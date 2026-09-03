El networking o networking de empresas, esa estrategia esencial en el mundo profesional y empresarial, se ha consolidado como una herramienta poderosa para el desarrollo de carreras y el crecimiento de negocios. Más allá de ser simplemente un intercambio de contactos, el networking se fundamenta en la construcción de relaciones significativas que pueden derivar en colaboraciones fructíferas, oportunidades de empleo y una expansión del conocimiento sectorial.

En este entorno dinámico, entender y dominar el arte del networking puede significar la diferencia entre el estancamiento y el avance significativo en tu trayectoria profesional o empresarial.

¿Qué es el networking?

¿Qué es el networking?

El networking, cuyo significado consiste en el intercambio de información e ideas entre personas que comparten una profesión o interés específico, generalmente en un entorno social informal. A menudo, el networking se inicia sobre la base de un punto común.

A grandes rasgos, ¿qué significa networking? Pues bien, el networking se trata de una estrategia implementada por profesionales, ya sean autónomos o empleados, orientada a establecer y expandir su red de conexiones.

En definitiva, el networking es una herramienta esencial para profesionales que buscan expandir sus círculos de contactos, descubrir oportunidades laborales y mantenerse al tanto de las últimas novedades y tendencias en sus respectivos campos. Además, los dueños de negocios utilizan el networking para forjar relaciones con potenciales socios y clientes futuros. En el ámbito digital, las plataformas de networking profesional facilitan la interacción entre profesionales, permitiendo la participación en grupos, la publicación de blogs y el intercambio de información.

¿Por qué es tan importante el networking?

Utilizar tu red de contactos es una de las mejores maneras de encontrar un nuevo empleo o incluso un nuevo puesto en tu empresa actual. A menudo se reduce a una palabra clave: referencias. El 31% por ciento de los buscadores de empleo encuentran ofertas a través de conexiones profesionales, especialmente referencias. El networking puede abrir puertas a nuevas oportunidades que de otro modo podrían estar fuera de alcance.

Además, una relación profesional sólida puede inspirar a alguien a entregar tu currículum directamente en el escritorio del encargado de contratación. Esto puede hacerte destacar entre la multitud e incluso ayudarte a conseguir el trabajo de tus sueños algún día.

Muchas personas asumen que el networking solo es útil durante la búsqueda de empleo. Sin embargo, el propósito del networking va mucho más allá de encontrar tu próxima oportunidad laboral.

¿Cuál es la utilidad del networking?

El networking resulta útil para los profesionales porque les permite ampliar sus círculos de conocidos, descubrir oportunidades de empleo en sus campos y mantenerse informados sobre las noticias y tendencias tanto en sus áreas de especialización como en el mundo en general.

En otras palabras, ayuda a los profesionales a mantenerse actualizados con los eventos actuales en su sector y a desarrollar relaciones que pueden impulsar futuras perspectivas de negocio o empleo.

📚 ¿Qué significa “network”? Tal y como hemos ido diciendo a lo largo del artículo, el término “network” también alude a los vínculos establecidos entre distintos individuos con la finalidad de obtener algún beneficio utilizando como medio al trabajo. Por lo tanto, bajo este enfoque, una red de trabajo refleja la variedad de contactos disponibles para adentrarse en el ámbito laboral y llevar a cabo inversiones.

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¿Cuáles son los beneficios del networking?

Algunos de los beneficios más destacados del networking incluyen:

Explorar intereses con personas de ideas afines.

Socializar con nuevas personas.

Conocer nuevas oportunidades laborales.

Recibir referencias de trabajo.

Por lo tanto, el networking se ha convertido en una parte esencial del desarrollo profesional. Las personas a menudo dependen de su red para intercambiar noticias e información sobre su campo y socializar en torno a temas relevantes de la industria de manera más informal de lo que podrían hacerlo en una reunión de trabajo estándar.

Para los buscadores de empleo, el networking puede ser una fuente productiva de nuevas oportunidades. Algunos profesionales estiman que entre el 70 y el 80 por ciento de las ofertas de trabajo no se publican abiertamente. Combinado con el abrumador número de solicitantes que aplican a trabajos publicados públicamente, el método tradicional de búsqueda y aplicación para encontrar un nuevo empleo se ha vuelto cada vez más ineficaz.

En su lugar, las personas están recurriendo a su red profesional para acceder al "mercado laboral oculto", es decir, a los puestos abiertos no publicados, y solicitar referencias de trabajo. Una encuesta realizada por LinkedIn reveló que una amplia mayoría de personas cree que el networking es crucial para lograr el éxito profesional. Además, se descubrió que una proporción significativa de individuos obtuvo empleo en empresas donde ya contaban con conexiones profesionales preexistentes.

💡 ¿Sabías qué? Cultivar la capacidad para hacer networking de manera efectiva se ha convertido en un componente crucial para cualquier profesional que aspire al éxito. Implica mucho más que simplemente empezar y sostener diálogos relevantes; se trata de aportar valor genuino a tus contactos, practicar la escucha activa y mantener una conexión auténtica y puntual. Esta capacidad no solo enriquece tu red de contactos sino que también abre puertas a oportunidades de crecimiento personal y profesional.

¿Qué tipos de eventos de networking existen?

Los eventos de networking son una parte crucial del desarrollo profesional y empresarial, ofreciendo plataformas para conectar, aprender y crecer. Existen varios tipos de eventos de networking, cada uno con sus características y objetivos específicos. Aquí detallamos algunos de los más comunes:

1️⃣ Eventos de Industria Específica: Asistir a eventos centrados en un sector particular es una manera excelente de aprender de colegas y expertos, aprovechando uno de los principales beneficios del networking. Estos eventos suelen contar con oradores destacados y ofrecen información actual y relevante para ampliar conocimientos o estar al día con las últimas tendencias del sector.

2️⃣ Mesas Redondas: Estos encuentros, generalmente orientados hacia sectores específicos, ofrecen una oportunidad única para iniciar debates que pueden llevar a nuevas perspectivas, direcciones y una renovada motivación. El networking facilita el intercambio de pensamientos y la recepción de opiniones sobre proyectos actuales.

3️⃣ Desayunos de Trabajo: Organizados generalmente en función de la localización más que del sector, estos eventos matutinos brindan un espacio ameno para el networking antes de comenzar la jornada laboral . Son el escenario perfecto para presentar ideas y recoger feedback de posibles clientes o empleadores sin las distracciones habituales del día a día.

4️⃣ Eventos After-hours: Estos encuentros combinan la socialización con bebidas y aperitivos en un entorno informal, lo que facilita la interacción y el acercamiento a nuevas personas en un ambiente distendido.

5️⃣ Networking Online: LinkedIn se destaca como una de las plataformas más efectivas para encontrar grupos de networking relacionados con tu sector o audiencia objetivo. Esta red social permite acceder a una amplia comunidad y participar en ella en el momento que sea más oportuno.

Cada tipo de evento de networking tiene sus ventajas y puede ser más adecuado para diferentes objetivos profesionales. La clave es participar activamente y aprovechar al máximo las oportunidades de conexión que estos eventos ofrecen.

En conclusión, el networking es una herramienta poderosa en el ámbito profesional, cuya definición abarca mucho más que el simple hecho de establecer contactos. Es el arte de crear y mantener relaciones significativas que pueden abrir puertas a innumerables oportunidades, desde el aprendizaje y el intercambio de ideas hasta el descubrimiento de nuevas oportunidades de carrera y colaboraciones empresariales. Los eventos de networking, tanto presenciales como online, ofrecen el escenario perfecto para cultivar estas conexiones, permitiendo a los profesionales y empresas maximizar su potencial.

En este entorno, PayFit se destaca no sólo por simplificar la gestión administrativa y de recursos humanos, sino también por enriquecer la experiencia profesional mediante la organización de eventos sobre temas interesantes, mesas redondas y sesiones de networking. Estas iniciativas de PayFit brindan espacios valiosos para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la comunidad profesional, demostrando cómo el networking puede ser un motor de innovación y éxito. Así, PayFit no solo facilita la gestión empresarial, sino que también cultiva un ecosistema donde el networking se convierte en una palanca para el desarrollo y el crecimiento profesional.

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