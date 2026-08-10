Encontrar a trabajadores competentes y bien preparados está siendo un problema constante para las empresas en la actualidad. Por ello, nació el profesiograma, la herramienta que ayuda a los reclutadores para destacar las habilidades requeridas para llevar a cabo dentro de un puesto de trabajo en específico.

En este artículo, hablaremos sobre el profesiograma y qué es, ya que resultará de gran utilidad para todos los profesionales del departamento de RRHH.

¿Qué es un profesiograma?

¿Qué es un profesiograma?

De acuerdo con el Centro Cervantes, la definición de profesiograma es un método para determinar las exigencias del trabajo y las aptitudes mínimas para su desempeño.

En otras palabras, el profesiograma lo podemos definir como un perfil detallado que incluye todas las competencias, habilidades, conocimientos y atributos que un empleado necesita para desempeñar su rol de manera efectiva. Aún así, es importante mencionar que el profesiograma va mucho más allá de una simple descripción de tareas al integrar aspectos como la formación requerida, experiencia previa, habilidades técnicas y capacidades emocionales.

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¿Cuáles son las ventajas del profesiograma?

Como ya hemos dicho anteriormente, los profesiogramas son herramientas esenciales en la gestión de recursos humanos que ofrecen múltiples ventajas para optimizar la estructura organizativa de cualquier empresa.

Por lo tanto, al definir con precisión las competencias y habilidades necesarias para cada puesto, los profesiogramas facilitan la selección y contratación de personal idóneo, garantizan una mejor alineación entre los objetivos del empleado y los de la organización, y contribuyen significativamente a la eficiencia y productividad general. Entre las diversas ventajas de un profesiograma, encontramos las siguientes:

Mejora en el proceso de selección: Al tener un claro entendimiento de lo que cada puesto requiere, los procesos de selección se vuelven más precisos, permitiendo identificar a los candidatos que realmente encajan con el perfil buscado.

Desarrollo y capacitación focalizada: Los profesiogramas ayudan a identificar las brechas de competencias dentro de la empresa, facilitando la implementación de programas de capacitación más dirigidos y efectivos.

Evaluación de desempeño objetiva: Con criterios bien definidos, la evaluación del desempeño se hace más objetiva y alineada a las expectativas reales del puesto.

Planificación de carrera: Los empleados pueden usar estos perfiles para entender mejor las expectativas de sus roles y planificar su desarrollo profesional en consecuencia.

¿Qué tipos de profesiogramas existen?

En el contexto de la gestión de recursos humanos, los profesiogramas pueden clasificarse según diferentes criterios, dependiendo de su enfoque y la información que detallan.

A continuación, te presentamos algunos de los tipos más comunes de profesiogramas que las empresas suelen utilizar:

Profesiograma por competencias: Este tipo de profesiograma se centra en las competencias clave que son necesarias para desempeñar un puesto específico. Las competencias pueden incluir habilidades técnicas (hard skills), conocimientos especializados, así como habilidades blandas ( soft skills ) como liderazgo, comunicación y capacidad de trabajo en equipo. Recientemente, se ha dado mayor importancia a nuevas habilidades como la agilidad cognitiva, inteligencia emocional o las competencias digitales , esenciales en la era de la transformación digital. Este modelo es muy útil para el desarrollo y la formación de empleados, así como para procesos de selección y evaluación de desempeño. Profesiograma funcional: Centrado en las funciones y tareas específicas que comprende un puesto de trabajo. Este tipo detalla cada actividad que el empleado debe realizar y puede incluir la frecuencia, la duración y la importancia de cada tarea. Es especialmente útil para diseñar descripciones de trabajo precisas y evaluaciones de eficiencia operativa. Profesiograma conductual: Este enfoque pone énfasis en los comportamientos y actitudes necesarios para el éxito en un determinado rol. Se basa en la idea de que ciertas conductas son predictivas del rendimiento en ciertos tipos de trabajos. Es utilizado frecuentemente en sectores donde las habilidades interpersonales y emocionales son críticas, como en ventas, atención al cliente o gestión de equipos. Profesiograma de capacidad física: Apropiado para trabajos que requieren esfuerzo físico significativo o condiciones de trabajo particulares, este profesiograma describe las capacidades físicas necesarias como la fuerza, la resistencia y la destreza manual. Es común en industrias como la construcción, la manufactura o el transporte. Profesiograma integrado: Combina elementos de los tipos anteriores para proporcionar una visión completa del puesto. Incluye competencias, tareas, comportamientos y, cuando es relevante, capacidades físicas. Este enfoque holístico es ideal para empresas que buscan una comprensión exhaustiva de sus necesidades de talento y cómo estos se alinean con los objetivos estratégicos de la empresa.

Además, cabe recordar que la gestión del tiempo es una competencia crucial que puede ser evaluada y mejorada a través de un enfoque sistemático. Por ello, cada tipo de profesiograma sirve a diferentes propósitos y puede ser más adecuado para ciertos tipos de puestos o industrias. La elección del tipo de profesiograma a implementar dependerá de los objetivos específicos de la gestión de recursos humanos y de las características particulares del puesto y la empresa.

¿Cómo es la implementación del profesiograma en una empresa?

La implementación de un profesiograma en una empresa es un paso crucial para fortalecer la gestión de recursos humanos y maximizar la eficacia organizacional.

Este proceso comienza con un análisis detallado de las funciones y requisitos de cada puesto, lo cual permite a la organización comprender mejor las necesidades específicas y las habilidades requeridas para cada rol. Al desarrollar e integrar profesiogramas, las empresas pueden mejorar significativamente sus procesos de selección y capacitación, asegurando que cada empleado no solo se ajuste perfectamente a su puesto sino que también contribuya de manera óptima a los objetivos estratégicos de la empresa.

A continuación, te explicamos los 3 pasos para llevar a cabo un profesiograma:

Análisis de puestos de trabajo: El primer paso es realizar un análisis exhaustivo de cada puesto para comprender sus necesidades y exigencias. Identificación de competencias: Determinar las habilidades técnicas, conocimientos específicos, y capacidades interpersonales necesarias para cada puesto. Elaboración del profesiograma: Redactar un documento que resuma todas las competencias y habilidades, formando así el profesiograma.

La implementación de un profesiograma es una estrategia que beneficia tanto a la gestión del talento como a la cultura organizacional, asegurando que todos los niveles de la empresa trabajen con claridad de roles y expectativas.

Ejemplo de Profesiograma: Analista de Datos

A continuación, presentamos un profesiograma muy detallado como ejemplo para el puesto de Analista de Datos, ilustrando cómo esta herramienta puede ser utilizada para capturar de manera exhaustiva las exigencias y expectativas asociadas a un rol específico dentro de la empresa.

Este profesiograma sirve como un ejemplo claro de cómo las empresas pueden estructurar la información sobre un puesto específico para facilitar tanto la selección de personal como el desarrollo y evaluación de los empleados. Asimismo, utilizar herramientas como PayFit, las empresas pueden gestionar a sus equipos de una manera más eficiente y clara.

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