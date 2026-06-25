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Los días festivos son
remunerados y no recuperables
según el artículo 37.2 ET.
En 2026 existen
14 festivos laborales
entre nacionales, autonómicos y locales.
Trabajar en festivo puede generar
un plus salarial
o un descanso compensatorio.
El
convenio colectivo
puede mejorar el incremento mínimo del
75%
.
Los
domingos
no se pagan automáticamente como festivos.
Una de las dudas más frecuentes entre empleadores y empleados es cómo se deben pagar los días festivos en España. La respuesta depende de si el trabajador trabaja o no en ese día, de lo que establezca el
convenio colectivo
aplicable y de las condiciones pactadas en el contrato.
En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber como responsable de RRHH o empresario para gestionar correctamente esta situación.
¿Cómo se clasifican los días festivos en España?
El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores tienen derecho a
14 días festivos al año
, que serán remunerados y no recuperables. Estos días se distribuyen en tres niveles:
¿Cuáles son los festivos nacionales en 2026?
La Resolución de 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo fija los 12
festivos nacionales para 2026
. Dos de ellos caen en domingo (Todos los Santos, 1 de noviembre; Día de la Constitución, 7 de diciembre), por lo que algunas comunidades autónomas los han trasladado al lunes siguiente.
Fecha
Festivo nacional
Día de la semana
1 de enero
Año Nuevo
Jueves
6 de enero
Epifanía del Señor
Martes
2 de abril
Jueves Santo
Jueves
3 de abril
Viernes Santo
Viernes
1 de mayo
Fiesta del Trabajo
Viernes
15 de agosto
Asunción de la Virgen
Sábado
12 de octubre
Fiesta Nacional de España
Lunes
1 de noviembre (*)
Todos los Santos
Domingo (traslado al lunes en algunas CC. AA.)
6 de diciembre
Día de la Constitución
Domingo (traslado al lunes 7 en algunas CC. AA.)
8 de diciembre
Inmaculada Concepción
Martes
25 de diciembre
Natividad del Señor
Viernes
(*) En caso de coincidir en domingo, el descanso compensatorio se traslada al lunes siguiente en las comunidades autónomas que así lo hayan decidido. Además, cada comunidad puede añadir hasta 2 festivos propios sobre los nacionales sustituibles, y cada ayuntamiento fija 2 festivos locales adicionales.
¿Los días festivos se pagan aunque no trabajes en España?
Sí. Los
días festivos se pagan aunque no trabajes
en España. La legislación laboral los considera días laborables a efectos de salario: el empleado tiene derecho a percibir su remuneración habitual ese día sin que se le descuente de las vacaciones ni tenga que compensarlos trabajando en otro momento.
Esta regla se aplica con independencia del
tipo de contrato de trabajo
(indefinido, temporal, a tiempo parcial, etc.). En el caso de los trabajadores a
tiempo parcial
, la retribución del festivo es proporcional a su jornada.
¿Cuánto pagan por trabajar en día festivo?
El artículo 47 del Real Decreto 2001/1983 establece que el trabajo en festivo debe compensarse con un
incremento mínimo del 75%
sobre la hora ordinaria o un
descanso compensatorio equivalente
. El
convenio colectivo
puede mejorar este porcentaje.
Fórmula para calcular el plus de festivo:
Salario por hora ordinaria = salario bruto anual / horas anuales según convenio
Hora festiva = salario hora ordinaria + (salario hora ordinaria × 75%)
Ejemplo práctico:
Salario bruto anual:
23.000 €
Jornada anual:
1.800 horas
Hora ordinaria:
12,78 €
Hora festiva:
22,37 €
Si trabaja 8 horas en festivo:
178,96 € brutos
⚠️ Algunos convenios colectivos establecen incrementos superiores al 75%, como el 100% o el doble de la hora ordinaria.
¿Puede sustituirse el pago por un día de descanso compensatorio?
Sí. La empresa puede sustituir el plus de festivo por un
descanso compensatorio equivalente
. La compensación dependerá de:
La política interna de la empresa, respetando siempre la
compensación mínima legal
💡 ¿Sabías que...?
Sectores como hostelería, sanidad, transporte o comercio suelen incluir trabajo habitual en festivos regulado por convenio colectivo.
¿Los domingos se pagan como festivos?
No. Los domingos
no se pagan automáticamente como festivos
, salvo que coincidan con un festivo oficial del calendario laboral.
¿Qué derechos tiene el trabajador que trabaja en domingo?
Si el trabajador presta servicios en domingo, tiene derecho a un
descanso compensatorio equivalente
o a una
compensación económica
según el
convenio colectivo
. El importe y las condiciones dependen del sector y del convenio aplicable.
¿Los festivos cuentan como horas trabajadas?
No. Los festivos son
períodos de descanso remunerado
y no se contabilizan como horas trabajadas en el
registro de jornada laboral
. La excepción son los empleados cuyo
contrato de trabajo
o convenio incluye expresamente el trabajo en festivos como parte de su jornada habitual.
Gestionar correctamente el pago de festivos, el registro de jornada y el plus correspondiente en nómina puede resultar complejo, especialmente cuando hay empleados con distintos convenios o tipos de contrato. PayFit automatiza el cálculo del plus de festivo según el convenio aplicable y lo refleja directamente en la nómina.
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Preguntas frecuentes sobre el pago de días festivos en España
Sí. Según el artículo 37.2 del ET, los
días festivos son remunerados y no recuperables
. El empleado cobra su salario habitual sin compensarlo en otro momento. En total son
14 días festivos al año
: 12 nacionales y 2 locales.
El trabajador tiene derecho a una
compensación mínima del 75%
sobre la hora ordinaria, o a un
descanso compensatorio
. La elección depende del convenio colectivo, del acuerdo entre las partes o, en su defecto, de la decisión de la empresa.
El mínimo legal es la hora ordinaria más un
75% de incremento
(art. 47 RD 2001/1983). Con un salario de 12,78 €/hora, la hora festiva sería
22,37 €
. El convenio colectivo puede mejorar este porcentaje hasta el 100%, 125% o el doble.
No de forma automática.
Los domingos solo se pagan como festivos si coinciden con un festivo oficial
. Si el trabajador trabaja en domingo, tiene derecho a un descanso compensatorio o compensación económica según su convenio.
No. Los festivos son
períodos de descanso remunerado
y no se contabilizan en el registro de jornada. Solo computan como horas ordinarias cuando el contrato o convenio incluye expresamente el trabajo en festivos.
En 2026 hay
14 días festivos
: 9 comunes a todo el territorio, hasta 3 propios de cada comunidad autónoma y 2 locales por ayuntamiento. Todos los Santos y el Día de la Constitución caen en domingo, por lo que algunas comunidades los han trasladado al lunes.