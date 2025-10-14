No obstante y para entender mejor el derecho de nuestros trabajadores, creemos necesario saber distinguir entre días naturales y días laborables. ¿Qué son las vacaciones ¿Cuáles son los derechos en torno a las vacaciones ? ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre los días naturales de vacaciones ? Por esto y mucho más, en el artículo de hoy te explicaremos todo lo necesario sobre los días naturales de vacaciones.

Como bien sabemos, nuestros trabajadores empiezan a mirar y a hacer cálculos para sus vacaciones de verano con mucha antelación. Por lo tanto, es totalmente normal que tus empleados empiecen a hacerte preguntas y a querer saber desde cuántos días pueden cogerse hasta si las vacaciones son en días laborables o días naturales. Pues bien, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores regulan las vacaciones y nos deja claro que son días naturales.

En definitiva, las vacaciones laborales se pueden definir como el cese de la actividad laboral durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente, los trabajadores tienen derecho a un descanso anual de 30 días naturales de vacaciones.

Según la Real Academia Española, las vacaciones son un descanso temporal de una actividad habitual, como puede ser un descanso de los estudios o del trabajo. Por ende, las vacaciones laborales son el descanso que todo empleado tiene derecho a disfrutar por el hecho de haber trabajado durante un determinado tiempo.

En este sentido, en el caso que las vacaciones coincidan con una incapacidad temporal durante el año natural, existe la posibilidad de disfrutarlas cuando finalice la incapacidad. Siempre teniendo en cuenta que, el límite máximo es de 18 meses para poder disfrutarlas.

El trabajador y la empresa tienen que pactar el periodo de vacaciones. Esta negociación puede ser individual, es decir con cada trabajador se pacta lo deseado. Sin embargo, también pueden ser colectivas.

En primer lugar, es necesario exponer que el artículo 40 de la Constitución Española nos expone que los poderes públicos tienen la obligación de velar por el descanso de los trabajadores mediante vacaciones periódicas retribuidas. En esta misma línea y como ya hemos mencionado anteriormente, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores recoge las vacaciones anuales. En ese sentido, el estatuto nos detalla que los períodos de vacaciones no pueden ser inferiores a 30 días naturales.

En el caso que alguna de tus trabajadoras estén de baja laboral por embarazo , parto o lactancia y estás hayan coincidido con el período de vacaciones , la trabajadora tiene derecho a un cambio para poder disfrutarlas íntegramente . Es decir, en este caso no importa si ya ha finalizado el año natural en el que se tendrían que haber gastado.

En los contratos temporales donde la relación laboral finalice antes de disfrutar las vacaciones; la empresa puede retribuir los días devengados y no disfrutados en el finiquito del empleado .

En esta misma línea, los trabajadores tienen derecho a conocer su período de vacaciones con , al menos, dos meses de antelación .

Así mismo, normalmente los convenios colectivos sirven de hoja de ruta para poder fijar las vacaciones . Sin embargo, el calendario final lo suelen pactar los trabajadores y la empresa.

El empresario nunca puede sustituir las vacaciones por compensaciones económicas. El artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores lo prohíbe expresamente.

Las vacaciones laborales generan derechos de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, los derechos son los siguientes :

Pues bien, se entiende por días naturales a todos los días que componen una semana. Es decir, de lunes a domingo. Es importante tenerlo en cuenta ya que, las vacaciones no pueden disfrutarse solo en días hábiles. Entonces…¿Qué son los días naturales de vacaciones ? La respuesta es simple, las vacaciones se deben disfrutar de lunes a domingo. Por ende, las vacaciones son 30 días naturales y cuentan los festivos.

¿Cuántos días naturales de vacaciones le corresponden a los trabajadores ?

Tal y como hemos dicho antes, las vacaciones son un aspecto fundamental en la organización del trabajo de una empresa. Como hemos avanzado antes, los trabajadores disponen de 30 días naturales para disfrutar de sus vacaciones. Además, este periodo es obligatorio y comienza a contar desde su primer día en el puesto de trabajo. No obstante, también deben llevar un tiempo desempeñando su labor para acumular ese número de días. Concretamente, se estipula en 12 meses.

Sin embargo, aunque lleven menos, los empleados devengan los días de vacaciones de forma mensual. El número de estos dependerá del tiempo que acumulen en su puesto de trabajo : la fórmula es 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado .

En cuanto a las vacaciones por días laborables o días naturales, es importante que sepas diferenciarlas. En el segundo caso se cuentan todos los días de la semana, incluyendo festivos. En cambio, como su propio nombre indica, las vacaciones por días laborables son aquellas en las que solo se tienen en consideración las jornadas en las que se desempeña el trabajo. Generalmente son los que van de lunes a sábado, aunque en algunas profesiones el calendario es distinto, ya que como sabes existen muchos tipos de tipos de trabajos, jornadas o incluso trabajos a turnos .

Conocer esta distinción te servirá para calcular bien los periodos vacacionales de tus trabajadores. Como te decíamos, los días naturales de vacaciones son 30... Aunque si los computamos como días laborales, las vacaciones anuales serán de mínimo 22 días. Esto significa que, si un trabajador coge las vacaciones un lunes, empezarán a computar ese día. No obstante, si las coge un viernes, ese fin de semana contará entre sus días naturales de vacaciones pero no entre los laborables.

En esta misma línea es importante mencionar que, aunque los 30 días naturales de vacaciones son la mínima legal. Se puede dar el caso que algunas empresas empresas concedan más días . Aún así, hay algunas empresas que ofrecen días libres añadidos como recompensa, por ejemplo, a la buena productividad. En algunos sectores es muy común ofrecer 31 días naturales de vacaciones.

¿Qué pasa si tus trabajadores no disfrutan de sus vacaciones en el período establecido ?

En diversas ocasiones, tenemos a trabajadores workaholics que no disfrutan sus vacaciones en el plazo establecido. Pero entonces…¿Qué ocurre si no se disfrutan las vacaciones en plazo ? Pues bien, la respuesta es simple y es que tendrán que aprovechar el período de vacaciones dentro del año en que les corresponde. En otras palabras, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre. Aunque como tal no existe una ley que lo regule, si lo hacen los tribunales mediante jurisprudencia.

No obstante, sí que encontramos excepciones. Es decir, si se ha dado el caso que alguno de nuestros trabajadores no haya podido disfrutar de sus vacaciones por alguna causa objetiva durante ese año, podrán pedirlas el año posterior. A continuación te explicamos qué se entiende por razones objetivas :

No han podido gozar sus vacaciones por culpa de la empresa.

Están de baja por accidente laboral . En este caso, podrán disfrutar sus vacaciones cuando se reincorporen y tendrán un plazo de 18 meses para hacerlo, a contar desde que termine el año natural al que estas corresponden.

Están disfrutando de un permiso por maternidad o paternidad, lactancia o parto.

¿Se pueden realizar cambios si ya se ha aprobado el calendario ?

Así es, si es posible. En términos generales, en el momento que se notifica el período establecido de vacaciones, se cuenta con 20 días hábiles para hacer alguna modificación. Por ende, una vez han pasado 20 días y no se ha realizado ninguna petición, se asume la conformidad total del establecimiento de los 30 días naturales de descanso a lo largo del año.

No obstante, existe la posibilidad de modificar el período vacacional, pero bajo circunstancias muy concretas :

El empleado puede solicitar dicha modificación alegando causas imprevistas. No obstante, es importante mencionar que la empresa podrá aceptarlas, siempre que no suponga ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad, o rechazarlas.

La empresa también podrá solicitar una modificación siempre que esta responda una razón excepcionalmente grave y por ende, puede demostrar las causas que han conllevado dicha decisión, siendo inevitable el cambio en las vacaciones de sus trabajadores.

Bajo mutuo acuerdo, ambas partes podrán realizar peticiones formales.

Los días naturales de las vacaciones laborales representan un período de descanso vital para los trabajadores, otorgándoles la oportunidad de recargar energías y revitalizar el equilibrio entre vida personal y profesional. Estos días, generalmente consecutivos, permiten desconectar del entorno laboral, fomentando la salud física y mental.

