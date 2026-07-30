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Ley de Startups: claves principales
La Ley de Startups cuenta con una serie de medidas flexibilizadas que facilitan la creación de empresas emergentes.
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Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre las últimas novedades legales y laborales que pueden afectar a tu empresa.
La Ley de Startups cuenta con una serie de medidas flexibilizadas que facilitan la creación de empresas emergentes.
El 1 de octubre entró en vigor la equiparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo a efectos del cómputo de los períodos de cotización. ¿Qué implica esta medida? ¿Es retroactivo?
El salario mínimo interprofesional (fijado en 1.424,50€) es la cantidad mínima bruta que un trabajador por cuenta ajena recibe por su prestación de servicios.
El Estatuto de los Trabajadores es la norma laboral fundamental en España y establece el marco legal que regula las relaciones entre trabajadores y empresas.
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Descubre los cambios del Convenio de Hostelería de Cataluña en 2026: salarios, jornada laboral, vacaciones, permisos y cómo afecta a las empresas.
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La Seguridad Social clarifica en el boletín del Sistema RED cómo usar el permiso parental y las directrices para empresas.
Nota informativa sobre el reconocimiento de bajas médicas extranjeras: pautas y requisitos para empresas. Conoce sobre el cumplimiento normativo y laboral.
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Ya se se ha publicado en el BOE el calendario laboral de 2026. ¡Conoce la clave de todas las fechas!
El 20 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la transposición de la directiva Whistleblowing. ¿Cuál es el objetivo y ámbito de la Ley? ¿En qué consiste la protección al informante?
Descubre cómo el error técnico en la Ley de Paridad puede afectar los despidos de empleados con permisos para cuidar a familiares.
El Gobierno ha aprobado las medidas mínimas que deberán incorporar las compañías, con un plazo de negociación de hasta tres meses o seis meses según los casos
La Ley de Paridad es una normativa diseñada para reducir las desigualdades de género en todos los ámbitos.
Tras el apagón, se activa el permiso retribuido de 4 días por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo.
El pasado 18 de noviembre, el TS deja claro que existe un requisito de obligatoriedad para los despidos disciplinarios.
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En el Boletín Oficial del Estado del día 6 de noviembre de 2024, se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA.
El pasado 14 de enero se aprobó la actualización de la CNAE-2025. ¡Se actualiza 16 años después!
La cuota de solidaridad es una cotización que pagan quienes superan la base máxima de la Seguridad Social, pero no genera derecho a prestaciones.