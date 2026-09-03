A medida que pasa el tiempo, hemos observado como la jubilación anticipada se ha ido convirtiendo en una opción cada vez más común para muchas empresas y personas trabajadoras. Aun así, hay que tener claros los dos tipos de jubilaciones anticipadas que existen: la voluntaria y la involuntaria. Aunque la jubilación anticipada, involuntaria o forzosa es un término que se escucha de manera frecuente, ¿sabemos qué implica exactamente?, ¿quién puede acceder a este tipo de jubilación?, ¿cuál es su impacto financiero?

La jubilación anticipada involuntaria permite que una persona trabajadora acceda a su pensión de jubilación hasta 4 años antes de lo que le correspondería. Aun así, este tipo de jubilación se caracteriza por poder acceder a ella solamente si la cesión de la actividad profesional sucede por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Entonces, ¿qué se necesita para la jubilación anticipada involuntaria?

Entonces, ¿qué se necesita para la jubilación anticipada involuntaria?

Para que una persona trabajadora puede acceder a la pensión de la jubilación involuntaria, el cese de la actividad laboral debe de estar impulsado por circunstancias ajenas al trabajador, como por ejemplo:

Que la jubilación anticipada involuntaria se produzca por un despido en contexto de fuerza mayor de ERE (Expedición de Regulación de Empleo) por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción.

Que debido a la “Ineptitud del trabajador” se haya motivado el despido de este.

Que se despida al trabajador debido a la extinción del contrato por causa mayor o porque este se ha despedido tras el f allecimiento, jubilación o incapacidad del contratante.

Despidos en el contexto de la Ley Concursal o tras la modificación sustancial de las condiciones laborales que el trabajador rechace

Que la persona trabajadora haya renunciado al puesto de trabajo debido a violencia de género.

Además, teniendo en cuenta las edades ordinarias de jubilación en 2025, podrán solicitar la jubilación anticipada involuntaria las personas trabajadoras que cumplan los siguientes requisitos:

Si se han cotizado 38 o más años, se podrá solicitar la jubilación con 61 años.

Si se han cotizado menos de 38 años, se podrá solicitar la jubilación con 62 años y 6 meses.

⚠️ Atención Los trabajadores que hayan sido despedidos debido a un despido disciplinario no se podrán adherir a la jubilación anticipada involuntaria, sino a la voluntaria.

¿Qué diferencia hay entre jubilación anticipada voluntaria e involuntaria?

El elemento en común entre la jubilación anticipada voluntaria y la involuntaria es que la decisión final de solicitar la jubilación siempre estará en manos del trabajador. En ambos tipos de jubilación, el trabajador finalizará el contrato y recibirá un finiquito. Las diferencias más claras entre estas son las siguientes:

Causa: Como hemos visto, la jubilación anticipada involuntaria es a causa de un tercero, mientras que la decisión de ser baja voluntaria es aquella cuya decisión recae totalmente en la persona solicitante. Edad de jubilación: La involuntaria es posible con 4 años menos de la edad legal de jubilación, mientras que la voluntaria va a partir de 2 años menos. Requisitos de cotización: mientras la involuntaria son necesarios 33 años cotizados, mientras que la voluntaria son 35 años. Cantidad de la prestación por jubilación: En caso de la voluntaria, es necesario que la pensión restante a percibir sea superior a la mínima que se percibiría en caso de jubilarse en la edad legal de jubilación. En caso de la involuntaria no existe este requisito, por lo que no importa la cantidad a percibir.

¿Cuánto me quitan por este tipo de jubilación?

El hecho de poder retirarse anteriormente a la edad legal de jubilación conlleva recortes en la cuantía a percibir de la pensión de jubilación. En el caso de acceder a la jubilación involuntaria o forzosa, la Seguridad Social aplica unos coeficientes reductores por la jubilación anticipada involuntaria que varían entre el 0,50% y el 30%, que es el que determina la cantidad de penalización que tiene el adherirse a esta jubilación.

¿Qué penalización tiene la jubilación anticipada involuntaria en 2025?

En 2025 será posible acceder a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa a partir de los 62 años y 6 meses en caso de haber cotizado menos de 38 años. En caso de haber cotizado más de 38 años, a partir de los 61.

El coeficiente reductor de la penalización en la cuantía de jubilación varía según los años que se hayan cotizado y los meses de anticipo con los que se solicita la antelación de la jubilación. En la siguiente tabla, detallamos los recortes que se hacen en la cuantía de la pensión de jubilación son:

|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|

| 4 años – 48 | 30 % | 28 % | 26 % | 24 % |

| 47 | 29,4 % | 27,4 % | 25,5 % | 23,5 % |

| 46 | 28,8 % | 26,8 % | 24,9 % | 23 % |

| 45 | 28,1 % | 26,3 % | 24,4 % | 22,5 % |

| 44 | 27,5 % | 25,7 % | 23,8 % | 22 % |

| 43 | 26,9 % | 25,1 % | 23,3 % | 21,5 % |

| 42 | 26,25 % | 24,5 % | 22,8 % | 21 % |

| 41 | 25,6 % | 23,9 % | 22,2 % | 20,5 % |

| 40 | 25 % | 23,3 % | 21,7 % | 20 % |

| 39 | 24,4 % | 22,8 % | 21,1 % | 19,5 % |

| 38 | 23,8 % | 22,2 % | 20,6 % | 19 % |

| 37 | 23,1 % | 21,6 % | 20 % | 18,5 % |

| 3 años – 36 | 22,5 % | 21 % | 19,5 % | 18 % |

| 35 | 21,9 % | 20,4 % | 19 % | 17,5 % |

| 34 | 21,3 % | 19,8 % | 18,4 % | 17 % |

| 33 | 20,6 % | 19,3 % | 17,9 % | 16,5 % |

| 32 | 20 % | 18,7 % | 17,3 % | 16 % |

| 31 | 19,4 % | 18,1 % | 16,8 % | 15,5 % |

| 30 | 18,8 % | 17,5 % | 16,3 % | 15 % |

| 29 | 18,1 % | 16,9 % | 15,7 % | 14,5 % |

| 28 | 17,5 % | 16,3 % | 15,2 % | 14 % |

| 27 | 16,9 % | 15,8 % | 14,6 % | 13,5 % |

| 26 | 16,3 % | 15,2 % | 14,1 % | 13 % |

| 25 | 15,6 % | 14,6 % | 13,5 % | 12,5 % |

| 2 años – 24 | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % |

| 23 | 14,4 % | 13,4 % | 12,5 % | 11,5 % |

| 22 | 13,8 % | 12,8 % | 11,9 % | 11 % |

| 21 | 12,6 % | 12 % | 11,4 % | 10 % |

| 20 | 11 % | 10,5 % | 10 % | 9,2 % |

| 19 | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,4 % |

| 18 | 8,8 % | 8,4 % | 8 % | 7,6 % |

| 17 | 8 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |

| 16 | 7,33 % | 7 % | 6,67 % | 6,33 % |

| 15 | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |

| 14 | 6,29 % | 6 % | 5,71 % | 5,43 % |

| 13 | 5,87 % | 5,6 % | 5,33 % | 5,07 % |

| 1 año – 12 | 5,5 % | 5,25 % | 5 % | 4,75 % |

| 11 | 5,18 % | 4,94 % | 4,71 % | 4,47 % |

| 10 | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |

| 9 | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4 % |

| 8 | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | 3,8 % |

| 7 | 4,19 % | 4 % | 3,81 % | 3,62 % |

| 6 | 3,75 % | 3,5 % | 3,25 % | 3 % |

| 5 | 3,13 % | 2,92 % | 2,71 % | 2,5 % |

| 4 | 2,5 % | 2,33 % | 2,17 % | 2 % |

| 3 | 1,88 % | 1,75 % | 1,63 % | 1,5 % |

| 2 | 1,25 % | 1,17 % | 1,08 % | 1 % |

| 1 | 0,63 % | 0,58 % | 0,54 % | 0,5 % |

| 0 | – | – | – | – |

¿Cuánto se pierde por jubilación anticipada forzosa en 2025?

Es cierto que en los últimos años ha variado el porcentaje del coeficiente reductor de la paga de la jubilación, provocando que incluso aquellas personas con carreras largas y salarios altos que tendrían una base de cotización por encima de la máxima reciban una penalización por jubilarse anticipadamente de esta manera involuntaria.

A principios del año 2024 entró en vigor un nuevo tipo de coeficiente reductor que estará vigente durante los próximos 10 años, es decir, hasta 2034. Este establece que la reducción máxima aplicable ha subido casi un 2%.

¿Cómo queda la jubilación anticipada voluntaria en 2025?

Como hemos visto previamente, la decisión de la jubilación anticipada voluntaria recae totalmente en la decisión del trabajador, pudiendo parecer una idea tentadora para disfrutar más del tiempo libre. Aun así, es importante tener en cuenta que conlleva penalizaciones económicas superiores a la jubilación forzosa, quedando así para el año 2025:

| Meses que de adelanto de la jubilación | Periodo cotizado: < 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: > 44 años y 6 meses |

|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| 24 | 21 % | 19 % | 17 % | 13 % |

| 23 | 17,60 % | 16,50 % | 15 % | 12 % |

| 22 | 14,65 % | 14 % | 13,33 % | 11 % |

| 21 | 12,57 % | 12 % | 11,43 % | 10 % |

| 20 | 11 % | 10,50 % | 10 % | 9,20 % |

| 19 | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,40 % |

| 18 | 8,80 % | 8,40 % | 8 % | 7,60 % |

| 17 | 8 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |

| 16 | 7,33 % | 7 % | 6,67 % | 6,33 % |

| 15 | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |

| 14 | 6,29 % | 6 % | 5,71 % | 5,43 % |

| 13 | 5,87 % | 5,60 % | 5,33 % | 5,07 % |

| 12 | 5,50 % | 5,25 % | 5 % | 4,75 % |

| 11 | 5,18 % | 4,94 % | 4,71 % | 4,47 % |

| 10 | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |

| 9 | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4 % |

| 8 | 4,40 % | 4,20 % | 4 % | 3,80 % |

| 7 | 4,19 % | 4 % | 3,81 % | 3,62 % |

| 6 | 4 % | 3,82 % | 3,64 % | 3,45 % |

| 5 | 3,83 % | 3,65 % | 3,48 % | 3,30 % |

| 4 | 3,67 % | 3,50 % | 3,33 % | 3,17 % |

| 3 | 3,52 % | 3,36 % | 3,20 % | 3,04 % |

| 2 | 3,38 % | 3,23 % | 3,08 % | 2,92 % |

| 1 | 3,26 % | 3,11 % | 2,96 % | 2,81 % |

¿Cómo actuar frente a una situación de jubilación anticipada?

Como responsables, algunos consejos a tener en cuenta ante estas situaciones son:

Planificación temprana: Identificar los posibles casos con antelación y evaluar los costos laborales asociados Comunicación efectiva: Informar constantemente y de forma transparente a los empleados sobre los requisitos, penalizaciones y beneficios mediante talleres o sesiones informativas. Simulación personalizada: Proporcionar herramientas para calcular escenarios financieros específicos, ayudando a los trabajadores a tomar decisiones informadas. Apoyo emocional y profesional: Facilitar servicios de coaching, recolocación o asesoramiento para aliviar el impacto del cambio. Automatización del proceso: Usar software de nóminas para gestionar finiquitos, indemnizaciones y solicitudes de jubilación de manera eficiente

Entonces, está claro que el poder acceder anticipadamente a la jubilación puede ser una ventaja en cuanto a liberación de tiempo, pero se tiene que estar al caso de las condiciones para acceder anticipadamente a este pago y de los desafíos que puede conllevar (documentación, acreditación, finiquito…). Desde las penalizaciones económicas hasta los requisitos legales, es fundamental conocer todos los detalles de este tipo de jubilación forzosa para poder planificarlo con antelación.

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