Plus de transporte, plus de distancia, gastos de locomoción, gastos de desplazamiento, etc…¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿El trabajador tiene que pagar los desplazamientos diarios al trabajo y desde el trabajo?

A menudo surgen dudas en cuanto a conceptos en nómina, como es el caso del plus de transporte, del cual vamos a tratar en profundidad en este artículo. Este plus de transporte o de distancia pretende complementar los distintos tipos de salario y tiene como objetivo compensar los gastos de desplazamiento que debe realizar el trabajador desde su domicilio al centro de trabajo para poder desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, y actualmente este plus cotiza.

Ahora bien…¿La empresa tiene la obligación de abonarlo? ¿Cuánto es el plus de transporte? Veamos a continuación todo lo que necesitas saber sobre este plus extrasalarial en nómina y así, tanto empresarios como departamentos de RRHH podáis convertiros en expertos y podáis asesorar a vuestros empleados.

¿Qué es el plus de transporte?

¿Qué es el plus de transporte?

El plus de transporte es uno de los tipos de incentivos en nómina que existen hoy en día, y se puede resumir como la cantidad económica que recibe el trabajador por los gastos derivados del desplazamiento entre su domicilio y el lugar de trabajo. Se denomina plus de transporte pero, su aplicación no queda del todo clara para muchos empresarios, ya que, en parte depende del convenio colectivo que resulte de aplicación.

¿Cuál es el concepto del plus de transporte? ¿Es salarial o no salarial?

El plus de transporte en la nómina, como concepto genérico, es una indemnización o compensación de carácter extrasalarial que la empresa entrega al trabajador en nómina para compensar los gastos que se realizan diariamente al desplazarse desde su casa al centro de trabajo y viceversa.

El artículo 26.2 del Estatuto de los Trabajadores establece:

“No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos”.

Tenemos que tener en cuenta que hasta el año 2013, los pluses extrasalariales, entre los que se encuentra el Plus de Transporte, no eran considerados grupos de cotización a la Seguridad Social , por lo que su abono no suponía sobrecoste alguno para el trabajador ni para la empresa. Pero a partir del año 2013, la situación cambió al incluirse como conceptos cotizables dichos pluses. Sin embargo, dependiendo de la forma en la que se abone puede llegar a adquirir carácter salarial.

Es decir, cuando el plus transporte se abone con independencia de los traslados reales del empleado al centro de trabajo (días laborables) y se pague incluso cuando el trabajador se encuentra de vacaciones o de baja laboral , el plus transporte podría llegar a considerarse de naturaleza salarial. Puede parecer una diferencia de poca importancia, pero es relevante a la hora de determinar cuál es el salario del empleado a efectos de indemnizaciones, por ejemplo.

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¿Qué empleados tienen derecho a recibir este complemento?

El derecho a recibir el plus de transporte está reservado exclusivamente para aquellos trabajadores que estén amparados por un convenio colectivo que lo reconozca. Sin embargo, también pueden percibirlo los empleados que lo hayan acordado previamente (ya sea de manera individual o colectiva) con el empleador.

¿Debe el plus de transporte figurar en la nómina?

Sí, en caso de que la empresa te esté pagando el suplemento de transporte, este concepto debe aparecer en tu nómina, específicamente en la sección de "devengos" o "percepciones extrasalariales".

A continuación, te dejamos con un ejemplo de nómina con plus de transporte.

¿Qué diferencia hay entre el plus de transporte y el kilometraje?

El "plus de transporte" consiste en una suma fija que se paga a los empleados para ayudar a cubrir los gastos relacionados con su desplazamiento para llegar al lugar de trabajo. A diferencia de los gastos de kilometraje, el plus de transporte no requiere que los empleados justifiquen ni detallen sus gastos de transporte; simplemente, se les otorga una cantidad fija regularmente. La obligación de proporcionar este beneficio suele estar establecida por el convenio colectivo aplicable al sector y se refleja en la nómina como una cantidad fija que se paga a los empleados para contribuir a los costos de transporte al trabajo.

Mientras que, los "gastos de kilometraje" se refieren al reembolso de los costos en los que incurre un empleado al utilizar su vehículo personal con fines laborales, como viajar a reuniones de trabajo o visitar clientes. Estos costos incluyen el gasto en combustible, los gastos de mantenimiento del vehículo y el desgaste causado por el uso. El cálculo de este reembolso se realiza multiplicando la cantidad de kilómetros recorridos en el vehículo personal por una tarifa preestablecida por la empresa, y los empleados suelen presentar una declaración detallada de los kilómetros recorridos para recibir el reembolso correspondiente.

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¿Es obligatorio el plus de transporte?

El plus transporte es una cuantía económica que recibe el trabajador por parte de la empresa para compensar los gastos que se generan por el desplazamiento para ir a trabajar.

Tal y como hemos mencionado con anterioridad, en el caso de tener derecho al plus de transporte se tiene que indicar en la nómina especificado claramente como plus transporte. Dentro de la nómina suele venir en la parte de “devengos”, aunque dependiendo del modelo de nómina que se utilice en la empresa, podría estar reflejado dentro del apartado “percepciones extrasalariales”.

Si la empresa ya lo venía pagando, como norma general tendrá que seguir pagándolo aunque no viniese dispuesto en el Convenio Colectivo ni ninguna norma, y para poder dejar de hacerlo se deberá realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, necesitando causas objetivas y justificadas para hacerlo, ya que se considera un derecho adquirido por el trabajador.

En definitiva, cada convenio establece y gestiona el plus transporte de una forma, e incluso algunos convenios no lo regulan. Por ello, podemos decir que el plus de transporte no es obligatorio; depende de la voluntariedad de la empresa así como de la regulación del convenio colectivo de aplicación.

¿El plus de transporte cotiza?

Desde que en el año 2013 se aprobó el RDL 16/2013, el plus de distancia o transporte se debe incluir en su totalidad en la base de cotización de la Seguridad Social, aunque antes quedaban excluidas de cotización aquellas cantidades abonadas en concepto de plus de transporte que no superasen el 20% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Por su parte en lo que respecta al IRPF el plus de transporte abonado, será considerado como rendimiento del trabajo, por lo que también estará sujeto al IRPF.

¿Cómo se calcula el plus de transporte en contratos a tiempo parcial?

Hay que recordar que el plus de transporte se recibe para compensar los gastos que se tienen por ir a trabajar, y estos gastos son los mismos independientemente del número de horas que se trabaje al día. Por lo tanto, en trabajos a tiempo parcial en los que el trabajador acude al trabajo todos los días de la semana, pero no realiza la jornada completa , sino un número menor de horas, el trabajador tiene los mismos gastos de desplazamiento de ida y vuelta que el que lo hace a jornada completa.

Algunos convenios colectivos establecen diferencias entre el plus que recibían los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, que lo cobraban en proporción a su jornada de trabajo. No obstante y de acuerdo con las sentencias 27/2015 y 28/2015 de la Audiencia Nacional con fecha de 20 de febrero de 2015, las cuales fueron confirmadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2016, establece que se tiene que recibir el mismo plus transporte independientemente de la jornada, importando sólo el número de días que se acude a trabajar.

También es importante mencionar que, si tus empleados trabajan solo algunos días laborales, como por ejemplo en trabajo nocturno , en el que se puede trabajar solo los fines de semana (dos días a la semana), entonces se puede reducir este plus de forma proporcional a los días que acude a trabajar.

En definitiva, en caso de querer aplicarlo se tendrá que estudiar cada caso en concreto, teniendo en cuenta el convenio colectivo así como cualquier otro reglamento, ya que nos podemos encontrar convenios que regulan pluses de transporte o de distancia reducidos en proporción a la jornada.

Como ya hemos dicho, el plus de transporte es un beneficio laboral importante que puede marcar la diferencia en la vida de nuestros empleados. A través de soluciones digitales como PayFit, gestionar y proporcionar la gestión de nóminas y/o la gestión de equipos, se convierte en un proceso ágil y eficaz para las empresas, contribuyendo así a la satisfacción laboral y bienestar de su personal. Al facilitar esta prestación de manera eficiente, las organizaciones no solo cumplen con sus obligaciones legales, sino que también fortalecen sus lazos con sus empleados, promoviendo un ambiente de trabajo más positivo y equitativo, lo que de alguna manera incrementa la productividad en el trabajo .

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