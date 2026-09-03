Para calcular una nómina, uno de los elementos más importantes es la base de cotización de la nómina. Es esencial comprender bien este concepto a la hora de saber qué cuantía te corresponde ante una prestación de la Seguridad Social y cómo se determina el salario oficial del trabajador en euros. La base de cotización en una nómina influye directamente en la cuota que tanto la empresa como el trabajador deberán pagar mensualmente. En grandes rasgos, la base de cotización en una nómina es mucho más que un simple número en euros: determina los importes que cada trabajador y empresa aportarán a la Seguridad Social, incluyendo las cotizaciones por contingencias comunes, desempleo y formación profesional.

Pero, ¿cuál es la base de cotización en una nómina? ¿Cómo se calcula y dónde se refleja? En este artículo explicamos a los empresarios, departamentos de RR. HH. y trabajadores todos los detalles sobre la base de cotización en una nómina, las nóminas, los contratos y las diferentes categorías profesionales. Conocerla correctamente permitirá entender las bases mínima y máxima que se aplican a cada trabajador.

¿Por qué es necesario entender la base de cotización?

¿Por qué es necesario entender la base de cotización?

Entender dónde está la base de cotización en una nómina es clave para cualquier trabajador. En las nóminas, esta base aparece reflejada en el pie, junto a los importes de cada cuota oficial. La cifra concreta para cada trabajador variará según la categoría profesional, las horas trabajadas, los complementos salariales y la experiencia, asegurando que la base mínima y la base máxima se respeten en todos los casos.

Además, la base de cotización es un indicador clave para que las empresas calculen correctamente la cuota a la Seguridad Social. Conocer cómo saber la base de cotización en la nómina permite a los departamentos de RR. HH. garantizar que todos los trabajadores reciban la remuneración adecuada según su contrato, y que se cumplan los límites legales establecidos por la normativa vigente. Esta revisión se realiza de manera mensual, asegurando transparencia y precisión en todas las nóminas emitidas.

En definitiva, comprender la base de cotización en una nómina no solo es importante para calcular el salario oficial en euros, sino también para planificar correctamente las aportaciones a la Seguridad Social y la formación profesional de los empleados. Cada trabajador, ya sea un oficial, un auxiliar o un técnico titulado, debe conocer su base de cotización mensual para asegurarse de que su nómina refleja correctamente tanto la base mínima como la base máxima aplicable a su categoría profesional.

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¿Cuál es la base de cotización?

La base de cotización en una nómina se obtiene del salario bruto, complementos y pagas extras prorrateadas. Esta base será utilizada para calcular la cuota oficial que corresponde pagar a la Seguridad Social y para determinar las prestaciones futuras, como desempleo o bajas laborales. Saber cómo saber la base de cotización en la nómina permitirá a los trabajadores conocer cuánto aportan y cómo se reflejará en sus nóminas mensuales.

Las cotizaciones, en sí, tienen un objetivo: con ellas se recauda el importe que la Seguridad Social utilizará para cubrir prestaciones futuras. Por ello es importante conocer dónde está la base de cotización en una nómina y cómo se calcula cada elemento, expresado en euros, desde la base mínima hasta la base máxima vigente.

En las nóminas, la base de cotización en una nómina aparece claramente indicada en el pie junto a los importes de cada cuota: contingencias comunes, desempleo, formación profesional y otros conceptos obligatorios. Esto permite identificar rápidamente cómo calcular las bases de cotización en una nómina según la categoría profesional y el tipo de contrato. Las aportaciones profesionales y obligatorias se calculan sobre esta base, que se revisa mensualmente.

El Gobierno establece bases mínimas y máximas para todos los grupos de cotización. Estas bases determinan cuánto pagará cada trabajador y empresa, en función de su salario, categoría profesional y horas trabajadas. Por ejemplo, un trabajador oficial administrativo tendrá una base de cotización de una nómina ejemplo que oscila entre 1.381,20€ y 5.101,20 € al mes. Conocer estos rangos ayuda a entender la importancia de la base de cotización para calcular la cuota a la Seguridad Social y otros impuestos asociados, ya que cada porcentaje aplicado será diferente según las categorías profesionales.

Además, es importante recordar que la base de cotización de la nómina no solo afecta al trabajador, sino también a la empresa, porque determina las aportaciones que deberá realizar. Por ello, revisar periódicamente las nóminas y comprobar cómo saber la base de cotización en la nómina ayuda a evitar errores y garantizar que se cumpla la normativa oficial, asegurando que las bases mínima y máxima sean respetadas y que cada cuota sea calculada correctamente.

💡 ¿Sabías que...? Para trabajadores con contratos de duración determinada o indefinida, la base de cotización se adapta según su categoría profesional y salario, garantizando que se cumplan los mínimos y máximos legales. Por eso es fundamental saber cuál es la base de cotización en una nómina antes de calcular cualquier pago o deducción mensual.

En resumen, la base de cotización de una nómina es el elemento central en la nómina que permite calcular correctamente las cuotas de Seguridad Social, entender la relación entre salario y aportaciones, y anticipar prestaciones como desempleo o formación profesional. Revisar dónde está la base de cotización en una nómina y entender cómo se aplican las bases mínima y máxima es clave para un control financiero efectivo, tanto para trabajadores como para empresas, y para asegurar que todas las obligaciones profesionales se cumplan de manera mensual.

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¿Cómo obtener la base de cotización de la nómina?

Para conocer tu base de cotización (cantidad final que se tiene en cuenta a la hora de aplicar un determinado porcentaje sobre ella), el cálculo de todos los conceptos de nómina, incluidas pagas extras y complementos, es esencial. Este proceso permite establecer con precisión la cuota oficial que corresponde pagar a la Seguridad Social.

Para calcular la base de cotización en una nómina, es esencial echar un vistazo al grupo de cotización al que perteneces. De hecho, a 1 de enero de 2026 han actualizado las bases máximas de cotización para todos los grupos de cotización:

Grupo de Cotización Categorías Profesionales Bases mínimas euros/mes Bases máximas euros /mes Grupo 1 Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 1.929 5.101,20 Grupo 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 1.599,60 5.101,20 Grupo 3 Jefes Administrativos y de Taller 1.391,70 5.101,20 Grupo 4 Ayudantes no Titulados 1.381,20 5.101,20 Grupo 5 Oficiales Administrativos 1.381,20 5.101,20 Grupo 6 Subalternos 1.381,20 5.101,20 Grupo 7 Auxiliares Administrativos 1.381,20 5.101,20 Grupo 8 Oficiales de primera y segunda 46,04 163,65 Grupo 9 Oficiales de tercera y Especialistas 46,04 163,65 Grupo 10 Peones 46,04 163,65 Grupo 11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 46,04 163,65

⚠️ Las bases mínimas de cotización aún no han sido actualizadas. Hasta el momento, se mantienen las del año anterior.

Como puedes ver, cuanto más alto es tu grupo de cotización, más elevado es el importe mínimo que cotizarás en tu nómina. El salario oficial en euros varía de acuerdo con la categoría profesional del trabajador, ya sea un oficial administrativo, un peón o un técnico titulado.

Eso quiere decir que la base de cotización de una nómina, por ejemplo, de un auxiliar administrativo será entre 1.381,20€ y 5.101,20€, siendo esta cifra el reflejo de las bases mínima y máxima vigentes.

Por contingencias comunes : se calcula sumando el salario base más complementos salariales sujetos a cotización, más pagas extras prorrateadas y otros conceptos salariales de devengos . Quedan exentas de cotización los gastos en dietas, los gastos de locomoción (ambos hasta el límite vigente marcado), las prestaciones de la Seguridad Social y las horas extraordinarias (cotizan de forma independiente).

Por contingencias profesionales: aquí se suma el resultado de la base de cotización por contingencias comunes más las horas extra, ya sean de fuerza mayor u estructurales, lo que permite determinar la cuota total de cada trabajador de forma oficial.

En resumen, las aportaciones a la Seguridad Social a cargo del empleado quedan reflejadas en el apartado de deducciones de la nómina y serán:

Contingencias Comunes: 4,70% de las bases de cotización por contingencias comunes.

Cotización por desempleo: 1,55% y 1,60% de la base de contingencias profesionales, para contratos indefinidos y de duración determinada, respectivamente.

Formación Profesional: 0, 10% de la base de contingencias profesionales.

Horas extras ordinarias: 4, 70% del pago recibido.

Horas extras de fuerza mayor: 2% del pago recibido.

Por parte de la empresa, la cuota a pagar se obtienen aplicando a la base de cotización, los siguientes conceptos:

Contingencias Comunes: 23,6% de las bases de cotización por contingencias comunes.

Cotización por desempleo: 5,5% y 6,7% de la base de contingencias profesionales, para contratos indefinidos y de duración determinada, respectivamente.

Formación Profesional: 0,60% de la base de contingencias profesionales

FOGASA: 0,20% de la base de contingencias profesionales (solo cotiza por este concepto la empresa)

AT y EP: El % de cotización depende del tipo de actividad que desarrolle la empresa. Entre 1,5 – 7,15%

Horas extras ordinarias: 23,60% del pago recibido.

Horas extras de fuerza mayor: 12% del pago recibido.

Una vez calculadas las bases de cotización del trabajador y aplicadas las deducciones correspondientes, el paso siguiente será añadir las retenciones de IRPF que correspondan.

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