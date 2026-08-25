¿Algún empleado te ha comunicado que desea terminar su relación laboral? Pues bien, cuando un empleado decide terminar su relación laboral de manera voluntaria, es esencial que tanto él como la empresa entiendan qué representa el finiquito y cómo se maneja en el contexto de una baja voluntaria.

Por ello, entre las causas de extinción del contrato de trabajo abarcan una variedad de situaciones que pueden poner fin a la relación laboral entre un empleado y su empresa. Estas causas incluyen la finalización del periodo contractual acordado, despidos tanto objetivos como disciplinarios, renuncias voluntarias, jubilación, incapacidad y, en algunos casos, la muerte del trabajador. Cada una de estas situaciones se maneja con normativas específicas que buscan equilibrar los derechos del empleado y las necesidades de la empresa, asegurando que el proceso de terminación sea justo y conforme a la ley.

¿Qué es el finiquito por baja voluntaria?

¿Qué es el finiquito por baja voluntaria?

El finiquito por renuncia voluntaria, conocido también como baja voluntaria y finiquito, es el pago que una empresa debe efectuar al empleado cuando este decide terminar su contrato laboral de manera unilateral. Es importante destacar que este finiquito no debe confundirse con una indemnización por despido, ya que son conceptos distintos. La liquidación mencionada incluye diversas cantidades económicas que la empresa debe al trabajador al concluir la relación laboral. Estas cantidades incluyen:

El salario correspondiente a los días trabajados en el mes en curso que aún no se han pagado . Por ejemplo, si un empleado renuncia el día 16 de un mes, el finiquito debe incluir el pago de los primeros 16 días.

La parte proporcional de las pagas extraordinarias que se hayan generado pero no se hayan abonado.

El pago de las horas extras realizadas pero no pagadas , si las hubiere.

El importe correspondiente a los días de vacaciones no tomados .

Cualquier otro importe que pueda estar previsto en el convenio laboral aplicable, como podría ser un plus por alcanzar ciertos objetivos.

Es importante aclarar que, cuando un empleado decide dejar la empresa, tiene derecho a recibir un finiquito. Este derecho se aplica en todos los casos, independientemente de las circunstancias de la salida.

💡¿Sabías qué? El preaviso por baja voluntaria tiene que darse con 15 días naturales (siempre que el convenio colectivo no especifique nada distinto al respecto). Además, si el empleado realiza su baja voluntaria sin preaviso se le podrá descontar de su finiquito tantos días de salario como días de preaviso haya incumplido.

Modelo de liquidación del saldo y finiquito Descargar el modelo de liquidación del saldo y finiquito

¿Cómo calcular el finiquito en una baja voluntaria?

¿Sabes cómo calcular el finiquito por renuncia voluntaria? Primero, es necesario saber el salario mensual y después dividirlo entre 30 para calcular el salario bruto diario, asumiendo que se recibe el mismo sueldo cada mes. Seguidamente, este resultado se multiplica por la cantidad de días trabajados en el último mes.

A continuación, se deberán añadir las pagas extras proporcionales acumuladas hasta la fecha de la decisión de dejar la empresa. También es crucial incluir el porcentaje correspondiente a los días de vacaciones no disfrutadas antes de la baja voluntaria , ya sean laborales o naturales, indicándose siempre en todo caso los días naturales. Además, para una mejor comprensión te dejamos con el ejemplo de Ariadna:

Ariadna después de 3 años y 2 meses decide irse de su empresa.

Lo ha comunicado con 15 días de antelación, y por ende su último día de trabajo es el 21 de julio.

Aún no ha disfrutado de vacaciones.

Tiene un sueldo bruto de 1.400€ sin incluir prorrateo de pagas extras (tiene una paga en verano y una en navidad).

Entonces, para calcular el finiquito de Ariadna tenemos que hacer lo siguiente:

1. El sueldo del mes de julio de Ariadna es el siguiente:

1.400€/30 días = 46,67€/dia

46,67€ * 21 días trabajados = 980€ del salario de junio

2. Pagas extras devengadas:

Paga Navidad (De 01 de enero al 21 de julio) = 1.400€ * 201 días/360= 781,67€

Paga Verano (Del 01 de julio al 21 de julio) = 1.400€ * 21 días/360 = 81,67€

3. Vacaciones no disfrutadas:

201 días trabajadores * 30 días de vacaciones / 360 = 16,41 (17 días)

46,67€ diarios * 17 días de vacaciones = 793,39€

El total de finiquito, calculado en bruto, que le pertenece a Ariadna es de 2.636,73€.

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¿Qué problemas aparecen ante un finiquito por baja voluntaria?

Por está razón, podemos encontrarnos con las siguientes situaciones:

La empresa no entrega y/o no paga el finiquito: Si un trabajador señala que no ha recibido o que el finiquito no ha sido pagado, la empresa debe atender esta reclamación. Es aconsejable resolver el asunto internamente antes de que escale a una vía judicial. Por ello, es importante que la empresa responda a estas solicitudes de manera escrita para mantener un registro de la comunicación. En caso de que el trabajador decida llevar el asunto a los tribunales, este tiene un plazo de un año desde la fecha en que debió realizarse la liquidación para presentar una reclamación judicial. El proceso incluye una papeleta de conciliación y, si no se llega a un acuerdo, puede seguirse con una demanda en los juzgados de lo Social.

Si el trabajador no está de acuerdo con el finiquito: Si un empleado no está conforme con la cantidad abonada en el finiquito, puede firmar el documento indicando "No Conforme". Esto permite a la empresa y al trabajador revisar los cálculos y ajustar cualquier discrepancia en los montos pagados conforme a los conceptos contractuales y legales.

¿Cuándo un empleado pide la baja voluntaria tiene derecho a paro?

Cuando un empleado decide renunciar voluntariamente a su trabajo, generalmente no puede acceder a la prestación por desempleo. Esto se debe a que la normativa vigente estipula que para acceder a dicha prestación, la extinción del contrato de trabajo debe ser involuntaria, es decir, no debe ser iniciada por el propio trabajador.

El sistema de protección por desempleo está pensado para asistir a aquellos trabajadores que se quedan sin empleo de manera involuntaria, ya sea por razones económicas, reestructuraciones empresariales u otras situaciones fuera de su control.

Sin embargo, existen algunas excepciones en las que es posible recibir la prestación por desempleo tras una renuncia voluntaria del trabajador :

Movilidad geográfica del centro de trabajo

Modificaciones sustanciales del contrato laboral

Impago o retraso en el pago de las nóminas

Maltrato de la mujer en situaciones de violencia de género

No superación del período de prueba (siempre que hayan transcurrido más de 3 meses de su baja voluntaria en la anterior empres)

En conclusión, en primer lugar podemos decir que en el despido voluntario no hay indemnización pero si hay finiquito en la baja voluntaria, incluso en un contrato indefinido. Asimismo, el finiquito en la baja voluntaria es un componente esencial que formaliza la terminación de la relación laboral. Asegura que todos los derechos económicos del empleado sean debidamente compensados, abarcando desde salarios pendientes hasta vacaciones no disfrutadas. En este contexto, PayFit ofrece herramientas y soluciones que facilitan la gestión adecuada del finiquito, asegurando que el proceso se realice de manera eficiente y conforme a las leyes laborales vigentes. Además…¿sabías qué en la plataforma de PayFit existe una calculadora del finiquito en la baja voluntaria? ¡Queremos hacer todos estos procesos más fáciles!

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