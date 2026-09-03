Han sido unos años difíciles para los equipos de Recursos Humanos. Allá por el 2020, se enfrentaron a la tarea de gestionar el cambio repentino del trabajo presencial al remoto, prácticamente de la noche a la mañana.

Y los desafíos no terminaron una vez levantadas las restricciones. Incluso ahora, los efectos de la pandemia siguen presentes, y muchos equipos de RRHH están soportando la mayor parte del resentimiento de los empleados por las políticas de retorno a la oficina.

Además, el clima económico tumultuoso de los últimos años ha resultado en despidos para muchas empresas, siendo RRHH el portador de las malas noticias.Por ello, no es de extrañar que algunos miembros del equipo puedan sentirse abrumados o incluso experimenten el síndrome del impostor , cuestionando su valía y capacidad para manejar estas difíciles circunstancias. Dado todo esto, no es sorprendente que los trabajadores estén enfrentando un burnout a un ritmo alarmante. Por ello en el artículo de hoy, hablaremos sobre: ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Y cómo afecta a tus equipos?

¿Qué es el síndrome de burnout?

¿Qué es el síndrome de burnout?

Antes de adentrarnos en los detalles específicos del burnout en Recursos Humanos, es probablemente una buena idea definir qué es realmente el burnout.

El síndrome de burnout según la definición de la RAE se trata de un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes y estrés crónico.

En otras palabras, el síndrome de burnout es un término que hemos escuchado bastante en los últimos años, y se trata de un síndrome causado por el estrés laboral no gestionado de manera continua. Hay tres señales principales a las que se debe prestar atención:

Sentimientos de agotamiento energético o exhaustación.

Sentirse mentalmente distante del trabajo, o tener sentimientos negativos o cínicos respecto a él.

Reducción de la eficacia profesional.

En otras palabras, si alguno de tus empleados está constantemente cansado, le horroriza acudir al trabajo y sientes que su rendimiento ha decaído, podría estar sufriendo de burnout.

¿El síndrome de burnout qué síntomas tiene?

El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional, incluye una serie de síntomas que pueden afectar tanto física como emocionalmente a los individuos. A continuación te detallamos los principales síntomas asociados a este síndrome:

Agotamiento físico y emocional Distanciamiento emocional Reducción del rendimiento laboral Insomnio Vulnerabilidad a las enfermedades Cambios en el apetito y en el peso Irritabilidad Sentimientos de ineficacia y desesperanza Aislamiento social Síntomas físicos

Además de estos síntomas, es importante considerar cómo la gestión en el entorno de trabajo puede contribuir al desarrollo del burnout. Prácticas de micromanaging , donde los superiores (o managers) controlan excesivamente a los empleados y sus tareas, pueden aumentar significativamente el estrés y la presión, exacerbando los síntomas de burnout. Este enfoque puede limitar la autonomía del empleado y reducir su satisfacción laboral, lo que a menudo conduce a un mayor agotamiento emocional y físico.

Identificar estos síntomas a tiempo y buscar apoyo profesional puede ser crucial para gestionar y superar el síndrome de burnout. También es esencial evaluar y ajustar las prácticas de gestión dentro de la empresa para fomentar un ambiente laboral más saludable y sostenible.

💡 ¿Sabías qué? La baja por síndrome de burnout es un tipo de incapacidad temporal que ocurre cuando un trabajador experimenta un nivel significativo de estrés que está directamente relacionado con su trabajo o las actividades que desarrolla en él, lo que afecta negativamente a su salud física y mental.

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¿El síndrome de burnout qué fases tiene?

El síndrome de burnout, o síndrome de estar quemado por el trabajo, se desarrolla generalmente a través de varias fases. Cada fase se caracteriza por distintos signos y síntomas que se intensifican a medida que la persona avanza en el proceso de burnout. A continuación, te describimos las fases típicas por las que puede pasar una persona que experimenta este síndrome:

Fase 1 - El entusiasmo inicial: En la primera fase, los individuos suelen mostrar un alto nivel de entusiasmo y compromiso con su trabajo. Tienen energía y una motivación laboral muy alta, y a menudo están dispuestos a asumir tareas adicionales y trabajar horas extras para cumplir o superar las expectativas. Sin embargo, esta etapa puede llevar a establecer expectativas poco realistas y a sobrecargar permanentemente al trabajador.

Fase 2 - Estancamiento: A medida que las exigencias del trabajo se vuelven más intensas o prolongadas, la persona puede empezar a sentir que los esfuerzos ya no producen los mismos resultados satisfactorios. Puede comenzar a cuestionarse su compromiso y la utilidad de su esfuerzo, sintiendo que las recompensas no son proporcionales al esfuerzo invertido. Esto puede llevar a la frustración y la disminución de la satisfacción laboral.

Fase 3 - Frustración y tensión acumulada: En esta fase, la frustración y la tensión se acumulan y comienzan a afectar la salud física y emocional del individuo. Puede aparecer la irritabilidad, el cansancio constante y los primeros signos de distanciamiento emocional del trabajo y de los colegas. La eficacia profesional comienza a disminuir, y el individuo puede empezar a experimentar síntomas de ansiedad o depresión.

Fase 4 - Apatía y desinterés crecientes: Esta fase se caracteriza por un aumento de la apatía y el desinterés por el trabajo. El individuo puede mostrarse cínico y desmotivado, y su rendimiento laboral puede sufrir un declive notable. El distanciamiento emocional se hace más profundo, y puede haber un aislamiento social significativo tanto en el trabajo como en la vida personal.

Fase 5 - Síndrome de burnout completo: En la última fase, el individuo se encuentra completamente desgastado, tanto física como emocionalmente. Los síntomas de las fases anteriores se intensifican, y el rendimiento laboral puede estar en su punto más bajo. Es crucial buscar intervención profesional en esta etapa para evitar consecuencias más severas para la salud física y mental.

Es fundamental implementar una buena gestión del tiempo en cada una de estas fases para mitigar el avance del síndrome. Estrategias efectivas de gestión del tiempo pueden ayudar a los empleados a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, reduciendo el riesgo de avanzar hacia las etapas más severas del burnout.

¿Por qué los equipos están en riesgo de sufrir el síndrome de burnout​?

Los equipos de trabajo están particularmente en riesgo de sufrir el síndrome de burnout debido a una combinación de factores organizacionales, personales y relacionales. Primero, la carga de trabajo excesiva y los plazos estrictos pueden conducir a jornadas laborales largas y un estrés crónico, dejando poco tiempo para la recuperación personal. Además, la falta de control sobre las tareas, la falta de reconocimiento por el trabajo duro, y la ambigüedad en las expectativas laborales pueden aumentar la sensación de ineficacia y desmotivación.

La dinámica del equipo también juega un papel crucial. Un ambiente laboral donde falta apoyo entre colegas o de supervisores puede crear un entorno de trabajo tóxico. Sumado a esto, si los miembros del equipo sienten que no pueden expresar sus opiniones o preocupaciones, o si sienten que están en constante competencia con sus compañeros, el ambiente se vuelve aún más estresante.

Finalmente, la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal puede hacer que los empleados sacrifiquen tiempo personal y de ocio, lo cual es vital para la descompresión y recuperación emocional y física. Todos estos factores, individualmente o en conjunto, pueden llevar a los equipos a experimentar agotamiento, disminución del rendimiento y, eventualmente, el burnout.

En este contexto, implementar estrategias como el smart working puede ser crucial para reducir los riesgos de burnout. El smart working no solo implica flexibilidad en el horario y lugar de trabajo, sino también una mejor gestión de las tareas que potencia la autonomía y el control personal sobre el trabajo. Además, fomentar un desarrollo profesional continuo y oportunidades de reskilling puede ayudar a los empleados a sentirse más competentes y seguros en sus roles, lo que a su vez puede disminuir la sensación de ineficacia y aumentar la motivación y el compromiso con la empresa.

¿Cuál es el impacto del burnout en una empresa?

El impacto del burnout en una empresa puede ser profundo y multifacético, afectando tanto a la dinámica interna como a la rentabilidad general. Este fenómeno no solo deteriora la salud de los empleados, sino que también repercute directamente en el funcionamiento y el éxito de la organización. A continuación, se detallan algunos de los efectos más significativos del burnout en una empresa:

Disminución de la productividad Aumento del absentismo Alta rotación de personal Deterioro del clima laboral Impacto en la satisfacción y lealtad del cliente Costos financieros elevados Riesgos para la salud y seguridad

En conclusión, el síndrome de burnout en el trabajo es un fenómeno serio que afecta no solo la salud mental y física de los empleados, sino también la productividad y el ambiente general de la empresa. Es fundamental que tanto empleadores como empleados tomen medidas conscientes para reconocer y abordar los síntomas del burnout de manera temprana.

Por ello, fomentar un entorno laboral que priorice el bienestar, junto con estrategias efectivas para gestionar el estrés y promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, son pasos cruciales hacia la prevención del desgaste profesional. Además, integrar prácticas de upskilling y microlearning puede ser especialmente beneficioso, ya que no solo ayuda a los empleados a desarrollar nuevas habilidades de manera eficiente y continua, sino que también contribuye a su sensación de competencia y satisfacción laboral. Al invertir en la salud mental de los trabajadores, las empresas no solo mejoran la calidad de vida de sus empleados, sino que también se benefician de un equipo más comprometido y eficiente.

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