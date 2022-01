Todo lo que debes saber de la reducción de jornada laboral

Preguntas frecuentes sobre la reducción de jornada laboral

Disfrutar de una reducción de jornada laboral es un derecho. Sin embargo hay una serie de requisitos que el empleado debe cumplir para poder solicitarla. A continuación te resolvemos las dudas más comunes sobre la reducción de jornada laboral.

¿Puede haber una reducción de jornada laboral impuesta por la empresa?

No, no de forma unilateral. Empleado y empleador deberán llegar a un acuerdo en caso de que se quiera reducir la jornada laboral del trabajador. Esto es debido a que una reducción de jornada laboral se considera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por lo que se estaría modificando las condiciones del contrato. Por ejemplo, si el trabajador estuviera trabajando a jornada completa y el empleador decidiera reducir la jornada, no lo podría hacer de forma unilateral.

Sin embargo, hay ciertas causas que sí permiten una reducción de jornada laboral por parte del empleador. Comúnmente conocido como ERTE. Estas son:

Causas productivas, organizativas, técnicas o económicas dentro de la empresa.

Causas de fuerza mayor

Empresa en concurso de acreedores

¿Es la reducción de jornada laboral voluntaria?

Sí. Un trabajador puede decidir si quiere reducir su jornada laboral, y nunca estará obligado a reducir su jornada de trabajo a no ser que se cumplan alguna de las razones mencionadas anteriormente.

¿Hay reducción de jornada laboral por discapacidad?

No. El Estatuto de los Trabajadores no ampara una reducción de jornada laboral por discapacidad, por lo que la ley no recoge este supuesto. Se puede dar el caso de que empleado y empleador lleguen a un acuerdo de reducción de jornada laboral, pero este no queda reflejado en el Estatuto de los Trabajadores.

¿Existe la reducción de jornada laboral por enfermedad del trabajador?

Sí. Un trabajador podrá solicitar una reducción de jornada laboral por enfermedad crónica cuando esta esté diagnosticada por especialistas si esta enfermedad le impide realizar su jornada laboral de forma completa.

¿Existe la reducción de jornada laboral por estudios?

No. El Estatuto de los Trabajadores no contempla los estudios como supuesto para solicitar una reducción de jornada laboral. Sea cual sea el tipo de jornada laboral no se podrá dar como argumento los estudios para una reducción de jornada laboral.

