Las competencias laborales son el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a una persona desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo. Es decir, la evaluación por competencias es un proceso que consiste en identificar, medir y desarrollar las competencias de los empleados .

Por está razón, podemos exponer que la evaluación por competencias es una herramienta valiosa que puede ayudar a las empresas a mejorar la gestión del rendimiento de sus empleados. ¿Qué es la evaluación de competencias laborales? ¿Qué tipos de evaluación por competencia existen? ¿Cuáles son los beneficios de la evaluación por competencias? En este artículo, te explicamos cómo realizar una evaluación por competencias en tu empresa.

¿Qué es la evaluación de competencias laborales?

¿Qué es la evaluación de competencias laborales?

Como hemos dicho anteriormente, la evaluación de las competencias es un proceso que consiste en identificar, medir y desarrollar las competencias de los empleados. Las competencias son las habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a una persona desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo.

La evaluación basada en competencias implica analizar las habilidades, capacidades y conocimientos de un empleado, comparándolos con las competencias requeridas para el puesto. Por lo tanto, este enfoque considera tanto el desempeño actual como las perspectivas a largo plazo del empleado, reconociendo que aquellos con habilidades y competencias sólidas tienen más probabilidades de destacar en el futuro.

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¿Es lo mismo evaluación de competencias laborales que evaluación de desempeño?

A veces es bastante difícil no confundir la evaluación de competencias laborales con la evaluación de desempeño. Por lo tanto, la evaluación de competencias laborales y la evaluación de desempeño no son lo mismo. En primer lugar, la evaluación de competencias laborales se centra en las habilidades, conocimientos y actitudes que una persona necesita para desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo. Mientras que, la evaluación de desempeño , por su parte, se centra en el rendimiento real de una persona en su puesto de trabajo.

En resumen, la evaluación de competencias laborales se centra en las habilidades y actitudes que una persona necesita para desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo, mientras que la evaluación de desempeño se centra en el rendimiento real de una persona en su puesto de trabajo. En otras palabras, la evaluación de competencias laborales se centra en lo que una persona debería poder hacer, mientras que la evaluación de desempeño se centra en lo que una persona realmente hace.

¿Cuál es el objetivo de la evaluación de las competencias laborales?

Tal y como hemos repetido en diversas ocasiones: el objetivo principal de la evaluación de las competencias laborales es identificar las habilidades, conocimientos y actitudes que los empleados necesitan para desempeñarse eficazmente en sus puestos de trabajo.

¿Qué tipos de evaluación por competencia existen?

Se pueden identificar tres formas de evaluación por competencias, dependiendo de quién la lleve a cabo:

1️⃣ Autoevaluación

En este caso, el propio trabajador analiza sus habilidades en relación con el modelo de competencias. Este ejercicio le brinda la oportunidad de reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades, identificando áreas que requieren mejora para alinearse con los estándares de la empresa. Es crucial destacar que la autoevaluación debe complementarse con la valoración del supervisor directo para evitar sesgos individuales.

2️⃣ Evaluación del supervisor directo

El supervisor directo del empleado también tiene la responsabilidad de evaluar las competencias de cada miembro de su equipo, siempre que haya pasado el tiempo suficiente para monitorear el desempeño individual. Es esencial subrayar que tanto la autoevaluación como la evaluación del gerente deben ser constructivas, con el objetivo de mejorar las habilidades del empleado. Ambas formas de evaluación deben definir aspectos específicos que se abordarán para lograr mejoras efectivas.

3️⃣ Evaluación 360º

En la evaluación 360º participan diversas personas del equipo para obtener una perspectiva integral desde distintos ángulos, como el responsable directo, compañeros, subordinados, clientes, entre otros. Este método es considerado uno de los más completos, ya que reduce los sesgos individuales y permite un análisis desde múltiples puntos de vista.

¿Cuáles son los beneficios de la evaluación por competencias?

La evaluación del desempeño basada en competencias aporta significativos beneficios a las empresas. A continuación, te detallamos algunos de los beneficios de la evaluación por competencias:

Facilita la identificación de áreas de mejora para cada empleado, permitiendo la creación de planes de formación personalizados y efectivos. Constituye un sistema valioso para evaluar la eficacia de la formación y tomar medidas en consecuencia. El sistema de evaluación por competencias laborales es individualizada al tomar como referencia las competencias específicas del puesto, brindando información valiosa que contribuye a un mejor conocimiento del empleado. Simplifica la definición de objetivos individuales alineados con las capacidades reales de cada trabajador. Enfoca la atención en la metodología de trabajo aplicada por cada empleado, más allá de solo considerar los objetivos establecidos. Facilita la creación de comparativas de desempeño entre empleados que desempeñan funciones similares. Fomenta un mayor compromiso de los trabajadores al demostrar que la empresa valora sus esfuerzos y está comprometida en ayudarles a mejorar continuamente. Establece un sistema interno de mejora continua en la empresa.

En definitiva, la relevancia de la evaluación basada en competencias reside en los resultados obtenidos, los cuales posibilitan a la empresa reestructurar su estructura jerárquica e introducir programas de formación. Es decir, proporciona a la empresa la capacidad de reorganizar estratégicamente sus recursos para lograr una mayor productividad en el trabajo .

¿Sabes cómo hacer una evaluación de competencias profesionales óptima?

La evaluación por competencias se puede realizar utilizando una variedad de métodos, como entrevistas, observación en el trabajo, pruebas y autoevaluación. No obstante, a continuación describiremos detalladamente los pasos a seguir en el proceso de llevar a cabo una evaluación por competencias óptima, desde la definición de las habilidades a evaluar hasta la entrega de los resultados.

Paso 1: Definir Competencias

El primer paso en la realización de una evaluación por competencias es la definición de las competencias y habilidades a evaluar. Estas pueden incluir competencias técnicas y habilidades “blandas”, como las relacionadas con la inteligencia emocional. Además, se establece un parámetro de puntuación, por ejemplo, en una escala del 0 al 10, donde 10 indica un nivel muy apto y 0, no apto.

Paso 2: Seleccionar un sistema adecuado

Es esencial determinar el método de evaluación. ¿Será individual o grupal? ¿Se llevará a cabo de forma presencial o virtual? Estas preguntas deben responderse antes de implementar el proceso. Se recomienda realizar evaluaciones de forma individual, y es beneficioso contar con un software de evaluación de competencias específico que permita a los empleados realizar la prueba de manera conveniente desde sus ordenadores.

Paso 3: Comunicar el funcionamiento del sistema

Independientemente del método elegido, es crucial que los empleados comprendan cómo funciona el sistema de evaluación. Deben comprender los motivos detrás del proceso y percibirlo como una oportunidad para mejorar habilidades, no como un examen. La comunicación efectiva es fundamental.

Paso 4: Establecer fechas

Se procede a programar las evaluaciones por competencias. Se sugiere realizarlas con cierta frecuencia para demostrar el compromiso de la empresa con el desarrollo de los empleados. Esto también contribuye a que los empleados perciban un respaldo por parte de los directivos.

Paso 5: Realizar la evaluación

Las evaluaciones deben llevarse a cabo en momentos de baja carga laboral para evitar situaciones estresantes para los colaboradores. Se puede asignar un período específico, por ejemplo, dos semanas, durante el cual los empleados pueden realizar la evaluación según su conveniencia.

Paso 6: Comunicar los resultados

Después de completar la evaluación, es el momento de comunicar los resultados. L a forma en que se comunica es crucial, ya que se trata de habilidades personales. Se sugiere proporcionar un feedback que destaque las habilidades positivas y aliente la mejora en áreas identificadas como oportunidades de desarrollo. Aprende a cómo dar feedback a tus empleados con el siguiente artículo.

En resumen, la evaluación de competencias emerge como una herramienta fundamental para el desarrollo y optimización del desempeño organizacional. Desde la definición cuidadosa de competencias hasta la comunicación efectiva de los resultados, este proceso no solo permite identificar fortalezas y áreas de mejora en los empleados, sino que también facilita la implementación de estrategias específicas de formación y desarrollo. Al centrarse en habilidades concretas y promover la transparencia en la retroalimentación, la evaluación por competencias se erige como un componente esencial para impulsar el crecimiento tanto individual como colectivo en el entorno laboral.

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