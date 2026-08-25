El Sistema de Pensiones en España se fundamenta en el principio de contributividad, que establece que la pensión que recibirá una persona en el futuro dependerá de sus contribuciones al sistema, es decir, de lo que haya cotizado durante un mínimo de 15 años para acceder al derecho a la pensión. Tanto los trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena deben cumplir con esta obligación de cotización, ya sea en el Régimen de la Seguridad Social para Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen General.

El cálculo de la cotización al Régimen General de la Seguridad Social se determina en función de la base de cotización, un tema que se abordará de manera detallada en este artículo. En él, se explicará en qué consiste la base de cotización, su propósito, los límites mínimo y el tope de cotización de 2026 para asalariados, y cómo se puede solicitar el informe que muestra la información sobre la base de cotización. ¡Sigue leyendo, seguro que resolveremos tus dudas!

¿Qué es la base de cotización?

¿Qué es la base de cotización?

La base de cotización determina la aportación a la Seguridad Social que realizan tanto empleados como empleadores. Aunque posteriormente podrás ver la tabla detallada; podemos avanzarte que, la base de cotización máxima para el trabajador desde el pasado 1 de enero de 2026 se ha establecido en 5.101,20 € al mes o 170,04€ diarios.

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¿Qué se incluye en la base de cotización?

Este cálculo incluye las horas extras que pueda haber trabajado, las pagas extra prorrateadas y las vacaciones remuneradas no disfrutadas, si las hubiera. Así mismo, hay otros beneficios económicos que no se tienen en cuenta en su cálculo tales como:

🥗 Las dietas

🚌 Los gastos de transporte

📚 La formación adicional pagada por la empresa

¿Cuál es el propósito de la base de cotización?

La base de cotización determina el porcentaje que tanto el empleador como el empleado deben contribuir a la Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta propia y las empresas realizan este pago de forma independiente en nombre de los empleados asalariados. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué tiene tanta relevancia la base de cotización?

La base de cotización desempeña un papel crucial en la evaluación del acceso a los beneficios de la Seguridad Social, como el subsidio por desempleo o las pensiones contributivas, como la jubilación o la incapacidad temporal , parcial o total. Esto significa que si se cotiza por el mínimo o por un valor menor dentro del rango que abarca desde la base mínima hasta la máxima, el monto de los subsidios a recibir será menor en comparación con cotizaciones más altas.

Por ley, se requiere que la base de cotización se refleje en las nóminas , generalmente en la parte inferior de cada nómina. También es posible obtener información sobre las bases de cotización en la plataforma electrónica de la Seguridad Social, donde se puede solicitar el informe de bases de cotización en línea.

¿Es lo mismo la base reguladora que la base de cotización?

La respuesta es no, la base reguladora y la base de cotización no son lo mismo, y representan conceptos diferentes en el sistema de seguridad social y pensiones. Aquí te explicamos la diferencia:

1️⃣ La base reguladora se calcula aplicando un porcentaje específico sobre la base de cotización del trabajador. Básicamente, se utiliza para calcular una prestación.

2️⃣ La base de cotización se puede definir como la cantidad bruta que el trabajador recibe mensualmente, considerando las pagas extras y otros componentes adicionales.

En otras palabras, es importante destacar que la base reguladora y la base de cotización son dos conceptos distintos y no deben ser empleados como sinónimos.

¿Cuáles son las bases de cotización a la Seguridad Social durante 2026?

Aun no disponiendo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, se mantienen provisionalmente las bases mínimas de cotización de 2025 hasta que se publique su actualización definitiva.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2025, la base máxima de cotización, con efectos desde el 1 de enero de 2026, se fija en 5.101,20 € al mes o 170,04 € al día.

En todo caso, es importante señalar que las bases mínimas de cotización, determinadas por categorías profesionales y grupos de cotización, quedan pendientes de su actualización definitiva, ya que su ajuste final dependerá del incremento del SMI y de la publicación de la correspondiente Orden de Cotización para 2026 en el BOE.

💡 ¿Sabías qué? Los trabajadores autónomos, en contraste con aquellos empleados asalariados, no participarán en el Régimen General de la Seguridad Social, sino que se incorporarán al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) mediante el pago de la cuota de autónomo. La cantidad de esta cuota dependerá de la elección de la base de cotización realizada por el propio autónomo, y para el año 2026, se ha establecido un sistema de 15 tramos que se determinarán en función de los ingresos reales de cada individuo, los cuales incluirán tanto una base mínima como una base máxima de cotización.

A continuación, os dejamos con una tabla donde se recogen los 11 tramos para el régimen general en esta se recogen las bases mínimas y máximas de cotización este 2025:

Grupo de Cotización Categorías Profesionales Bases mínimas euros por mes Bases máximas euros por mes 1 Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 1.929,00 5.101,20 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 1.599,60 5.101,20 3 Jefes Administrativos y de Taller 1.391,70 5.101,20 4 Ayudantes no Titulados 1.381,20 5.101,20 5 Oficiales Administrativos 1.381,20 5.101,20 6 Subalternos 1.381,20 5.101,20 7 Auxiliares Administrativos 1.381,20 5.101,20 8 Oficiales de primera y segunda 46,04 170,04 9 Oficiales de tercera y Especialistas 46,04 170,04 10 Peones 46,04 170,04 11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 46,04 170,04

¿Qué tipos de cotización se aplican durante 2026?

El Real Decreto-ley 16/2025 ha establecido los porcentajes correspondientes a los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2026. Estos porcentajes son los siguientes:

Contingencias Empresa Trabajador Total Comunes 23,60% 4,70% 28,30% Desempleo 5,5% 1,55% 7,05% FOGASA 0,20% - 0,20% Formación 0,60% 0,10% 0,70% MEI 0,75% sobre contingencias comunes 0,15% sobre contingencias comunes 0,90% sobre contingencias comunes Cuota de solidaridad 0,96% 0,19% 1,15%

⚠️ Es importante destacar que, se debe considerar el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el cálculo de las cotizaciones, el cual se consolida con tramos progresivos del 1,15% adicional hasta el 1,46% adicional.

Cuando su empresa está al día en todos sus compromisos o pagos con la Seguridad Social, tiene la posibilidad de obtener un c ertificado de deuda con la Seguridad Social , que verifica que no tiene ninguna deuda pendiente. Este certificado puede ser requerido para formalizar contratos de servicios con terceros o solicitar subvenciones, entre otros propósitos.

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