. ¿Cuáles son los supuestos de situación asimilada de alta? ¿Qué actuaciones debe asumir la empresa en esta situación?
Orden PJC/178/2025: bases mínimas de cotización para 2025
Explora el impacto de la Orden PJC/178/2025 en nóminas, las bases de cotización ajustadas y las medidas contra la temporalidad laboral en España.
Registro horario digital obligatorio, la futura nueva ley
El registro de jornada laboral es obligatorio desde 2019. Sin embargo, ahora debe ser 100% digital, abandonando definitivamente métodos manuales.
La Seguridad Social y el permiso parental de 8 semanas
La Seguridad Social clarifica en el boletín del Sistema RED cómo usar el permiso parental y las directrices para empresas.
La cuota de solidaridad, ¿realmente es solidaria?
La cuota de solidaridad es una cotización que pagan quienes superan la base máxima de la Seguridad Social, pero no genera derecho a prestaciones.
Cambios en la bonificación por maternidad e interinidad
El artículo 17 del Real Decreto Ley 1/2023 modificó el contrato de interinidad para la sustitución de personas de baja por maternidad, paternidad, entre otros.
Lo último sobre la equiparación de la jornada parcial
El 1 de octubre entró en vigor la equiparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo a efectos del cómputo de los períodos de cotización. ¿Qué implica esta medida? ¿Es retroactivo?
Los becarios cotizarán en 2025
Los becarios en prácticas cotizarán a la Seguridad Social a partir de 2025. Esta nueva medida, que forma parte de la reforma laboral, busca garantizar los derechos de los becarios.
El aumento en las bases maximas y el MEI
Descubre el impacto del aumento de bases máximas y MEI en 2025 y cómo adaptar tu estrategia financiera y de negocio eficazmente.
Estatuto de los Trabajadores, ¿qué hay que saber?
El Estatuto de los Trabajadores es la norma laboral fundamental en España y establece el marco legal que regula las relaciones entre trabajadores y empresas.
El TS obliga a las empresas a una audiencia previa
El pasado 18 de noviembre, el TS deja claro que existe un requisito de obligatoriedad para los despidos disciplinarios.
Medidas urgentes por la DANA
En el Boletín Oficial del Estado del día 6 de noviembre de 2024, se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA.
La jornada de 37.5 horas, la nueva realidad
Descubre cómo la jornada de 37.5 horas semanales mejora el equilibrio vida-trabajo en España y su impacto en empresas y empleados.
Evaluación de riesgos laborales: ¿qué es y quién la hace?
Explora la evaluación de riesgos laborales: su importancia, gestión de riesgos, medidas preventivas y cómo el asesoramiento experto protege a empleados.
El Salario Mínimo Interprofesional 2026
El salario mínimo interprofesional (fijado en 1.424,50€) es la cantidad mínima bruta que un trabajador por cuenta ajena recibe por su prestación de servicios.
Novedades laborales para 2026
Las novedades laborales en 2026 han introducido cambios significativos en la legislación española, orientados a responder a las demandas actuales.
Apagones y trabajo: ¿Hay que recuperar las horas?
Tras el apagón, se activa el permiso retribuido de 4 días por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo.
Huelga el día de la mujer, consecuencias de faltar al trabajo
Explora la conexión entre la huelga y el 8M, un día clave para impulsar la igualdad de género y derechos laborales de las mujeres.
Reconocimiento de bajas médicas emitidas en el extranjero
Nota informativa sobre el reconocimiento de bajas médicas extranjeras: pautas y requisitos para empresas. Conoce sobre el cumplimiento normativo y laboral.
La Jornada Intensiva: Que es, Horarios y Beneficios
La jornada intensiva se trata de un tipo de jornada laboral muy atractiva para la conciliación de la vida laboral y personal del empleado