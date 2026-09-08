Kimberlein Ríos

Transposición de la directiva whistleblowing: Ley 2/2023

El 20 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la transposición de la directiva Whistleblowing. ¿Cuál es el objetivo y ámbito de la Ley? ¿En qué consiste la protección al informante?