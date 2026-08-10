En el contexto laboral de España, la estructura de la nómina desempeña un papel fundamental en la relación entre empleadores y trabajadores, y refleja la complejidad de las regulaciones laborales y fiscales del país.

La nómina no solo representa el aspecto financiero de la compensación de los empleados, sino que también incorpora una serie de elementos esenciales, como impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social y otros conceptos obligatorios. Comprender la estructura de la nómina en España resulta crucial tanto para garantizar el cumplimiento legal como para proporcionar a los trabajadores una visión clara y detallada de su retribución total.

El cómo hacer una nómina es una de las preguntas más recurrentes de todos los departamentos de RRHH. Por ello, hay varias formas y programas para hacerlas: desde utilizar programas como excel hasta softwares de automatización como PayFit.

¿Cuál es la estructura de una nómina? ¿Qué elementos componen una nómina? En el post de hoy, trataremos la estructura de una nómina y así, tanto empresarios como los departamentos de RRHH os convirtáis en unos expertos y al final, todo sea un juego de niños.

¿Cuál es la estructura de una nómina?

¿Cuál es la estructura de una nómina?

Antes de sumergirnos en los conceptos fundamentales de las nóminas, es esencial tener en cuenta la frase de empezar la casa por el tejado; es decir, empezar por el principio. Por lo tanto, comprender la estructura de una nómina es el primer paso crucial. Imagino que, en diversas ocasiones, te has preguntado ¿cómo está estructurada una nómina? Pues bien, de manera concisa, podríamos resumir la estructura y componentes de una nómina de la siguiente manera:

1️⃣ En la parte superior tenemos reflejado los datos de la empresa como personales del empleado. Entre ellos, encontramos el nombre de la empresa, nº de la Seguridad Social, nombre del trabajador, periodo de la nómina y total de días prorrateados son algunos de los ejemplos que puedes encontrar en la parte superior de la nómina.

2️⃣ A continuación, tenemos la parte de devengos y deducciones. En materia de gestión de nóminas, por un lado, los devengos son todos aquellos conceptos salariales que un empleado ha generado en un mes.

Y por otro, pues bien, se refieren a los importes que se restan del salario bruto de un empleado antes de que se le pague su salario neto. Por lo tanto, cuando hablamos de deducciones en la nómina hacemos referencia a un porcentaje que se resta a los devengos salariales para obtener el líquido a percibir .

3️⃣ Finalmente en el último apartado, encontramos las bases y la determinación de cuotas de cotización a la Seguridad Social están reflejadas en dicha parte, el cual es uno de los apartados de la nómina más importantes. En esta parte, es posible visualizar tanto la contribución empresarial como las contingencias por las que se realiza la cotización. También se incluyen nuevas aportaciones de 2025 como el Mecanismo de Equidad Intergeneracionel (MEI) y, en su caso, la Cuota de Solidaridad.

Además, se encuentran registrados otros aspectos formales, como la firma y sello de la empresa, así como cualquier comentario adicional relevante.

Y…¡listo! Ahora ya sabes cómo se estructura una nómina.

⚠️ Ten en cuenta que el ejemplo expuesto es un ejemplo de una nómina de PayFit, puede que según el convenio colectivo o el programa de nóminas al cual esté adherido tu empresa o el trabajo que realices, la nómina se presente de manera diferente. Sin embargo, toda esta información tiene que estar plasmada en la nómina de tus trabajadores.

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La nómina: estructura y normas de confección

En algún punto de tu vida laboral, te habrás preguntado ¿Cuáles son los elementos que componen una nómina? Pues bien, la podemos dividir en dos bloques principales: los devengos y las deducciones.

Como hemos comentado con anterioridad, podemos definir coloquialmente, los devengos como el sueldo bruto del trabajador. Y por su parte, las deducciones como aquello que se sustrae al trabajador en forma de impuestos. A continuación, te explicamos como es la estructura de la nómina de pago de salario.

A continuación, te dejamos con los devengos más comunes:

Salario convenio: Es el salario base establecido en las tablas salariales del convenio, dependerá del grupo profesional y de la jornada. No es el salario bruto por contrato, solo el de convenio.

Horas extraordinarias y horas complementarias : Las horas extra trabajadas también se tienen que reflejar en la nómina. Deberán ponerse de forma clara y reflejar que se tratan de horas extraordinarias. Las horas complementarias son aquellas horas de trabajo de más que se realizan sobre la duración máxima de la jornada para trabajadores con contrato a tiempo parcial.

Bonus: En caso de que el trabajador reciba un bonus por objetivos también se deberá reflejar en la nómina de forma a parte.

Pagas extra: En caso de que corresponda, se devengarán las pagas extras en la nómina.

Y, así mismo, te dejamos con las deducciones :

Contingencias Trabajador Empleador Contingencias comunes 4,70% 23,60% Horas extraordinarias por fuerza mayor 2% 12% Resto de horas extraordinarias 4,70% 23,60% Desempleo (tipo general) 1,55% 5,50% Desempleo contratación determinada a tiempo completo 1,60% 6,70% Desempleo contratación determinada a tiempo parcial 1,60% 6,70% Formación profesional 0,10% 0,60% FOGASA - 0,20%

Aunque muchas personas todavía optan por diseñar la estructura de la nómina en Excel, la plataforma PayFit surgió con el propósito de simplificar este proceso y optimizar el tiempo de los departamentos de Recursos Humanos.

¿Aún te enfrentas a preguntas frecuentes de parte de tus empleados acerca de su nómina? La gestión de las nóminas puede ser un proceso complejo y a menudo conlleva dudas y confusiones. Para simplificar este aspecto crucial de la relación laboral, es esencial contar con un sistema de nómina eficiente y transparente.

En este sentido, PayFit ha dado un paso más allá revolucionando la forma en que se gestiona y se consulta la nómina. Con su nueva nómina interactiva , PayFit ofrece una experiencia dinámica y visual para que tanto empleados como responsables de Recursos Humanos puedan explorar cada concepto de manera intuitiva y personalizada. Ahora, la información salarial y las deducciones se presentan de forma clara, interactiva y accesible, facilitando la comprensión y agilizando cualquier consulta. En definitiva, hemos renovado la experiencia de la nómina, combinando cumplimiento legal con innovación tecnológica para que la gestión sea más simple, transparente y eficiente para todos.

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