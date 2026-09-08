Condiciones generales de uso de la cuenta

1. Aplicación: objeto

Las presentes Condiciones generales de uso (en adelante, « Condiciones generales de uso ») se aplican, sin restricción alguna, al acceso y uso de las Cuentas de usuario de Payfit que dicha empresa (Payfit Recursos Humanos, Sociedad Limitada, inscrita en el registro mercantil de Barcelona con NIF B67154237, con domicilio social Avenida Josep Tarradellas, 38, 9ª planta, 08029 Barcelona), representada por Jonathan Ducroizet en su calidad de Director Financiero proporciona a sus clientes (en lo sucesivo, el « Cliente » o los « Clientes ») en el contexto del Acuerdo de servicio celebrado entre los clientes y Payfit (en adelante, el « Acuerdo de servicio »), que prevalecerá en caso de contradicción.

También se aplican al acceso y uso de una Cuenta demo tal y como se define en el Artículo 2.

Estas Condiciones generales de uso definen las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los Usuarios de una cuenta Payfit (en adelante, los «Usuarios» o el «Usuario») a través de la cual Payfit presta sus servicios (en lo sucesivo, los «Servicios») a sus clientes.

Al utilizar una Cuenta de usuario por primera vez, el Usuario acepta las presentes Condiciones generales de uso.

Payfit se reserva el derecho de modificar estas Condiciones generales de uso en cualquier momento, previa notificación a los Usuarios en caso de modificación sustancial.

2. Descripción de los servicios y las Cuentas de usuario

Los servicios permiten a los clientes de Payfit gestionar la nómina o el sistema de información de recursos humanos de sus empleados conforme a los términos de los acuerdos de servicio. En este contexto, Payfit proporciona Cuentas de usuario (en adelante, « Cuentas de usuario ») a sus clientes (en adelante,

« Cuentas de usuario admin ») y a los empleados de sus clientes (en adelante, « Cuentas de usuario de los empleados ») sobre la base del Acuerdo de servicio y solo en nombre de sus clientes.

Las Cuentas de usuario admin permiten a los empleados que están a cargo de la gestión del sistema de información de recursos humanos gestionar la nómina o dicho sistema de información de la empresa a través de una cuenta específica que contiene datos sobre todos los empleados de la empresa del cliente. El cliente podrá ofrecer, bajo su propia responsabilidad, acceso exclusivo a una Cuenta de usuario admin a terceros que sean únicamente socios contractuales del cliente y que estén autorizados a consultar o a utilizar su contenido (por ejemplo, un contable externo).

Las Cuentas de usuario de los empleados permiten a los empleados y a otros miembros del personal de una empresa cliente tener detalles sobre su nómina o información personal del sistema de información de recursos humanos. Los Usuarios de Cuentas de usuario de los empleados tienen acceso a los servicios según las condiciones definidas entre su empleador (el cliente) y Payfit en el Acuerdo de servicio. La configuración de las Cuentas de usuario de los empleados es establecida por un Usuario de una Cuenta de usuario admin.

Además, antes de firmar un Acuerdo de servicio, un cliente potencial puede disfrutar de una Cuenta demo (en adelante, una « Cuenta demo ») durante un periodo de tiempo limitado. Tan pronto como finalice el periodo de prueba, el cliente potencial debe celebrar un Acuerdo de servicio para poder seguir utilizando los servicios.

El Usuario reconoce que los servicios pueden sufrir modificaciones en cualquier momento a discreción de Payfit.

3. Condiciones de acceso a las Cuentas de usuario

3.1. Condiciones legales

A fin de acceder y utilizar la Cuenta de usuario, los Usuarios deberán estar legalmente capacitados para vincularse a las presentes Condiciones generales de uso. Los servicios se utilizarán únicamente con fines profesionales.

Los Usuarios (como socios o empleados de un cliente de Payfit) estarán autorizados por un cliente de Payfit para acceder y utilizar una Cuenta de usuario.

3.2. Condiciones técnicas

Se puede acceder a las Cuentas de usuario a través de internet. Los Usuarios:

deben disponer de una conexión a internet de alta velocidad y deben utilizar su Cuenta de usuario con el navegador Google Chrome (versión 64.0.3282 y versiones posteriores) y con uno de los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows (Windows 8 y versiones posteriores), Android (4.1 y versiones posteriores), Mac OS (10.10 y versiones posteriores), Apple iOS (9 y versiones posteriores) y Linux, que son prerrequisitos técnicos, y deben actualizar su navegador y sus sistemas operativos para poder hacer pleno uso de la Cuenta de usuario. Para el uso de las Cuentas de usuario, Payfit puede recomendar requisitos técnicos u otras configuraciones. En tales casos, los Usuarios son responsables de seguir dichas recomendaciones. Además, para asegurarse de que las Cuentas de usuario sigan siendo accesibles, los Usuarios deben tener una dirección válida de correo electrónico de cuenta o notificar a un Usuario administrador por escrito antes de realizar cambios. Todos los costes necesarios para el equipo y la conexión a internet son responsabilidad exclusiva del cliente o del Usuario.

3.3. Condiciones de seguridad

El Usuario deberá tomar las siguientes medidas para garantizar la seguridad del acceso a su cuenta. Por tal motivo, el Usuario:

deberá utilizar, desde la primera conexión a su cuenta, una contraseña única, personal y segura (de acuerdo con los requisitos de Payfit) que mantendrá en confidencialidad;

no deberá compartir su contraseña con nadie ni dejar su Cuenta de usuario a disposición de terceros, y

deberá cambiar su contraseña con regularidad.

El Usuario es responsable de la pérdida de su contraseña.

El Usuario reconoce que Payfit no será responsable en caso de acceso fraudulento a su cuenta debido a un defecto o fallo de seguridad resultante de negligencia, error u omisión por parte de los Usuarios o del cliente.

4. Obligaciones y responsabilidades

4.1. Obligaciones y responsabilidades de Payfit

Payfit cumplirá sus obligaciones con diligencia conforme a las mejores prácticas de su profesión con una obligación de medios.

Payfit concede a los Usuarios, en nombre del cliente, una licencia no exclusiva e intransferible para utilizar sus Cuentas de usuario de acuerdo con las presentes Condiciones generales de uso.

En este contexto, Payfit hará todo lo posible para proporcionar las Cuentas de usuario a través de internet mediante una conexión SSL segura (https) y una URL específica sobre la base de un acceso permanente

las 24 horas del día, excepto durante los periodos de inaccesibilidad con fines de mantenimiento (como se indica en el Acuerdo de servicio), la suspensión de la Cuenta de usuario (véase infra) o en caso de inaccesibilidad por circunstancias ajenas a Payfit, principalmente, por casos de fuerza mayor (véase infra), o fallos o demoras de los proveedores de servicios de internet o debidos al equipo informático o de internet de los clientes o Usuarios. En la medida de lo posible, se informará a los Usuarios de las interrupciones.

NO OBSTANTE, LOS USUARIOS RECONOCEN QUE LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS Y LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENEN ACCESO SE PROPORCIONAN TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. PAYFIT NO GARANTIZA QUE LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS FUNCIONEN SIN NINGÚN ERROR O INTERRUPCIÓN.

En el contexto de la mejora continua de su software y sujeto a la notificación previa a los clientes, Payfit es responsable de instalar actualizaciones o nuevas versiones. Las interrupciones temporales de los servicios no darán lugar a compensación alguna al Usuario.

Payfit se compromete a garantizar el acceso y el uso de las Cuentas de usuario de acuerdo con las medidas de seguridad que aquí se detallan: . Estas medidas de seguridad se han implantado con el fin de asegurar el acceso y el uso de las soluciones de aplicación.

Payfit aloja las Cuentas de usuario y los datos que contienen en el servidor de Amazon Web Services (Unión Europea).

El Usuario reconoce que su Cuenta de usuario puede eliminarse, en cumplimiento de la legislación aplicable y/o del Acuerdo de servicio, al final del contrato laboral entre el Usuario y el cliente o al final del Acuerdo de servicio; asimismo, el cliente es el responsable de informar a sus empleados sobre la eliminación de su Cuenta de usuario de empleado.

El Usuario deberá descargar los documentos y los datos de su cuenta antes de que finalice la accesibilidad de su Cuenta de usuario, ya que Payfit no almacena sus datos indefinidamente.

Payfit se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad del contenido de la Cuenta de usuario.

El Usuario reconoce que Payfit solo puede ser responsable de los daños directos y previsibles causados exclusivamente por Payfit.

Por lo tanto, Payfit no será responsable de los daños indirectos ni de los daños causados por el propio Usuario, el cliente o un tercero, ni en Caso de fuerza mayor.

En particular, Payfit no puede ser responsable:

de las consecuencias de la provisión de contenido inexacto o incompleto durante la configuración de la Cuenta de usuario o durante su uso;

de las dificultades o imposibilidades de acceso a la cuenta de Payfit debido a sus equipos informáticos o de telecomunicaciones, ni

de la destrucción accidental de los datos relativos al Usuario por parte del Usuario, del cliente (su empleador) o de un tercero que haya accedido a los servicios sin mediar culpa de Payfit.

4.2. Obligaciones y responsabilidades de los Usuarios

Por la presente, el Usuario declara que:

tiene el poder y la capacidad de celebrar el presente contrato;

cuenta con todos los derechos y autorizaciones necesarias para hacer uso del contenido utilizado a través de las Cuentas de usuario, y que

ha realizado una copia de seguridad de los datos en uno o más medios fiables antes de activar la Cuenta de usuario y que acepta realizar copias de seguridad periódicas de sus datos mientras haga uso de su Cuenta de usuario.

El Usuario se compromete a:

cumplir con las leyes y reglamentos vigentes y a no vulnerar los derechos de terceros ni el orden público;

cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias relativas al respeto de los datos personales;

dar información exacta y actualizada en el contexto de la configuración y el uso de su cuenta, de lo que se desprende que Payfit no será responsable en caso de errores o inexactitudes relacionadas con el incumplimiento de completar su Cuenta de usuario con información o datos exactos y actualizados;- utilizar los servicios o la Cuenta de usuario únicamente en el marco de su actividad profesional y no con fines ilegales, prohibidos ni ilícitos, ni para causar daños a terceros o a Payfit, ni en condiciones no previstas en las presentes Condiciones generales de uso, y, en general, a no perturbar el funcionamiento de los servicios;- no acceder sin autorización a su Cuenta de usuario ni a los sistemas y redes asociados a ellos;- no poner su Cuenta de usuario a disposición de terceros;- no cargar ni ejecutar contenidos que contengan o puedan contener un virus o un programa que pueda destruir total o parcialmente los servicios;- no utilizar la Cuenta de usuario para promocionar sus servicios o los servicios de terceros, y a- no utilizar los servicios para enviar y alojar contenidos que puedan molestar al público o ser contrarios a la moral (violentos, obscenos, ilegales, pornográficos, difamatorios, nocivos, discriminatorios, etc.). El cliente reconoce que Payfit puede presentar a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley el contenido considerado contrario a las leyes o reglamentos en vigor, o bien Payfit podrá eliminarlo inmediatamente.

El Usuario es el único responsable de los daños inmateriales e indirectos y, en particular, de los daños resultantes de una pérdida de beneficios, una pérdida de oportunidades, una pérdida de explotación o de ingresos. En particular, el Usuario es el único responsable de:

los daños que resulten total o parcialmente del uso indebido de su Cuenta de usuario (incluida la negligencia);

los daños que resulten total o parcialmente de una intrusión o de un uso fraudulento o de cualquier uso por parte de un tercero utilizando su ID de cuenta y su contraseña, y de

los daños ocasionados total o parcialmente por los equipos informáticos y de telecomunicaciones utilizados para acceder a la Cuenta de usuario.

El Usuario es el único responsable de las relaciones que pueda tener con terceros y garantiza que Payfit no será responsable ante quejas, reclamaciones o acciones de terceros como consecuencia del incumplimiento de las presentes Condiciones generales de uso, de un uso irregular o abusivo de la cuenta de Payfit o de la infracción de una ley o de un derecho de un tercero, y se compromete a reembolsar a Payfit la totalidad del importe le puedan reclamar a la empresa.

Además, el Usuario reconoce que Payfit no tiene control sobre la transferencia de sus datos a través de las redes públicas de telecomunicaciones que puede utilizar para acceder a su Cuenta de usuario. Por lo tanto, Payfit no será responsable en caso de apropiación indebida, corrupción, captación, pérdida o uso indebido de los datos del Usuario ni de cualquier otro evento que pueda afectar al Usuario y que pueda ocurrir durante su transferencia a las redes públicas de telecomunicaciones por parte del Usuario o del cliente (su empleador).

Con el fin de permitir al Cliente recibir respuestas instantáneas a sus preguntas, Payfit ha integrado en la aplicación Payfit un servicio de soporte automatizado ("Copilot") que se basa en una inteligencia artificial que permite generar respuestas automáticas a las consultas formuladas por el Usuario, con el fin de proporcionarle información y responder a preguntas relativas a su cuenta Payfit. La respuesta proporcionada por Copilot puede no ser completa, actualizada o adaptada al caso específico del Usuario y corresponde al Usuario verificar la respuesta proporcionada por Copilot. El Usuario debe siempre referirse a su empleador, y a las personas dedicadas a la gestión de nóminas y a los recursos humanos. Payfit no podrá ser considerada responsable de los errores u omisiones en la información proporcionada por Copilot, ni de las decisiones tomadas por el Usuario sobre la base de las mismas. Payfit rechaza expresamente toda responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto resultante de la implementación o de la confianza otorgada a las respuestas de Copilot.

5. Cuentas demo

Antes de firmar un Acuerdo de servicio, un cliente potencial puede disfrutar de una Cuenta demo durante un periodo de tiempo limitado. Tan pronto como finalice el periodo de prueba, el cliente potencial deberá celebrar un contrato para continuar utilizando los servicios en caso de que así lo desee.

Las cuentas demo tienen como objetivo permitir a un cliente potencial descubrir todas las características de los servicios. Durante el uso de una oferta de prueba, el cliente potencial reconoce que:

todos los datos que introduzca o no el Usuario en la Cuenta demo se considerarán información y datos falsos;

a partir de la finalización del periodo de prueba, dejará de tener acceso a la Cuenta demo, así como a su personalización, sus configuraciones, datos, contenidos e información introducidos en la Cuenta demo, y que todos estos datos e información se perderán;

Payfit no procesará dichos datos como personales, de acuerdo con el Reglamento Europeo de

Protección de Datos 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR);

El cliente potencial también reconoce que el único propósito de la Cuenta demo es mostrar la interfaz y las características de los servicios accesibles a través de las Cuentas de usuario y se compromete a no utilizar la Cuenta demo para la gestión de su nómina real ni del sistema de información de recursos humanos. Por lo tanto, el cliente potencial reconoce que la información, los resultados o los datos contenidos en una Cuenta demo no pueden considerarse reales ni exactos.

6. Prueba beta

Cuando Payfit ofrece características o cualquier otro componente de sus servicios en versión beta, se aplican las siguientes estipulaciones:

Payfit puede, a su entera discreción, proponer al Usuario voluntario que pruebe las versiones beta de forma gratuita.

El Usuario acepta que las versiones beta pueden incluir errores conocidos o desconocidos y que los datos sincronizados por el Usuario pueden eliminarse o resetearse en cualquier momento y que, dependiendo del caso, las versiones beta pueden dañar el equipo del Usuario. El Usuario reconoce que será el único responsable de las consecuencias y riesgos de cualquier naturaleza relacionados con el uso de las versiones beta.

7. Propiedad intelectual

7.1. Propiedad intelectual de Payfit

Payfit es y seguirá siendo titular de todos los derechos de propiedad intelectual relativos a los servicios accesibles a través de las Cuentas de usuario o declara haber obtenido todos los derechos de propiedad intelectual necesarios para su explotación.

En consecuencia, todos los elementos que constituyen los servicios, en su estructura, apariencia o contenido (principalmente las bases de datos, textos, textos gráficos, imágenes animadas o no animadas, sonido, diseños, diseños gráficos, logotipos, nombres, marcas, descripciones, pestañas, funcionalidades, signos, etc.) pertenecen a Payfit o son objeto de concesión/licencia de derechos de propiedad intelectual a Payfit. Están protegidos contra cualquier uso no autorizado por la legislación o por el Acuerdo. Por lo tanto, cualquier uso de dichos elementos que no esté permitido en las presentes Condiciones generales de uso está sujeto al consentimiento previo por escrito de Payfit.

Los Usuarios se comprometen a utilizar los servicios únicamente en el marco de su actividad profesional. A este respecto, reconocen que no están autorizados a:

cambiar, crear trabajos derivados, desmontar, descompilar, realizar ingeniería inversa, reproducir, reeditar, descargar o copiar la totalidad o parte de los servicios y su documentación asociada (incluidos los componentes o estructuras de datos similares);

acceder o utilizar los servicios para crear o proporcionar asistencia técnica, ya sea directa o indirectamente, para un competidor de Payfit;

autorizar, vender, transferir, ceder, distribuir, subcontratar, permitir el uso o poner los servicios a disposición de terceros, a menos que se autorice expresamente en virtud de un contrato con Payfit.

Está prohibido hacer un uso de la Cuenta de usuario y del servicio contrario al propósito definido en el Acuerdo de servicio.

7.2. Propiedad intelectual del Usuario

El contenido de una Cuenta de usuario pertenece a dicho Usuario.

El Usuario sigue siendo el propietario de los derechos de propiedad intelectual sobre sus contenidos propios al hacer uso su Cuenta de usuario.

Al utilizar su cuenta de Payfit, el Usuario autoriza a Payfit a hacer uso de dichos contenidos, conforme

exclusivamente a las condiciones y los límites establecidos en las presentes Condiciones generales de uso y en el Acuerdo de servicio celebrado con el cliente que ha solicitado una licencia de uso en nombre del Usuario.

8. Datos personales

Para la comprensión del presente artículo:

"Dato Personal": designa toda información relativa a una persona física identificada o que pueda ser identificada como tal, ya sea directamente o indirectamente mediante la agrupación de información, por referencia a un número de identificación o a elementos que le son propios; "Responsable del Tratamiento" o "Cliente": designa la persona que determina los medios y las finalidades del Tratamiento descrito en la Documentación en línea; "Subcontratista": Payfit, que trata los Datos personales por cuenta del Cliente y según sus instrucciones; "Tratamiento": designa toda operación o todo conjunto de operaciones efectuadas o no mediante procedimientos automatizados y aplicadas a los Datos Personales.

8.1. Designación de Payfit como procesador de datos

Las partes reconocen que:

el cliente (el empleador del Usuario) actúa como controlador de datos y tiene derecho a procesar los datos del Usuario basándose en el consentimiento del Usuario u otra base legal, según lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR).

Payfit, en el contexto de las presentes Condiciones generales de uso y con el fin de cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de servicio, actúa como procesador de datos en nombre del cliente.

Por lo tanto, Payfit tiene derecho a acceder y a procesar los datos de los Usuarios de conformidad con el acuerdo de protección de datos o al anexo firmado con el cliente en el contexto del Acuerdo de servicio. Payfit se compromete a procesar los datos personales del Usuario únicamente en el contexto del Acuerdo de servicio.

Como procesador de datos, Payfit se limita a ayudar al cliente a cumplir con sus propias obligaciones. Por ello, Payfit no responderá a las solicitudes de ejercicio de los derechos de privacidad de datos que un Usuario dirija directamente a Payfit. En tal caso, Payfit enviará dicha solicitud al cliente lo antes posible y podrá ayudarle a responder al Usuario.

8.2. Tratamientos realizados por Payfit como responsable del tratamiento

No obstante lo dispuesto en el artículo 8.1., el Usuario autoriza expresamente a Payfit a tratar sus Datos Personales objeto del Tratamiento como responsable del tratamiento para sus finalidades propias tal como se enumeran en su sitio web en la dirección https://payfit.com/es/politica-de-privacidad/ ("Finalidades Propias").

El Usuario autoriza específicamente a Payfit a tratar los Datos Personales objeto del Tratamiento como responsable del tratamiento para las siguientes finalidades:

El archivo con fines legales, y en particular de gestión de litigios y preligitigios;

La mejora continua de los Servicios de los que se beneficia el Usuario, a través del Cliente;

La creación de nuevos servicios y/o funcionalidades, relacionados con los Servicios y limitados al ámbito de estos últimos (la gestión de nóminas y la gestión de recursos humanos);

La creación de nuevos servicios que impliquen el uso de modelos de inteligencia artificial, como Copilot, relacionados con los Servicios y limitados al ámbito de estos últimos (la gestión de nóminas y la gestión de recursos humanos), incluyendo la mejora de dichos servicios, entendiéndose que los Datos Personales podrían ser utilizados para mejorar el modelo de inteligencia artificial.

A tal efecto, Payfit se compromete a:

Asegurarse de que las Finalidades Propias no sean incompatibles con las finalidades autorizadas;

En su defecto, recabar el consentimiento previo de los Interesados al tratamiento de sus Datos Personales para las Finalidades Propias.

En el marco de los tratamientos de Datos Personales realizados por Payfit como responsable del tratamiento, Payfit se compromete a cumplir con las obligaciones que le incumben.

9. Suspensión y eliminación

Payfit se reserva el derecho a suspender o eliminar la Cuenta de usuario (sin notificación formal previa y sin que el Usuario tenga la posibilidad de reclamar indemnización alguna) en caso de incumplimiento por parte del Usuario de sus obligaciones o en cualquier otro caso conforme al Acuerdo de servicio.

En caso de suspensión, si el Usuario o el cliente resuelven el motivo de la suspensión, se podrá acceder de nuevo a la Cuenta de usuario en un plazo un tiempo razonable, y se entiende que la suspensión de una Cuenta de usuario no significa que Payfit renuncie a su derecho de eliminación de la cuenta.

10. Fuerza mayor

Las partes no serán responsables de la pérdida, daño, demora, no ejecución o ejecución parcial que resulten directa o indirectamente de un Caso de fuerza mayor, como los que contempla la jurisprudencia habitual de los tribunales nacionales (en adelante, un « Caso de fuerza mayor »).

Cada parte notificará de inmediato y por escrito a la otra parte sobre la existencia de cualquier Caso de fuerza mayor. Las obligaciones de la parte que haya sido víctima del Caso de fuerza mayor, y, especialmente, los plazos necesarios para la ejecución de sus obligaciones, se suspenderán sin que esta incurra en responsabilidad alguna. Las partes se esforzarán, en la medida de lo posible, por reducir los efectos de los casos de fuerza mayor.

Para preguntas relacionadas con estas Condiciones generales de uso y para obtener una versión en PDF, el Usuario puede escribir a Payfit a la siguiente dirección: legal@payfit.com

12. Enlace en los servicios

Las Cuentas de usuario pueden contener enlaces a otros sitios web y recursos proporcionados por terceros. Estos enlaces se proporcionan únicamente para informar al Usuario. Payfit no tiene control sobre

el contenido de dichos sitios web o recursos y, por lo tanto, excluye cualquier responsabilidad al respecto.

13. Relación entre las partes

En ningún caso se considerará que las Condiciones generales de uso constituyen una sociedad entre las partes o cualquier otra situación que dé lugar a una representación recíproca o conjunta entre ellas frente a terceros.

Asimismo, estas Condiciones generales de uso no crearán ninguna relación de subordinación entre las partes, que conservan su plena autonomía respecto de la otra.

14. Legislación aplicable

Las presentes Condiciones generales de uso se rigen por la legislación francesa.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, cualquier litigio con respecto a su validez, interpretación o ejecución estará sujeto a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de París.