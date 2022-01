El acuerdo de teletrabajo es responsabilidad de la empresa y debe realizarse por escrito, pero si el empleado decide no firmarlo, esto significa que su actividad laboral deberá ser 100% presencial. No obstante, esta medida es totalmente reversible y si se cambia de opinión, no debería acarrear consecuencias para el empleado.

Teletrabajo vs. trabajo a distancia

Aunque popularmente entendamos que teletrabajo y trabajo a distancia son el mismo concepto, y así lo usamos también en este artículo, el Real Decreto insiste en la diferenciación de los términos. Es importante conocer esta diferenciación en un departamento de recursos humanos ya que la regularización es totalmente distinta, entonces:

Trabajo a distancia se define cómo aquel trabajo que se realiza en casa u otro lugar habitual de forma combinada con la presencialidad de manera regular.

se define cómo aquel trabajo que se realiza en casa u otro lugar habitual de forma combinada con la presencialidad de manera regular. Teletrabajo por definición quiere decir trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.



El anexo al que hacemos referencia en este artículo afecta al trabajo a distancia.

Qué hacer con el acuerdo del teletrabajo

Una vez la empresa haya recopilado los acuerdos de todos sus empleados, deberá seguir los dos pasos siguientes:

La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excluyendo aquellos datos personales e íntimos, en un plazo inferior a 10 días tras la firma. Tras entregar el acuerdo a la representación legal de las personas trabajadoras, se enviará una copia a la oficina de empleo.

Anexo del teletrabajo