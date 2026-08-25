La paga extra de Navidad suele esperarse con entusiasmo. Y no es de extrañar, ya que es una de las gratificaciones extraordinarias más populares por las fechas del año en las que se entrega.

La Navidad es una época de fiestas y celebraciones, y los gastos suelen ser mayores. La paga extra de Navidad puede ayudar a los trabajadores a hacer frente a estos gastos, como la compra de regalos, la decoración navideña o las comidas y cenas familiares.

Si aún tienes empleados que no saben cuándo se cobra la paga extra de invierno; en el artículo de hoy, trataremos sobre todo lo necesario acerca de la paga extra de Navidad.

¿Qué es la paga extra de Navidad?

¿Qué es la paga extra de Navidad?

La paga extra de Navidad es una cantidad de dinero adicional que se abona a los trabajadores por su trabajo durante el año. Se trata de una paga extraordinaria, es decir, que no se abona mensualmente, sino en dos ocasiones al año, en junio y en Navidad.

¿Dónde está recogida la paga extra de Navidad?

Como en otros casos, aparece recogida en el Estatuto de los Trabajadores , en concreto, en el artículo 31. La paga extra de Navidad es una de las dos gratificaciones extraordinarias que se entregan de manera más común. Por norma general, la otra paga extra suele entregarse en junio aunque hay que tener claro que será el convenio colectivo o acuerdo entre el empresario y el representante legal de los empleados el que decida cuándo se recibe la paga extra.

Entonces….¿ Cómo se calcula la paga extra de Navidad? El importe de las pagas depende de lo que se fije en el convenio colectivo. Además, el Estatuto de los Trabajadores recoge que, mediante negociación colectiva, la paga extra de Navidad puede prorratearse en 12 mensualidades. Por lo tanto, la paga extra de Navidad por convenio se podría repartir a lo largo de todo el año, al igual que la paga de junio.

¿Cuándo se cobra la paga extra Navidad?

Ahora que sabes cómo calcular la paga extra de Navidad, conviene saber cuándo se paga la extra de Navidad. Diciembre es el mes en el que se ofrece, aunque los días en los que el trabajador la recibe pueden variar según el convenio. Sin embargo, lo normal es que aparezca en su nómina entre los días 15 y 25, al igual que ocurre con el resto de su salario .

Al darla en estas fechas, el empleado tiene disponible este añadido para hacer frente a los gastos de la Navidad. También es posible que la empresa fije cuándo entregarla, para que de este modo, no haya trabajador que se quede sin su paga extra de Navidad.

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¿Cómo calcular la paga extra de Navidad?

La cuantía a pagar depende de lo estipulado en el convenio, pero existen algunas indicaciones adicionales. Por ejemplo, no puede ser menor a 30 días del salario base o del salario mínimo interprofesional . De esta forma, se ofrece una gratificación adecuada por el esfuerzo efectuado a lo largo del año.

Asimismo, para cobrar entera dicha paga, el empleado tiene que haber trabajado los seis meses anteriores en caso de que el devengo sea semestral (es decir, de julio a diciembre) o durante los 12 meses anteriores en caso de ser anual (es decir, de enero a diciembre). Por está razón, es importante planificar la paga extra de Navidad del año 2023 con la suficiente antelación y así, aplicarla al salario que terminan recibiendo tus trabajadores.

Por regla general, la paga extra de Navidad suele ser el salario base mensual más el complemento de antigüedad, aunque también es común que esta paga extraordinaria sea equivalente a un salario bruto mensual, quedando el salario del empleado repartido en 14 pagas iguales. Por consiguiente, la mayoría de empresas optan por esta fórmula.

Para ello, hay que considerar el tiempo de trabajo del empleado, dividir la paga entre el año y multiplicar por los días trabajados. Además, hay que tener en cuenta que el importe de las pagas extraordinarias se puede ver afectado por diferentes situaciones excepciones como incapacidades temporales, ausencias no retribuidas o huelgas, así que procura tenerlo en cuenta para realizar el cálculo de la nómina .

💡¿Sabías qué? La paga extra de Navidad puede ayudar a motivar y retener a los trabajadores. Los trabajadores suelen valorar mucho la paga extra de Navidad, ya que les supone un aumento de ingresos importante.

¿Qué beneficios tiene recibir la paga extra de Navidad?

Tras ahondar en cuándo se cobra la paga extra de Navidad, llega el momento de conocer sus beneficios. El primero es la satisfacción del empleado. Al recibir esta gratificación, siente que el trabajo de todo el año ha merecido la pena y que la empresa lo tiene en consideración, por lo que es muy probable que siga esforzándose en el futuro.

Como consecuencia de lo anterior, el compromiso aumenta entre la plantilla. Los empleados notan que han recibido una recompensa con la paga extra de Navidad, lo cual estimula la fidelidad. Por lo tanto, se sienten cómodos desde el punto de vista económico, lo que les permitirá afrontar las fiestas con holgura y seguridad. Sin embargo, para reforzar este vínculo, es importante ofrecer un buen salario emocional .

La paga extra de Navidad también contribuye a favorecer la productividad. El empleado recibe una contraprestación superior por su labor cuando recibe la nómina . Si se reparte a lo largo de todo el año, tenderá a esforzarse más. Al fin y al cabo, el tiempo que dedica a su trabajo queda compensado de manera adecuada. Así, su motivación se verá potenciada.

Además, es un derecho de todos los trabajadores, lo que contribuye a aumentar la motivación entre todos los empleados. Por lo tanto, buscarán dar lo mejor de sí mismos para justificar la entrega de la gratificación. A final del año, sentirán que han contribuido todo lo que han podido a la organización y esta les recompensa con la paga extra de Navidad.

En conclusión, la paga extra de Navidad es uno de los complementos salariales más esperados por los trabajadores al finalizar el año. Este tipo de salario se considera un ingreso adicional que las empresas entregan a sus empleados como reconocimiento al esfuerzo realizado durante el año. Es importante entender cómo se calculan los complementos salariales para asegurarse de que esta gratificación se ajuste correctamente según lo estipulado en el convenio colectivo aplicable o la política interna de la empresa.

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