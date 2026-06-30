Puntos clave sobre la retribución fija Retribución fija: salario garantizado pactado en contrato, pagado de forma periódica con independencia del rendimiento . Componentes principales: salario base más complementos salariales consolidados como antigüedad o nivel de responsabilidad. Marco normativo: regulada por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable al sector. Diferencia clave: la retribución fija es irrevocable ; la variable depende de objetivos y puede ser cero. Impacto en la gestión salarial: es la base para calcular cotizaciones, indemnizaciones y prestaciones sociales.

Cuando una empresa define la estructura salarial de su plantilla, las retribuciones fijas son el punto de partida. Se trata del importe pactado en contrato que el trabajador recibe cada mes con total independencia de su rendimiento o de los resultados de la empresa.

Comprender bien qué es la retribución fija, de qué se compone y cómo se diferencia de otros modelos retributivos es esencial para cualquier responsable de RR. HH. o CEO de una pyme que quiera construir una política salarial coherente, competitiva y conforme a la ley. En este artículo te explicamos cómo es la retribución fija de una empresa, qué factores determinan su cálculo y cómo se relaciona con la retribución variable y la retribución flexible .

¿Qué es la retribución fija?

¿Qué es la retribución fija?

La retribución fija es la parte estable y garantizada del salario que recibe un trabajador por la prestación ordinaria de sus servicios. Se pacta en el contrato de trabajo y se abona de forma regular (mensual, quincenal o semanal) con independencia del rendimiento individual o de los resultados de la empresa.

A diferencia de otros tipos de salario , la retribución fija no varía de un mes a otro salvo que exista una revisión salarial o un acuerdo expreso entre empresa y trabajador.

La retribución fija incluye dos elementos fundamentales, que deben aparecer desglosados en el recibo de salarios :

Salario base: importe mínimo fijado por convenio colectivo o contrato. El salario nominal bruto acordado es el punto de referencia para calcular la base de cotización.

Complementos salariales consolidados: cantidades fijas adicionales por antigüedad, titulación o responsabilidad. Son distintos de los complementos de carácter variable , que no forman parte de la retribución fija.

¿En qué se diferencia la retribución fija de la variable?

La retribución fija y la retribución variable son los dos grandes modelos de compensación. Aunque pueden coexistir en el mismo contrato, cumplen funciones distintas y tienen implicaciones diferentes para empresa y trabajador.

Característica Retribución fija Retribución variable Previsibilidad Alta: importe constante cada mes Baja: varía según resultados u objetivos Garantía para el trabajador Sí, irrevocable salvo acuerdo expreso No garantizada; puede ser cero Vinculación al rendimiento No Sí (objetivos, comisiones, bonos) Efecto en indemnizaciones Siempre incluida en el cálculo Puede excluirse según su naturaleza Gestión en nómina Más sencilla y automatizable Requiere seguimiento de métricas

¿Cuándo conviene combinar retribución fija y variable?

La combinación de retribuciones fijas y variables es habitual en sectores como ventas o consultoría, donde el rendimiento individual es medible. El equilibrio recomendado parte de una base fija suficiente que garantice estabilidad, complementada con una parte variable que incentive el rendimiento. Para puestos no comerciales, se suele recomendar que el variable no supere el 15-20 % del total ; para perfiles de ventas, puede alcanzar el 30 %.

¿Cómo calcular el sueldo neto con retribución fija y variable?

Para el cálculo del sueldo neto con retribución fija y variable, hay que partir del total bruto (retribución fija y variable percibida ese mes) y aplicar las deducciones: cotización del trabajador a la Seguridad Social (aprox. 6,35 % ) y la retención del IRPF según ingresos y situación familiar. Los conceptos de retribución en especie y flexible tienen un tratamiento fiscal diferenciado y no se suman directamente al bruto dinerario.

Guía de salarios - Ebook Descárgate el ebook gratis

¿En base a qué se establece la retribución fija de una empresa?

La retribución fija no se fija de forma arbitraria. Existen factores internos y externos que condicionan cuánto debe o puede pagar cada empresa a sus perfiles. Disponer de una tabla salarial por categorías es una buena práctica para mantener la coherencia retributiva y facilitar las revisiones periódicas.

Factores internos de la retribución fija

Son los que dependen directamente de la organización:

Puesto y nivel de responsabilidad: cuanto mayor es la complejidad del rol, más alta suele ser la retribución fija.

Experiencia y habilidades: perfiles con mayor experiencia o competencias específicas justifican un salario base superior.

Rendimiento histórico: los resultados de las evaluaciones pueden motivar la revisión al alza de la retribución fija.

Jerarquía organizativa: la posición en el organigrama marca la banda salarial de referencia.

Factores externos de la retribución fija

Son los condicionantes que la empresa no controla directamente:

Convenio colectivo: establece los salarios mínimos irrenunciables por categoría en cada sector.

Competitividad del mercado: para atraer y retener talento, la retribución fija debe ser competitiva respecto a empresas similares.

Coste de vida: en zonas con mayor coste de vida, la retribución debe adaptarse para garantizar el poder adquisitivo.

Situación económica: el contexto macroeconómico y la evolución del IPC condicionan la capacidad de revisión salarial.

¿Qué relación hay entre la evaluación del rendimiento y la retribución fija?

La evaluación de rendimiento y retribución fija están relacionadas de forma indirecta: el desempeño no modifica la retribución fija de forma automática, pero sí puede justificar una revisión salarial o la asignación de nuevos complementos consolidados.

Las revisiones de la retribución fija suelen producirse en tres momentos clave:

Al superar el periodo de prueba o consolidar el contrato.

En las evaluaciones periódicas de desempeño (anuales o semestrales) cuando los resultados lo justifican.

Por cambio de categoría profesional o ascenso dentro del organigrama.

Es fundamental que los criterios de revisión sean transparentes y documentados para evitar diferencias retributivas injustificadas.

¿Qué dice la ley sobre la retribución fija en España?

El marco legal de la retribución fija en España se articula en torno al Estatuto de los Trabajadores (ET) y los convenios colectivos de cada sector, que fijan los derechos y obligaciones de empresa y trabajador en materia salarial.

El artículo 26 del ET define el salario como la totalidad de las percepciones económicas del trabajador por su prestación laboral. En materia de retribución fija, establece:

Igualdad retributiva: mismo salario por el mismo trabajo con independencia de sexo, origen u otras condiciones personales.

Pagas extraordinarias: mínimo dos al año (artículo 31 ET), habitualmente en verano y Navidad, prorrateables en mensualidades.

Vacaciones: mínimo 30 días naturales anuales de descanso retribuido.

💡¿Sabías que...? El SMI 2026 se sitúa en 1.221 €/mes en 14 pagas (17.094 € brutos anuales), fijado por el Real Decreto 126/2026. Ningún trabajador a jornada completa puede cobrar menos, con independencia del convenio colectivo aplicable.

Caso práctico sobre la retribución fija

Problema

Una pyme de 15 empleados no ha revisado sus retribuciones fijas en tres años. Una responsable de administración detecta que un compañero con el mismo puesto y antigüedad cobra 200 €/mes más, sin que exista complemento ni acuerdo documentado que lo justifique.

Consecuencias

Posible reclamación laboral por discriminación retributiva.

Deterioro del clima laboral y pérdida de confianza en la dirección.

Riesgo de sanción si la empresa no mantiene el registro retributivo actualizado (obligatorio para empresas de más de 50 empleados según el RD 902/2020).

Solución

Con un software de gestión de nóminas, la empresa puede centralizar la información salarial, detectar desviaciones retributivas y mantener el registro salarial actualizado de forma automática y conforme a la normativa vigente.

¿Quieres gestionar las retribuciones fijas y variables de tu equipo con mayor control y sin errores? Solicita una demostración gratuita y descubre cómo PayFit simplifica la gestión salarial de tu empresa.