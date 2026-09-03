Puntos clave sobre el contrato fijo discontinuo Qué es: una modalidad de contrato indefinido para actividades estacionales o intermitentes, regulada en el art. 16 ET.

Duración: no tiene fecha de fin, pero la actividad efectiva sí es discontinua según convenio.

Llamamiento: la empresa debe convocar al trabajador por escrito al inicio de cada periodo de actividad.

Derechos: los mismos que un indefinido ordinario, con antigüedad computada desde el inicio del contrato.

Inactividad: el trabajador puede cobrar el paro si cumple los requisitos de cotización exigidos.

Entre los distintos tipos de contrato de trabajo que existen en España, el contrato fijo discontinuo es una modalidad de contrato indefinido pensada para actividades estacionales. Tras la reforma laboral de 2022, su uso se ha generalizado para limitar el recurso a contratos temporales en sectores con picos de actividad recurrentes.

En este artículo te explicamos qué es el contrato fijo discontinuo en 2026, cómo funciona el llamamiento, qué derechos tiene el trabajador y en qué se diferencia de otras modalidades contractuales.

¿Qué es un contrato fijo discontinuo?

¿Qué es un contrato fijo discontinuo?

El contrato fijo discontinuo está regulado en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que lo define para trabajos de naturaleza estacional, vinculados a actividades de temporada, o de prestación intermitente con periodos de ejecución ciertos o determinados.

Se utiliza para actividades estacionales o de temporada (por ejemplo, camareros en Semana Santa o verano), y también para la prestación de servicios en el marco de contratas mercantiles o administrativas previsibles que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.

El contrato debe formalizarse por escrito, reflejando la duración estimada del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria. El convenio colectivo aplicable puede acordar, si las necesidades del sector lo justifican, que el contrato sea a tiempo parcial.

¿Qué se considera llamamiento en un contrato fijo discontinuo?

El llamamiento es la obligación de la empresa de convocar al trabajador al inicio de cada periodo de actividad. Debe hacerse por escrito, o por un medio que deje constancia, indicando con precisión las condiciones de la incorporación. La empresa debe trasladar también a la representación legal de los trabajadores, al inicio de cada año natural, un calendario con la previsión de llamamientos.

¿Con cuánta antelación debe avisar la empresa?

El plazo lo fija el convenio colectivo aplicable. En su defecto, el Estatuto solo exige una "antelación adecuada", sin fijar un número de días concreto. En la práctica, suele oscilar entre unos pocos días y varias semanas según el sector y el tamaño de la plantilla a convocar.

¿Qué pasa si no hay llamamiento?

Si la empresa no realiza el llamamiento cuando corresponde, el trabajador puede ejercer acciones legales en el plazo de 20 días desde que debió producirse o desde que tuvo conocimiento de ello. La falta de llamamiento se considera un despido improcedente, con su correspondiente indemnización por despido improcedente. En sentido contrario, si el trabajador no acude al llamamiento sin justificación, se considera baja voluntaria y puede llegar a ser causa de despido disciplinario en caso de reiteración.

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¿Cuál es la duración máxima de un contrato fijo discontinuo?

El contrato fijo discontinuo no tiene una duración máxima legal: es indefinido, y el trabajador forma parte de la plantilla fija de la empresa mientras se respete el sistema de llamamiento. Lo que no existe es un límite a los años que puede durar la relación laboral, solo a la naturaleza intermitente de la prestación de servicios.

Dicho esto, conviene tener en cuenta un matiz práctico: la jurisprudencia (STS de 29 de junio de 2010) y los criterios de la Inspección de Trabajo consideran que si la actividad se presta de forma continuada durante más de 11 meses seguidos, desaparece la razón de ser de la intermitencia, y el contrato puede ser reclasificado como indefinido ordinario. Por eso es importante poder acreditar que el periodo de inactividad es real y recurrente, no una mera formalidad.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el contrato fijo discontinuo?

Para la empresa, esta modalidad ofrece acceso a bonificaciones en la contratación, estabilidad en la plantilla y ahorro en formación al contar con personal que ya conoce el puesto. Para el trabajador, supone los mismos derechos que un contrato indefinido, manteniendo el vínculo laboral aunque la actividad sea intermitente.

Ventajas Inconvenientes Mismos derechos que un indefinido Inactividad sin salario durante parte del año Ahorro en formación y selección cada temporada Paro solo si se cumple la cotización mínima exigida Acceso a bonificaciones en la contratación Riesgo de uso abusivo y fraude de ley si la empresa abusa de la figura Flexibilidad para adaptar plantilla a la demanda Menor estabilidad económica frente a un indefinido continuo

¿Qué derechos tiene un trabajador con contrato fijo discontinuo?

El trabajador fijo discontinuo tiene los mismos derechos que un indefinido ordinario. La antigüedad se computa desde el inicio de la relación laboral, no solo desde los periodos efectivamente trabajados, lo cual es relevante para trienios, ascensos e indemnizaciones. Las vacaciones laborales se disfrutan o se abonan en el finiquito, según lo que establezca el convenio.

¿Puede trabajar en otra empresa durante la inactividad?

Sí, salvo que exista un pacto de exclusividad o se incurra en concurrencia desleal, como dedicarse a una actividad similar dirigida a una clientela común o usar la experiencia adquirida en perjuicio de la empresa. Desde el punto de vista fiscal, conviene tener en cuenta que trabajar para un segundo empleador implica tener dos pagadores, lo que reduce el umbral de obligación de declarar la renta de 22.000 € a 15.876 € brutos anuales.

¿Se cobra el paro durante la inactividad?

Sí. Aunque el contrato es indefinido, durante los periodos sin actividad el trabajador se considera en situación de desempleo y puede cobrar la prestación correspondiente si cumple la cotización mínima exigida. El cobro se interrumpe en cuanto se reanuda la actividad tras el llamamiento.

¿Qué diferencia hay entre el contrato fijo discontinuo y el contrato temporal?

En ambos existe una necesidad de contratación que no es permanente, pero en el contrato temporal esa necesidad es extraordinaria y puede no repetirse, mientras que en el fijo discontinuo la necesidad se repite cada año en determinados periodos. Por ejemplo, un restaurante de costa siempre tendrá temporada alta en verano, lo que justifica un fijo discontinuo; una fábrica con un pico de ventas puntual un año concreto encaja mejor en un temporal.

Otra diferencia clave: cuando finaliza un contrato temporal hay indemnización (12 días por año trabajado); cuando acaba un periodo de llamamiento en el fijo discontinuo, no hay indemnización, porque la relación laboral no se extingue, se suspende.

¿Qué pasa con el finiquito en un contrato fijo discontinuo?

Cuando termina un periodo de actividad, el trabajador recibe un finiquito, pero no una indemnización, ya que el contrato no se extingue, solo se suspende hasta el siguiente llamamiento. El finiquito liquida el salario pendiente y, si no se han disfrutado, las vacaciones generadas durante ese periodo de trabajo. El convenio colectivo puede establecer, además, una cuantía adicional al finalizar cada llamamiento.

Comparativa del contrato fijo discontinuo con otros contratos

Cada modalidad contractual responde a necesidades distintas. Esta tabla resume las principales diferencias:

Contrato Duración Periodicidad Indemnización Sectores habituales Fijo discontinuo Indefinida Discontinua, recurrente 33 días/año si despido improcedente Hostelería, agricultura, turismo Indefinido ordinario Indefinida Continua Según tipo de despido Todos Temporal Determinada Continua durante el periodo 12 días/año trabajado Campañas, sustituciones A tiempo parcial Indefinida o determinada Continua, menos horas Según modalidad Todos

El contrato fijo discontinuo permite combinar estabilidad para el trabajador y flexibilidad laboral para la empresa, siempre que aspectos como los periodos de actividad, los llamamientos y su impacto en la nómina se gestionen correctamente y conforme a la normativa.

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