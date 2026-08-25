La extinción del contrato de trabajo puede producirse por diversas causas. Entre ellas, por la propia renuncia voluntaria del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.

¿Tiene la empresa que indemnizar al trabajador que voluntariamente extingue su relación laboral? ¿Existe derecho a finiquito en estos casos? En este post hablamos sobre ello.

Como hemos introducido, la renuncia voluntaria del trabajador a su puesto de trabajo es una de las causas de extinción del contrato de trabajo.

El trabajador puede renunciar a su puesto de trabajo si el empresario ha incurrido en incumplimientos como impagos, retrasos reiterados en el salario o modificaciones sustanciales de las condiciones laborales que afecten a su dignidad o a sus derechos profesionales.

Causas justas por las cuales el trabajador puede solicitar la extinción del contrato

Causas justas por las cuales el trabajador puede solicitar la extinción del contrato

Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo cuando no se haya respetado el art. 41 ET y supongan un menoscabo en la dignidad del trabajador.

Falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado

Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor

Renuncia voluntaria del trabajador o dimisión

Hay que diferenciar la renuncia voluntaria del trabajador frente al incumplimiento grave del empresario de la dimisión (49 ET). La extinción del contrato de trabajo también finaliza con el ejercicio de este derecho.

La dimisión se produce en aquellos supuestos en los que el trabajador decide abandonar su puesto de trabajo sin necesidad de alegar razones. No se puede obligar al trabajador a permanecer en el puesto de trabajo en contra de su voluntad.

💡¿Sabías qué? La extinción del contrato de trabajo por renuncia voluntaria del trabajador se diferencia de la dimisión en que la renuncia voluntaria del trabajador se basa en razones determinadas derivadas del incumplimiento del empresario y no en la simple voluntad de querer cambiar o desistir de su puesto de trabajo.

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¿Existe tiempo de preaviso en la renuncia voluntaria del trabajador?

Dependiendo de la naturaleza del contrato laboral, así como de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, el trabajador deberá realizar o no un preaviso para no sufrir sanciones.

En caso de baja voluntaria, habrá que atenerse a lo que establezca el convenio colectivo que aplique o el contrato laboral, ya que no hay una norma general.

Si este no dice nada, suelen ser 15 días. El ET remite a la negociación colectiva el preaviso en este supuesto, o a la costumbre del lugar. La jurisprudencia, por su parte, establece un mínimo de 15 días naturales.

Además, el contrato de trabajo no puede establecer un preaviso superior al del convenio colectivo, pues el contrato no puede determinar condiciones para el trabajador inferiores a las del convenio.

¿Existe el finiquito de trabajo por renuncia voluntaria?

Es importante diferenciar entre finiquito e indemnización, pues son dos conceptos distintos entre sí.

Finiquito : consiste en una serie de importes que el trabajador ha adeudado y no han sido abonados aún, por el simple hecho de haber prestado servicios durante un determinado tiempo en la empresa, como pueden ser las vacaciones devengadas no disfrutadas o la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Indemnización: es la compensación que la empresa abona al trabajador cuando la extinción del contrato se produce por voluntad del empleador o causas objetivas, o finalización del contrato temporal, pero nunca cuando se debe a la voluntad del trabajador.

Ambos conceptos se producen con la finalización del contrato, pero el finiquito siempre se percibe al extinguirse la relación laboral, independientemente de que exista o no derecho a indemnización.

Esto es, cuando el trabajador presente su baja voluntaria, la empresa deberá abonar el finiquito.

¿Hay indemnización por renuncia voluntaria del trabajador?

Si el trabajador que presenta su renuncia voluntaria acredita las causas justas por las cuales puede extinguir su relación contractual, existirá derecho a indemnización. Es imprescindible probar dichas causas.

Es decir, en los casos de renuncia voluntaria del trabajador y no de dimisión, el trabajador tiene derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

¿Cómo es la carta de renuncia voluntaria al puesto de trabajo?

El trabajador tiene que presentar la baja voluntaria, que es la comunicación oficial por la que el empleado informa a su empleador que desea abandonar el puesto de trabajo.

Puede realizarse de forma oral o escrita. De todas formas, lo más común y recomendable es que se formalice mediante un escrito de baja voluntaria.

Se trata de una acción extrajudicial y, por tanto, el trabajador ha de continuar con la prestación laboral hasta el pronunciamiento judicial.

No finaliza la relación laboral con la notificación por parte del empleado, sino que este debe (judicialmente) solicitar la extinción indemnizada por incumplimiento grave y culpable.

Solamente en supuestos excepcionales en que la continuación de la relación laboral devenga en insoportable para el trabajador, se permite a este el cese prematuro en la prestación de servicios.

Ejemplo plantilla renuncia voluntaria del trabajador

¿Qué debe figurar en el modelo de renuncia voluntaria de trabajo?

Nombre y apellidos del trabajador DNI del trabajador Nombre de la empresa Fecha de inicio del contrato de trabajo Voluntad del trabajador de dar fin a su contrato alegando las causas justificadas de manera detallada Fecha del último día de trabajo efectivo Fecha en la que se presenta la carta de renuncia voluntaria al puesto de trabajo Firma del trabajador y de la empresa

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