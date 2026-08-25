En un mundo cada vez más globalizado, la contratación de talento internacional se ha convertido en una práctica habitual y estratégica para muchas empresas en España. Incorporar profesionales de otros países no solo permite acceder a perfiles altamente cualificados, sino también enriquecer los equipos con nuevas perspectivas, idiomas y experiencias. No obstante, a pesar de sus ventajas, el proceso de formalizar un contrato de trabajo para extranjeros suele generar dudas, ya que implica cumplir con una normativa específica en materia laboral y de extranjería.

Hacer un contrato de trabajo en España para extranjeros no es exactamente igual que contratar a un trabajador nacional. Existen requisitos administrativos, autorizaciones de residencia y trabajo, y distintos supuestos legales que varían según si el trabajador reside o no en el país. Por ello, conocer de antemano cómo funcionan los contratos extranjeros, qué documentación es necesaria y cuáles son los pasos correctos para evitar errores resulta clave para las empresas.

Este artículo está pensado para simplificar todo el proceso, explicando de forma clara y práctica cómo contratar a un extranjero en España, cuáles son los requisitos para trabajar en España y qué aspectos debes tener en cuenta a la hora de hacer un contrato de trabajo a un extranjero, tanto si ya vive en el país como si se trata de contratar a un trabajador extranjero no residente en España. De este modo, podrás gestionar la contratación de talento internacional con seguridad jurídica y total tranquilidad.

¿Qué tipos de contrato de trabajo en España para extranjeros existen?

¿Qué tipos de contrato de trabajo en España para extranjeros existen?

Antes de profundizar en el proceso de contratación, es esencial comprender los diferentes tipos de contrato de trabajo disponibles en España. Estos pueden variar según la duración, el tipo de trabajo y las condiciones específicas acordadas entre el empleador y el empleado. Es crucial elegir el tipo de contrato adecuado para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral española.

Por lo tanto, los tipos de contrato de trabajo para extranjeros son los siguientes:

Permiso de residencia y empleo para trabajadores extranjeros: Facilita la contratación directa desde el país de origen del trabajador, ofreciéndole la posibilidad de vivir en España por un periodo específico debido a su relación laboral. Este proceso es iniciado por el empleador.

Permisos bajo condiciones excepcionales de establecimiento: Consisten en diversas excepciones que, cuando son solicitadas por el solicitante, le autorizan a vivir y trabajar en España de manera legal.

Guía reforma laboral: contratos Descargar la guía gratis

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en España?

Para contratar a un trabajador extranjero no residente en España, el candidato debe cumplir con varios requisitos legales.

Estos incluyen obtener un permiso de residencia y trabajo válido, que debe ser gestionado antes de la llegada del trabajador al país. Asimismo, los empleadores deben verificar que el extranjero posea la documentación necesaria para trabajar legalmente en España.

¿Cómo hacer un contrato de trabajo a un extranjero?

Una vez que se han cumplido los requisitos previos, el proceso de hacer un contrato de trabajo a un extranjero implica varios pasos esenciales. Tales como:

Verificación de la documentación: Asegúrate de que el trabajador extranjero posea un permiso de trabajo y residencia válido. Elección del tipo de contrato: Basado en las necesidades de la empresa y la situación del trabajador, elige el tipo de contrato más adecuado. Redacción del contrato: Incluye todos los detalles relevantes como la descripción del puesto, salario, horario y duración del contrato. Registro del contrato: Los contratos de trabajo deben ser registrados ante la autoridad laboral competente en España. Este paso es crucial para garantizar la legalidad del contrato.

Ahora que ya sabemos cómo contratar a un extranjero en España, también es importante saber que se puede contratar a extranjeros mediante un contrato de prácticas. En definitiva, contratar a un trabajador extranjero no solo implica la redacción y firma de un contrato de trabajo. También es necesario realizar una serie de trámites administrativos, como la inscripción del trabajador en la Seguridad Social y asegurarse de que cumpla con los requisitos de visado y residencia. Este proceso puede variar dependiendo de si el trabajador ya reside en España o si se traslada desde otro país. También puedes consultar nuestro artículo sobre todos los requisitos para hacer un contrato de trabajo a un extranjero.

Siguiendo los pasos y cumpliendo con los requisitos legales mencionados, puedes asegurar una transición suave y legal para tu nuevo empleado. PayFit está aquí para ayudarte en cada paso del camino, ofreciendo soluciones automatizadas para la gestión de contratos y cumplimiento de las obligaciones laborales.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo: ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

💻 ¿Quieres conocer más sobre nuestras funcionalidades? ¡Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y descubre cómo PayFit te puede ayudar!