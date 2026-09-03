En qué consiste la nueva Ley del Teletrabajo

De acuerdo con un estudio de la OIT, solo un 7% de los trabajadores españoles teletrabajan en comparación al 17% de media en el resto de la Unión Europea. Por ello, el teletrabajo no ha sido una modalidad de trabajo que tuviese mucha popularidad entre las empresas de nuestro país. Sin embargo y a raíz de la pandemia, el gobierno empezó a dar prioridad al trabajo a distancia.

Por está razón y durante el confinamiento de marzo, aquellas empresas que pudieron dar continuidad a su actividad mediante el teletrabajo se vieron forzadas a adoptar este formato y a día de hoy, un porcentaje elevado de estas empresas continuan con esta modalidad. Sin embargo, es necesario el desarrollo de políticas de trabajo internas mucho más flexibles como tener en cuenta el trabajo presencial, el teletrabajo y uno de los puntos más importantes, el derecho a la desconexión digital.

Hoy te contamos todo lo que incluye el Real Decreto-ley 28/2020 que fue publicado el 23 de septiembre, que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia y te contamos en qué condiciones debe ser prestado.

¿En qué consiste la ley del teletrabajo?

¿En qué consiste la ley del teletrabajo?

El teletrabajo se recogía en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, cuando empezaron a elaborar dicha norma también había que responde otras necesidades.

Básicamente, la nueva legislación tiene el objetivo de regular esta modalidad con una nueva visión de la relación personal relacionada en gran medida con el smart working o el employer branding.

¿Cuál es la definición de teletrabajo, trabajo a distancia y trabajo presencial?

¿Sabes qué es el teletrabajo o qué aspectos regula la ley del trabajo a distancia?¿Son lo mismo? A continuación, daremos una pincelada con los aspectos más relevantes.

Teletrabajo: El teletrabajo se entiende por aquel trabajo realizado exclusivamente o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de comunicación.

Trabajo a distancia: El trabajo a distancia se puede definir como aquel trabajo que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, de modo no ocasional.

Trabajo presencial: El trabajo presencial es aquel que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que haya determinado la empresa.

¿A quién afecta la nueva ley del teletrabajo?

Pues bien, antes de todos debemos tener presente en qué colectivo se establece y qué actividades tendrán la consideración de teletrabajo:

La norma afecta exclusivamente a trabajadores por cuenta ajena . Por lo tanto, no afecta a los TRADE o a los trabajadores autónomos.

Se considerará teletrabajo el que se preste de forma regular, un mínimo del 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres meses. Para un trabajador a tiempo completo (40 horas semanales) eso supone teletrabajar al menos un día y medio a la semana durante tres meses.

En el caso de contratos de trabajo celebrados con menores de edad, contratos en prácticas y contratos para la formación y el aprendizaje solo podrán teletrabajar un máximo del 50% de la jornada laboral .

Así mismo, también es importante conocer cuál es la situación de trabajadores que realizan el teletrabajo en otro país.

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¿Cuál es el acuerdo de la nueva ley del teletrabajo?

El acuerdo para trabajar a distancia es voluntario para la empresa y el trabajador. Ninguna de las dos partes se lo puede imponer a la otra. Además, este tipo de trabajo es reversible para empresa y trabajadores. Es decir, cualquiera de las dos partes se puede echar atrás y volver a la prestación de servicios de forma presencial. Otro punto muy importante del acuerdo del teletrabajo es que éste debe realizarse por escrito, y se debe entregar una copia del mismo a la representación legal de los trabajadores y registrarlo en el SEPE.

El acuerdo que se establecerá entre empresa y trabajador para poder realizar el trabajo a distancia debe concretar los siguientes aspectos:

1️⃣ Medios, equipos y herramientas: Esto incluye todo el material (teléfonos móviles, ordenadores, software, impresoras, cascos, entre otros...) que la empresa entrega al trabajador para que pueda realizar teletrabajo de manera óptima.

2️⃣ Detalle de los gastos: Los gastos que el trabajador por trabajar a distancia, y de qué forma la empresa los va a abonar o compensar (gastos relacionados con la conexión a internet, consumo de luz, calefacción, alquiler, etc...). De ahí la importancia del acuerdo de gastos profesionales en el teletrabajo.

3️⃣ Horario de trabajo de la persona teletrabajadora: El trabajador tendrá derecho a un horario flexible, pudiendo fijar la empresa unos tiempos de disponibilidad obligatoria, respetando los descansos establecidos (las 12 horas entre jornada y jornada o el descanso semanal). Por ejemplo, la empresa establece que el trabajador debe estar teletrabajando de lunes a viernes en la franja comprendida entre las 10:00 y las 14:00, y el resto del tiempo hasta completar las 40 horas semanales de la forma que considere oportuna.

4️⃣ Porcentaje y distribución del tiempo: El tiempo dedicado al trabajo presencial y al teletrabajo.

5️⃣ Centro de trabajo de la empresa: Será importante tener en cuenta en qué centro de trabajo queda adscrito el trabajador.

6️⃣ Lugar de trabajo a distancia: El trabajador deberá informar del lugar de trabajo que éste ha elegido para el desarrollo del teletrabajo.

7️⃣ La duración del acuerdo y los plazos de preaviso: El acuerdo debe tener una fecha de inicio y de fin y en el caso de que alguna de las partes quiera revertir el acuerdo y volver a la actividad presencial.

8️⃣ Medios de control empresarial de la actividad: Para verificar que el trabajador a distancia cumple con su trabajo pueden existir ciertos modos de evaluación por parte de la empresa. Por ejemplo, que la empresa se pueda conectar en remoto para comprobar las realización de las actividades asignadas.

9️⃣ Dificultades técnicas: Puede que ocurran dificultades técnicas que impidan o dificulten el teletrabajo. Por ejemplo, cómo debe actuar el trabajador ante averías que se puedan producir en el ordenador o el teléfono.

🔟 Reglas en materia de protección de datos y seguridad: Es un aspecto a tener en cuenta muy importante del teletrabajo. La empresa debe garantizar la protección de datos así como el trabajador respetar las instrucciones dadas.

¿Cuál es la importancia de la normativa del teletrabajo?

Puede parecer complicado incluir esta nueva modalidad de trabajo en tu empresa pero gracias a esta ley de regulación del teletrabajo lo que se busca es fijar parámetros claros para que todos puedan seguirlos.

La garantía del teletrabajo es algo muy importante para poder respetar los derechos tener todos los trabajadores, así como las obligaciones a cumplir por parte de la empresa, para que esta nueva modalidad de trabajo flexible no genere problemas en la conciliación laboral:

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores durante el teletrabajo?

El teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador que presta servicios de forma presencial. Por lo tanto, a continuación te enseñamos los derechos del trabajadores, entre los cuales incluimos los siguientes:

Derecho, como mínimo, a la misma retribución total (salario base y complementos).

Derecho a la formación, garantizando su participación efectiva en las acciones formativas como el resto de trabajadores.

Derecho a la promoción profesional.

Derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad.

Derecho al abono y compensación de gastos, por el desarrollo del trabajo a distancia.

Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo de teletrabajo.

Derecho al registro horario adecuado. Se mantiene la obligación de registro de la hora de entrada y salida del art. 34.9 del ET.

Derecho a la prevención de riesgos laborales .

Derecho a la intimidad y a la protección de datos.

Derecho a la desconexión digital, fuera de su horario de trabajo. La empresa tendrá que elaborar una política interna respecto a la desconexión digital.

¿Y en qué consiste el control durante el teletrabajo?

Una de las obligaciones más importantes por parte de la empresa durante el acuerdo del teletrabajo es en materia de protección de datos y seguridad de la información. A la misma vez, los trabajadores deberán cumplir todas las instrucciones que se hayan establecido. Por otro lado, los trabajadores a distancia deberán cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas por la empresa en relación con los medios, equipos o útiles informáticos que la empresa les ha entregado para facilitar su labor.

Además de ello y para garantizar la excelencia del trabajo, la empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar que el trabajador cumple con sus obligaciones y deberes laborales, siempre respetando la dignidad del trabajador.

Gracias a la digitalización y también al horario flexible, el teletrabajo es una realidad que forma parte de nuestra vida laboral de hoy en día. Hay que garantizar el buen desarrollo profesional en estas nuevas circunstancias y abrir la mente para incluir nuevas modalidades de trabajo en nuestra nueva rutina para una mejor organización del trabajo.

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