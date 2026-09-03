Las empresas necesitan talento capacitado para cumplir con las demandas del mercado. Esa es una condición poco probable de cambiar. Pero a medida que las circunstancias del mercado, las tecnologías y los requisitos organizativos evolucionan, las habilidades demandadas también lo harán. A lo largo de la historia, fuerzas como la globalización han remodelado la mayoría de los trabajos de los trabajadores. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, tiene el potencial de revolucionar aún más esas posiciones.

Pronto, algunos trabajos pueden dejar de existir, mientras que muchos se verán diferentes a como son ahora. Otros roles que las empresas aún no han imaginado serán necesarios. Estas son razones sólidas por las cuales las empresas no pueden permitirse volverse complacientes. Afortunadamente, los líderes tienen dos herramientas altamente efectivas de desarrollo de talento disponibles: la mejora de habilidades existentes y la adquisición de nuevas habilidades.

De manera similar, es imposible para los empleadores contratar trabajadores para cada nueva habilidad; los departamentos de recursos humanos estarían completamente saturados con una alta rotación de personal y falta de lealtad a la empresa. Entonces, ¿cuál es la solución? En el artículo de hoy, te explicaremos detalladamente la diferencia entre reskilling y upskilling.

¿Qué es reskilling y upskilling?

¿Qué es reskilling y upskilling?

Reskilling y upskilling son dos estrategias clave en el desarrollo de habilidades laborales. Reskilling implica adquirir habilidades completamente nuevas, mientras que upskilling se centra en mejorar las habilidades existentes.

Ambas son respuestas cruciales a la evolución constante del mercado laboral y las demandas cambiantes de la industria. Estas estrategias permiten a los trabajadores y a las empresas mantenerse competitivos y adaptarse a las transformaciones tecnológicas y comerciales. En un entorno laboral en constante cambio, el reskilling y upskilling se han vuelto esenciales para la empleabilidad y la sostenibilidad de las empresas.

A continuación, te explicaremos qué es el reskilling y el upskilling.

¿Qué es el reskilling?

El upskilling se puede definir como la palabra más importante en el diccionario y estamos de acuerdo: el upskilling es el futuro de la tecnología. La transformación digital ha llevado a una expansión prácticamente constante de las tecnologías, y los trabajadores técnicos calificados son valiosos, especialmente cuando ya han trabajado para y dedicado su tiempo a una empresa.

Por lo tanto, el upskilling es cuando tomas a un trabajador con habilidades específicas y, por ende, mejoras sus habilidades para poder manejar un nuevo abanico de tareas. Si bien se puede hacer tanto en el trabajo como de forma individual, cada vez más empresas están dedicando tiempo y recursos a programas de desarrollo internos que toman las habilidades que su equipo ya tiene y las mejoran para satisfacer las necesidades del mercado.

¿Qué es el upskilling?

El reskilling toma la misma idea del upskilling de utilizar a los trabajadores actuales para satisfacer las necesidades del mercado, pero en lugar de mejorar las habilidades actuales de sus empleados, las empresas que implementan el reskilling enseñan a sus trabajadores una habilidad completamente nueva que es independiente de su conjunto de habilidades existente. Pueden estar algo relacionadas o conectadas, pero generalmente requieren un enfoque totalmente nuevo.

Aunque puede parecer más fácil para las empresas simplemente contratar a una persona nueva que ya tenga el conjunto de habilidades demandadas si no tienen a nadie interno que satisfaga las necesidades del mercado, el estrés adicional y la presión sobre Recursos Humanos para encontrar a alguien rápidamente, introducirlo en la empresa, completar el proceso de entrevista, hablar con referencias y capacitar al nuevo empleado consume muchos recursos.

Al optar por reskilling de un empleado actual, se omiten todos esos pasos y ya se sabe que el empleado es leal, trabaja duro y es un activo para la empresa. Además de aliviar las responsabilidades de Recursos Humanos, también proporciona una especie de manta de seguridad en el sentido de que ya se conoce a este empleado y cómo trabaja. Aunque asumirán responsabilidades diferentes, sus soft skills y hard skills y su personalidad general ya son conocidas y apreciadas en la empresa.

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¿Cuáles son los objetivos de reskilling y upskilling?

Identificamos diversos objetivos compartidos entre reskilling y upskilling, como los siguientes:

1️⃣ Abordar la brecha digital: La rápida evolución digital y la constante actualización tecnológica hacen que las empresas en formación y reciclaje queden rezagadas, generando una diferencia entre la situación actual de la empresa y el entorno digital. Es crucial combatir esta brecha mediante herramientas formativas como reskilling y upskilling.

2️⃣ Reducir la inversión económica en procesos de selección: Optar por la actualización del talento interno para cubrir las nuevas necesidades y posiciones de la empresa contribuirá significativamente a la reducción de costos y tiempos en los procesos de selección de personal , disminuyendo también el periodo de adaptación necesario para las nuevas incorporaciones.

3️⃣ Atraer y retener el talento , así como preservar el conocimiento: La inversión en formación por parte de la empresa, además de ofrecer salarios competitivos y oportunidades de conciliación, es uno de los beneficios más valorados por los empleados. Brindar la posibilidad de mejorar el perfil profesional y acceder a un sólido plan de carrera aumentará la motivación y el compromiso de los trabajadores, evitando que busquen oportunidades laborales fuera de la empresa.

4️⃣ Fomentar una cultura empresarial dinámica: La inversión en planes y estrategias de reskilling y upskilling contribuirá a promover una cultura empresarial dinámica y orientada a la formación continua. Esto hará que los empleados sean más versátiles y estén mejor preparados para enfrentar los cambios y desafíos futuros.

5️⃣ Adaptarse a un entorno en constante evolución: Contar con trabajadores versátiles, flexibles, adaptables y especializados posicionará a la empresa para enfrentar los cambios necesarios en una era digital en constante evolución.

6️⃣ Mejorar la reputación corporativa: Brindar formación continua interna y facilitar recursos para este propósito contribuirá a mejorar la marca de la empresa y su reputación. En la actualidad, la percepción de una empresa está estrechamente vinculada a lo que dicen sus empleados. Por ello, cuidar a los trabajadores se reflejará positivamente.

7️⃣ Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible: Dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU en la agenda 2030, se encuentran tres relacionados directamente con el ámbito laboral y tecnológico: el 8 (trabajo decente y crecimiento económico), el 9 (industria, innovación e infraestructura) y el 10 (reducción de las desigualdades). La formación de los trabajadores puede contribuir al logro de estos objetivos.

¿Cuáles son los beneficios del reskilling y upskilling?

Como ya hemos señalado anteriormente, tanto el reskilling como el upskilling representan procesos beneficiosos para ambas partes, tanto para la empresa como para el profesional. A continuación, detallamos algunas ventajas asociadas a la implementación de estos procesos:

Reducción de costos: Se estima que la contratación de un nuevo empleado puede ser hasta un 20% más costosa que la formación de un miembro del personal existente. Además, se deben considerar los costos indirectos relacionados con el tiempo invertido en el proceso de selección.

Rapidez de adaptación: Un nuevo empleado requiere tiempo para familiarizarse y adoptar las rutinas y procesos de la empresa, mientras que un miembro del personal existente ya cuenta con este conocimiento y puede adaptarse rápidamente.

Estabilidad y atracción del talento: Las empresas que ofrecen oportunidades de promoción interna fomentan un mayor compromiso y retención. Además, empleados comprometidos se convierten en defensores de la empresa, contribuyendo a atraer nuevos talentos.

Versatilidad: Los empleados que han pasado por procesos de reskilling conocen a fondo el flujo de trabajo y los diversos procesos de la empresa, lo que les permite desenvolverse en diferentes roles y aportar soluciones a diversas problemáticas en distintas etapas del proceso.

Mejora de la competitividad: Contar con un equipo con la capacidad profesional adecuada a las últimas tendencias de la industria mejora los resultados de la empresa y la posiciona como una entidad más fuerte frente a posibles crisis.

¿Cómo implementar reskilling y upskilling en tu empresa?

Estos son algunos de los pasos que tu empresa puede seguir para llevar a cabo un plan de reskilling y upskilling:

1️⃣ Realizar una encuesta de necesidades de formación. Es la base para conocer qué planes de formación necesitaremos implementar. El primer paso siempre debe pasar por la visión de cada empleado.

2️⃣ Diseñar un plan de acción. Después de analizar los resultados de la encuesta de necesidades de formación, podremos empezar con nuevos desafíos de mejora, mentoría y capacitación.

3️⃣ Realizar evaluaciones de rendimiento . Las evaluaciones continuas nos permiten medir el progreso de cada persona y, así, saber si las estrategias que estamos aplicando están funcionando o si debemos cambiarlas.

En conclusión, la implementación efectiva de estrategias de reskilling y upskilling se presenta como una necesidad ineludible en el panorama laboral actual. Estos procesos no solo benefician a los profesionales al proporcionarles las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos cambiantes, sino que también generan ventajas significativas para las empresas. La reducción de costos, la mejora de la eficiencia, la retención de talento y la adaptabilidad a las demandas del mercado son solo algunas de las recompensas que acompañan a la inversión en el desarrollo continuo de habilidades. Al llevar a cabo programas estructurados, basados en las necesidades individuales y alineados con los objetivos empresariales, las empresas pueden fortalecer su posición competitiva y prepararse para un futuro laboral dinámico y en constante evolución.

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