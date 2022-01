¿Cómo es un contrato de prácticas extracurriculares?

Los becarios con un convenio de prácticas extracurriculares no son trabajadores, puesto que no tienen un contrato laboral, ni un mínimo de horas durante su jornada, ni un salario estipulado.

Así pues, las empresas no están obligadas a pagar a los estudiantes durante el período de prácticas extracurriculares. En las prácticas curriculares y extracurriculares, la diferencia de remuneración no existe: si la empresa decide dar voluntariamente una ayuda económica al estudio, tendrá que dar de alta al estudiante en la Seguridad Social. Pero, en ninguno de estos casos, la empresa podrá beneficiarse de bonificaciones de la Seguridad Social.

El contrato de una práctica extracurricular o también conocido como un convenio de prácticas no es el mismo que un contrato en prácticas y se conoce por no establecer una relación laboral entre la empresa y el alumno. De hecho, si después de realizar las prácticas extracurriculares, remuneradas o no, la empresa decidiese ofrecer al estudiante un contrato de trabajo indefinido o un contrato de trabajo temporal, la empresa no contaría el tiempo de las prácticas como antigüedad o periodo de prueba.

En definitiva, las prácticas extracurriculares, que son igual de típicas que las prácticas curriculares, son una buena opción para ofrecer a los estudiantes que quieren insertarse en el mundo laboral.

Sin embargo hay otros tipos de contrato de trabajo que pueden interesarte para recibir ayudas a la contratación. Contar con un experto laboral para que te ayude en todo lo relacionado con los contratos de trabajo puede ayudarte a ahorrar tiempo.