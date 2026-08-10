La transparencia y equidad salarial son pilares esenciales en cualquier organización. La percepción de desigualdades en el salario por realizar funciones similares puede generar descontento y afectar negativamente el ambiente de trabajo creando así conflictos laborales , además de propiciar la pérdida de talentos valiosos.

Por ello, muchas veces nos preguntamos ¿ A qué se dedican los recursos humanos ? Pues bien, una de sus tareas es establecer una banda salarial, o rango salarial, para un determinado puesto. ¡No te preocupes! En el artículo de hoy, trataremos lo qué es una banda salarial.

¿Qué es la banda salarial?

¿Qué es la banda salarial?

La banda salarial, también conocida como rango salarial, se refiere a los rangos salariales definidos por una empresa o por un sector para un cargo en específico.

En otras palabras, el rango salarial abarca el sueldo mínimo y máximo que un trabajador puede llegar a recibir por un puesto de trabajo en concreto. Asimismo, es importante mencionar que dicha banda se configura teniendo en cuenta diferentes aspectos, como la experiencia, habilidades y capacidades necesarias para dicho rol.

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¿Por qué es importante establecer las bandas salariales?

Como ya hemos dicho anteriormente, la banda salarial representa una herramienta clave para una buena gestión de personas y equipos . Por ello, en este apartado te explicaremos las principales razones que son esenciales:

Equidad salarial: Implementar una banda salarial ayuda a definir niveles de sueldo justos y equitativos para cada cargo , minimizando las diferencias salariales entre colaboradores que desempeñan tareas similares.

Retención de talento: Mediante una banda salarial claramente establecida, la empresa es capaz de proponer remuneraciones competitivas que contribuyan a mantener a los trabajadores más cualificados y prevenir su marcha a otras empresas .

Motivación y compromiso: Los trabajadores se sienten más valorados y motivados cuando reciben una remuneración que consideran justa y que se corresponde con sus responsabilidades y rendimiento. Esto fomenta su lealtad hacia la empresa y mejora el ambiente de trabajo.

¿Qué se tiene en cuenta para establecer la banda salarial en España?

Al definir una banda salarial, resulta crucial tener en cuenta una serie de aspectos para garantizar que sea efectiva y responda a las necesidades de la empresa. Entre estos aspectos se encuentran:

Aspectos a tener en cuenta Definición Nivel de responsabilidad Es fundamental considerar el nivel de responsabilidad asociado a cada cargo al establecer la banda salarial. Los puestos con mayores responsabilidades deberían ofrecer salarios superiores. Competencias y habilidades Las capacidades y destrezas exigidas para desempeñar cada rol también deben ser tenidas en cuenta. Los trabajadores que posean habilidades más especializadas o técnicas podrían situarse en el extremo superior de la banda salarial que les corresponda. Mercado laboral Realizar un análisis del mercado laboral es esencial para identificar los niveles de sueldo competitivos en el sector, asegurando así que la banda salarial esté alineada con las tendencias actuales.

Además, a partir de 2026, será obligatorio incluir la información salarial en las ofertas de empleo según la Directiva 2023/970 de la UE. Esto garantizará una mayor transparencia y equidad salarial, y es crucial que las empresas se preparen para cumplir con este nuevo requisito.

¿Cuáles son los pasos a seguir para establecer una banda salarial?

Establecer una banda salarial de manera efectiva requiere de una planificación y análisis detallado que asegure la equidad interna y la competitividad externa. Aquí te detallamos los pasos a seguir para configurar una banda salarial adecuada:

Análisis del puesto de trabajo: El primer paso es realizar un análisis exhaustivo de cada puesto de trabajo dentro de la empresa . Esto incluye entender las responsabilidades, habilidades, competencias y requisitos de educación necesarios para cada rol. Este análisis ayuda a clasificar los puestos de manera adecuada según su importancia y complejidad. Evaluación y clasificación de puestos: Una vez analizados los puestos, el siguiente paso es clasificarlos en categorías o niveles basados en su valor para la organización y complejidad. Esto permite agrupar puestos similares dentro de la misma banda salarial. Investigación del mercado laboral: Este paso implica recopilar datos sobre las tendencias salariales en el mercado para puestos similares , tanto en el sector específico de la empresa como en la industria en general. Se pueden utilizar encuestas salariales, informes de consultorías de RR.HH., y bases de datos especializadas para obtener esta información. Establecimiento de la estructura salarial: Con la información recopilada, se procede a definir la estructura salarial, estableciendo el salario mínimo y máximo para cada banda o rango . Esta estructura debe reflejar tanto la equidad interna (justa entre los empleados de la empresa) como la competitividad externa (atractividad para potenciales candidatos). Definición de políticas de progresión salarial: Es importante establecer políticas retributivas claras sobre cómo los empleados pueden moverse dentro de la banda salarial o entre bandas salariales diferentes. Esto incluye promociones, incrementos por mérito, ajustes por inflación, entre otros. Comunicación y transparencia: Una vez definida la banda salarial, es crucial comunicar esta estructura de manera transparente a todos los empleados. La claridad sobre cómo se determinan los salarios y las oportunidades de progresión contribuyen al compromiso y satisfacción del empleado. Revisión y ajuste periódico: Finalmente, es esencial revisar y ajustar periódicamente las bandas salariales para asegurar que sigan siendo competitivas y relevantes frente a los cambios en el mercado laboral y dentro de la propia organización.

A continuación, te dejamos con un ejemplo de una banda salarial actual para los siguientes puestos:

Al seguir estos pasos, las empresas pueden establecer bandas salariales que no solo sean justas y equitativas, sino que también ayuden a atraer, retener y motivar al talento clave.

La banda salarial es una herramienta esencial en la gestión de recursos humanos que no solo promueve la equidad y transparencia salarial dentro de las organizaciones, sino que también desempeña un papel crucial en la atracción y retención de talento.

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