Si tu empresa está pensando en continuar con la opción del teletrabajo, es tu momento de plantear una política flexible en la que no se te escape ningún detalle legal. Por ello, nació la Ley del Teletrabajo. Esta ley, entre otras cosas, obliga a las empresas que ofrezcan el teletrabajo a incluir un acuerdo en el contrato de sus trabajadores donde se especifiquen las condiciones de este trabajo en remoto.

¿Qué es y qué debe contener el acuerdo del teletrabajo? PayFit te lo explica.

¿Qué es el acuerdo de teletrabajo en 2026?

¿Qué es el acuerdo de teletrabajo en 2026?

Si tu empresa está valorando mantener o ampliar el teletrabajo en 2026, es fundamental contar con una política clara y cumplir con todos los requisitos legales. En España, el trabajo a distancia está regulado por la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, que sigue plenamente vigente y que obliga a formalizar un acuerdo de trabajo a distancia cuando esta modalidad se realiza de forma regular.

Este acuerdo debe recoger por escrito las condiciones en las que se desarrollará el trabajo remoto y forma parte de la documentación laboral obligatoria cuando se supera el umbral legal de teletrabajo.

¿Qué es el acuerdo del teletrabajo y dónde va incluido?

El acuerdo del teletrabajo es un documento que acompaña al contrato laboral en aquellas empresas donde el teletrabajo sea una opción voluntaria y se realice de manera regular. Pero entonces, ¿qué entendemos por regular?

Pues bien, el término regular en la definición establece que al menos el 30% de la jornada laboral durante un período de tres meses, o el porcentaje proporcional equivalente según la duración del contrato de trabajo, se realice en modalidad de teletrabajo. Si lo visualizamos de manera más concreta, este porcentaje equivale aproximadamente a dos días a la semana de teletrabajo para un contrato indefinido.

En definitiva, el acuerdo de teletrabajo es responsabilidad de la empresa y debe realizarse por escrito, pero si el empleado decide no firmarlo, esto significa que su actividad laboral deberá ser 100% presencial. No obstante, esta medida es totalmente reversible y, si se cambia de opinión, no debería acarrear consecuencias para el empleado.

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¿En qué se diferencia el teletrabajo del trabajo a distancia?

Aunque popularmente entendamos que teletrabajo y trabajo a distancia son el mismo concepto, y así lo usamos también en este artículo. Existe una diferenciación de los términos. Es importante conocer esta diferenciación en un departamento de recursos humanos, ya que la regularización es totalmente distinta. Entonces:

El trabajo a distancia se define como aquel trabajo que se realiza en casa u otro lugar habitual de forma combinada con la presencialidad de manera regular.

Teletrabajo, por definición, quiere decir trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

El anexo al que hacemos referencia en este artículo afecta al trabajo a distancia.

¿Qué hacer con el acuerdo del teletrabajo?

Una vez la empresa haya recopilado los acuerdos de todos sus empleados, deberá seguir los dos pasos siguientes:

La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excluyendo aquellos datos personales e íntimos, en un plazo inferior a 10 días tras la firma. Tras entregar el acuerdo a la representación legal de las personas trabajadoras, se enviará una copia a la oficina de empleo.

¿Cuáles son las formalidades legales del acuerdo del teletrabajo?

En cuanto a aspectos legales sobre el acuerdo de trabajo a distancia, caben destacar varios puntos:

El anexo del acuerdo de trabajo a distancia se deberá realizar por escrito.

El anexo debe acompañar al contrato de trabajo , aunque se puede añadir posteriormente a los contratos de trabajo ya firmados.

El acuerdo debe formalizarse antes de que se empiece a implantar el trabajo a distancia.

Respecto a las modificaciones del acuerdo:

Siempre se deberá acordar entre la empresa y la persona trabajadora la modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, incluyendo el porcentaje de presencialidad.

Las modificaciones serán puestas en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras.

Los empleados que realicen trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral y durante toda su jornada, tendrán después prioridad para otros puestos de trabajo que se realicen total o parcialmente de manera presencial.

Los convenios colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por los que la persona que lleva a cabo trabajo presencial puede pasar a trabajar a distancia o viceversa.

¿Qué puntos debe incluir el acuerdo del teletrabajo?

Los puntos que debe incluir el acuerdo de trabajo a distancia vienen especificados en el Real Decreto. Antes de elaborar el acuerdo de trabajo a distancia, te recomendamos que eches un vistazo a la Ley del Teletrabajo, donde encontrarás información valiosa para redactar el anexo final.

Puntos que debe incluir el anexo:

¿Quién está impactado? En este punto se especifica a quién beneficia este acuerdo: ¿deben tener contrato indefinido? ¿una antigüedad mínima? ¿Los contratos en prácticas se incluyen? Obligatoriedad: En este punto se especifica si el trabajo a distancia es opcional o no. No obstante, como hemos mencionado anteriormente, si no se firma, se requiere el trabajo presencial al 100%. Horario y lugares de realización del trabajo a distancia: Se deberán especificar las limitaciones de lugar y horario. Por ejemplo, se deben tener en cuenta cuestiones como: ¿Puede el empleado trabajar a distancia desde un país con una diferencia horaria significativa? ¿Puede trabajar a distancia desde fuera del país durante más de 6 meses? Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia: se deberán clarificar los recursos para llevar a cabo la actividad laboral. Compensación por los gastos que el trabajador pueda tener durante el trabajo a distancia. Se deberá tener en consideración gastos como, por ejemplo, la conexión a internet o las herramientas. Los gastos pueden venir indicados en el Convenio Colectivo o decididos por la política de empresa. Consulta nuestro artículo Acuerdo del teletrabajo y compensación de los gastos de los empleados en teletrabajo para información específica sobre esta temática. Impacto del teletrabajo en materia retributiva: Deberás preguntarte: ¿cambiará el acuerdo la retribución del empleado? Control por parte de la empresa sobre la prestación de servicios del teletrabajador: En este punto se debe especificar cómo se evaluará la productividad del empleado a distancia. Protección de datos: la seguridad en la información. Desconexión digital y Prevención de Riesgos Laborales. Trabajar a distancia puede suponer una sobreexposición a dispositivos tecnológicos y crear fatiga en el trabajador, por lo que hay que tener en cuenta cómo puede afectar esto a los trabajadores. Reversibilidad y modificación del acuerdo: Cabrá destacar cuál es la flexibilidad de modificación o reversibilidad del acuerdo de trabajo a distancia.

En conclusión, el acuerdo de teletrabajo representa un paso fundamental hacia la adaptación de las empresas españolas a las nuevas dinámicas laborales del siglo XXI. Al establecer un marco claro y consensuado entre empleadores y trabajadores, se promueve no solo la flexibilidad y la autonomía en el desempeño de las tareas sino también el equilibrio entre la vida laboral y personal. Es esencial que tanto las empresas como los empleados se acerquen a este acuerdo con un espíritu de colaboración y transparencia, asegurando que se respeten mutuamente las necesidades y expectativas.

Herramientas como PayFit pueden desempeñar un papel crucial en la gestión eficiente de los acuerdos de teletrabajo, facilitando la comunicación, el seguimiento y el cumplimiento de las obligaciones laborales de manera sencilla y accesible. Adoptar el teletrabajo de manera estructurada y considerada no solo beneficia a las partes involucradas, sino que también contribuye a la innovación y competitividad de las empresas en el mercado global.

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