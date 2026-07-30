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Actualidad legal y laboral

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre las últimas novedades legales y laborales que pueden afectar a tu empresa.

Ley de Startups: claves principales

La Ley de Startups cuenta con una serie de medidas flexibilizadas que facilitan la creación de empresas emergentes.

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Lo último sobre la equiparación de la jornada parcial

El 1 de octubre entró en vigor la equiparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo a efectos del cómputo de los períodos de cotización. ¿Qué implica esta medida? ¿Es retroactivo?

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El Salario Mínimo Interprofesional 2026

El salario mínimo interprofesional (fijado en 1.424,50€) es la cantidad mínima bruta que un trabajador por cuenta ajena recibe por su prestación de servicios.

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Estatuto de los Trabajadores, ¿qué hay que saber?

El Estatuto de los Trabajadores es la norma laboral fundamental en España y establece el marco legal que regula las relaciones entre trabajadores y empresas.

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Convenio Comercio del Metal Barcelona 2026: novedades

Descubre los cambios del Convenio del Comercio del Metal de Barcelona en 2026: salarios, jornada laboral, teletrabajo, permisos y cómo afecta a las empresas.

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Convenio de Hostelería Cataluña 2026: qué cambia

Descubre los cambios del Convenio de Hostelería de Cataluña en 2026: salarios, jornada laboral, vacaciones, permisos y cómo afecta a las empresas.

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El aumento en las bases maximas y el MEI

Descubre el impacto del aumento de bases máximas y MEI en 2025 y cómo adaptar tu estrategia financiera y de negocio eficazmente.

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La Seguridad Social y el permiso parental de 8 semanas

La Seguridad Social clarifica en el boletín del Sistema RED cómo usar el permiso parental y las directrices para empresas.

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Reconocimiento de bajas médicas emitidas en el extranjero

Nota informativa sobre el reconocimiento de bajas médicas extranjeras: pautas y requisitos para empresas. Conoce sobre el cumplimiento normativo y laboral.

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Orden PJC/178/2025: bases mínimas de cotización para 2025

Explora el impacto de la Orden PJC/178/2025 en nóminas, las bases de cotización ajustadas y las medidas contra la temporalidad laboral en España.

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Calendario laboral 2026: festivos nacionales y autonómicos

Ya se se ha publicado en el BOE el calendario laboral de 2026. ¡Conoce la clave de todas las fechas!

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Transposición de la directiva whistleblowing: Ley 2/2023

El 20 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la transposición de la directiva Whistleblowing. ¿Cuál es el objetivo y ámbito de la Ley? ¿En qué consiste la protección al informante?

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El error-técnico de la Ley de Paridad

Descubre cómo el error técnico en la Ley de Paridad puede afectar los despidos de empleados con permisos para cuidar a familiares.

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Medidas obligatorias LGTBI, empresas más de 50 trabajadores

El Gobierno ha aprobado las medidas mínimas que deberán incorporar las compañías, con un plazo de negociación de hasta tres meses o seis meses según los casos

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Ley de Paridad: ¿Afecta a todos?

La Ley de Paridad es una normativa diseñada para reducir las desigualdades de género en todos los ámbitos.

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Apagones y trabajo: ¿Hay que recuperar las horas?

Tras el apagón, se activa el permiso retribuido de 4 días por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo.

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El TS obliga a las empresas a una audiencia previa

El pasado 18 de noviembre, el TS deja claro que existe un requisito de obligatoriedad para los despidos disciplinarios.

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Calendario 2026 de gestión de RRHH y finanzas

Resumen de los momentos clave, acciones y declaraciones administrativas que, como empresario o responsable de RRHH tienes que tener en cuenta cada mes y trimestre.

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La jornada de 37.5 horas, la nueva realidad

Descubre cómo la jornada de 37.5 horas semanales mejora el equilibrio vida-trabajo en España y su impacto en empresas y empleados.

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Novedades laborales para 2026

Las novedades laborales en 2026 han introducido cambios significativos en la legislación española, orientados a responder a las demandas actuales.

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Medidas urgentes por la DANA

En el Boletín Oficial del Estado del día 6 de noviembre de 2024, se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA.

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Actualización de la CNAE-2025, implicaciones en las empresas

El pasado 14 de enero se aprobó la actualización de la CNAE-2025. ¡Se actualiza 16 años después!

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La cuota de solidaridad, ¿realmente es solidaria?

La cuota de solidaridad es una cotización que pagan quienes superan la base máxima de la Seguridad Social, pero no genera derecho a prestaciones.

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Calendario gestión de RRHH y finanzas 2026

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