Puntos clave sobre la cesión ilegal de trabajadores: La cesión ilegal ocurre cuando una empresa presta trabajadores a otra sin autorización

Solo las Empresas de Trabajo Temporal pueden ceder trabajadores legalmente

Indicios clave incluyen falta de poder directivo de la cedente y control por la cesionaria

Las sanciones oscilan entre 7.501 € y 225.018 € según gravedad

El trabajador afectado puede adquirir condición de fijo en cualquiera de las empresas

La cesión ilegal de trabajadores representa una de las infracciones más graves en el ámbito laboral español. Esta práctica ocurre cuando una empresa cede sus empleados a otra sin cumplir los requisitos legales establecidos, vulnerando el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y generando consecuencias tanto para las empresas involucradas como para los trabajadores afectados.

Para las PYMEs que externalizan servicios o colaboran con otras empresas, conocer los límites legales de estas prácticas resulta fundamental para evitar sanciones que pueden superar los 200.000 euros por trabajador afectado, especialmente al revisar bien el contrato de trabajo y el alcance real de la prestación de servicios.

¿Qué es la cesión ilegal de trabajadores?

¿Qué es la cesión ilegal de trabajadores?

La cesión ilegal de trabajadores, también conocida como prestamismo laboral , es una práctica prohibida mediante la cual una empresa (cedente) contrata trabajadores no para que presten servicios para ella misma, sino para ponerlos a disposición de otra empresa (cesionaria) que ejerce el poder de dirección y control sobre ellos.

¿Qué dice la normativa sobre la cesión de trabajadores?

El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores establece que la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente solo puede realizarse a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) debidamente autorizadas . Cualquier otra forma de cesión de trabajadores entre empresas constituye una infracción muy grave.

El mismo artículo especifica que se produce cesión ilegal cuando concurre alguna de estas circunstancias:

El objeto del contrato de servicios se limita a una mera puesta a disposición de trabajadores

La empresa cedente carece de actividad o organización propia y estable

La cedente no cuenta con los medios necesarios para desarrollar su actividad

La empresa cedente no ejerce las funciones inherentes a su condición de empresario (dirección, control, supervisión, disciplina)

¿Cuál es la diferencia entre cesión ilegal y subcontratación?

Es fundamental distinguir ambas figuras antes de externalizar servicios. La principal diferencia está en quién ejerce el control real sobre los trabajadores y si la empresa contratista cuenta con medios propios.

Criterio Subcontratación legal Cesión Ilegal Organización propia La contratista tiene estructura y medios propios La contratista carece de organización real Dirección de los trabajadores Los dirige la empresa contratista Los dirige la empresa principal Riesgo empresarial Lo asume la contratista Lo asume la empresa principal Riesgo empresarial Lo asume la contratista Lo asume la empresa principal Integración en plantilla Los trabajadores no se integran en la empresa principal Los trabajadores operan como parte de la plantilla principal Ejemplo Empresa de limpieza con sus propios medios y supervisores Trabajadores externos que siguen el horario y órdenes internas de la empresa contratante

¿Cuáles son los ejemplos más comunes de cesión ilegal de trabajadores?

La cesión ilegal se produce frecuentemente en sectores donde la externalización de servicios es habitual. Conocer los casos más comunes ayuda a identificar situaciones de riesgo.

¿Por qué es el sector tecnológico uno de los más afectados por la cesión ilegal?

Es uno de los ámbitos donde más se detecta cesión ilegal, especialmente en consultoras que ceden perfiles técnicos (programadores, desarrolladores, ingenieros) a grandes clientes. Estas empresas, conocidas como "consultoras cárnicas" , suelen limitarse a gestionar la nómina sin ejercer dirección real.

Los indicios habituales son:

El trabajador recibe órdenes directas del cliente final, no de su empleador formal

Utiliza exclusivamente las herramientas, equipos y metodologías del cliente

Se integra en los equipos de desarrollo del cliente como si fuera empleado directo

La consultora cedente solo gestiona la facturación y el pago de nóminas

¿Qué ejemplos hay de cesión ilegal en logística y almacenes?

Frecuente en entornos con alta rotación y externalización de personal operativo (mozos de almacén, preparadores de pedidos, carretilleros). La cesión ilegal se produce cuando, pese a estar contratados por una empresa, trabajan bajo la dirección completa de otra.

Los indicios más habituales suelen ser:

La empresa principal asigna tareas, zonas de trabajo y objetivos de productividad

Los supervisores de la empresa cesionaria ejercen el poder disciplinario directo

Los trabajadores utilizan las instalaciones, maquinaria y sistemas de la empresa principal

La empresa cedente sólo emite nóminas, pero no gestiona realmente al personal

¿Se puede producir cesión ilegal en el sector sanitario?

Sí. Puede producirse cuando el personal externo se integra plenamente en la organización del centro sanitario. Los tribunales han confirmado que incluso cuando la Administración Pública es la cesionaria, el contrato administrativo no blinda frente a la declaración de cesión ilegal.

Los indicios más habituales incluyen:

El trabajador sigue instrucciones del hospital o clínica, no de su empleador formal

Utiliza las instalaciones y equipos del centro sanitario

Se integra en los equipos asistenciales como personal propio

La empresa contratante no ejerce funciones reales de dirección

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¿Cuáles son los indicios de cesión ilegal de trabajadores?

La jurisprudencia y la Inspección de Trabajo han consolidado una serie de indicios que permiten identificar cuándo existe cesión ilegal. Ningún indicio por sí solo es determinante, pero la concurrencia de varios señala una situación irregular.

La siguiente tabla resume los indicios más relevantes

Indicio Subcontratación legal Cesión Ilegal Poder de dirección La empresa cedente asigna tareas y supervisa La empresa cesionaria da órdenes directas y ejerce la disciplina Integración organizativa El trabajador mantiene su identidad corporativa propia Usa uniforme, email y tarjeta de acceso de la cesionaria Medios de trabajo La cedente aporta sus propios medios y herramientas La cesionaria proporciona todos los medios materiales Horarios y condiciones Los fija la empresa cedente en el contrato y en la práctica Los gestiona en la práctica la empresa cesionaria Actividad real de la cedente Tiene clientes propios, instalaciones y estructura real Es una empresa fachada sin actividad ni estructura propias

¿Hay riesgo en mi empresa de cesión ilegal?

Si crees que en tu empresa pueden estar dándose prácticas de cesión ilegal, te compartimos el siguiente checklist preventivo. Si la mayoría de las respuestas apuntan a la empresa cliente, existe riesgo de cesión ilegal :

¿Quién da órdenes al trabajador en el día a día?

¿Quién fija los horarios, turnos y vacaciones?

¿Quién proporciona las herramientas y medios de trabajo?

¿En qué empresa está integrado el trabajador en la práctica?

¿La empresa cedente tiene actividad y estructura propias más allá de este contrato?

¿Qué consecuencias tiene la cesión ilegal para el trabajador?

Cuando se declara judicialmente la existencia de cesión ilegal, el trabajador obtiene derechos significativos destinados a protegerle y compensar la situación irregular.

Derecho En qué consiste Conversión a fijo Puede elegir ser indefinido en la empresa cedente o en la cesionaria Equiparación salarial Derecho al mismo salario, complementos y beneficios que sus compañeros en la cesionaria Antigüedad reconocida Se computa desde el inicio de la cesión, no desde la sentencia Protección frente al despido Si el despido es una represalia, puede declararse nulo y exigir readmisión

¿Puede el trabajador convertirse en fijo por cesión ilegal?

Sí. Si se integra en la empresa cesionaria, tiene derecho a la equiparación salarial completa con trabajadores de su misma categoría : salario base, complementos, pagas extraordinarias y beneficios sociales. El plazo para reclamar diferencias salariales prescribe al año.

Este derecho opera incluso si el trabajador tenía un contrato temporal . La declaración de cesión ilegal convierte automáticamente el vínculo en contrato de trabajo indefinido.

¿Cómo se computa la antigüedad en caso de cesión ilegal?

Desde el inicio efectivo de la cesión ilegal, no desde la sentencia. Esto afecta al cálculo de indemnizaciones, trienios, promociones y prelación en regulaciones de empleo.

¿Qué ocurre si el trabajador es despedido?

Si la empresa despide o no renueva el contrato al trabajador como represalia por denunciar la cesión ilegal , el despido puede declararse nulo por vulneración de la garantía de indemnidad. De este modo, la empresa se verá obligada a readmitir inmediatamente al trabajador, abonando los salarios de tramitación íntegros y manteniéndole todas las condiciones laborales previas.

¿Qué consecuencias tiene la cesión ilegal de trabajadores para las empresas?

La cesión ilegal es una infracción muy grave (art. 8.2 LISOS) que puede implicar sanciones económicas elevadas y otras consecuencias legales para ambas empresas involucradas.

Grado de sanción Importe (por trabajador afectad) Mínimo De 7.501€ a 30.000€ Medio De 30.001€ a 120.005€ Máximo De 120.006€ a 225.018€

¿Qué otras consecuencias existen más allá de las multas?

Además de las sanciones económicas, las empresas pueden enfrentarse a:

Responsabilidad solidaria entre cedente y cesionaria por salarios, indemnizaciones y cotizaciones

Deudas con la Seguridad Social, incluyendo recargos e intereses

Pérdida de subvenciones, ayudas y bonificaciones

Inhabilitación para contratar con la Administración Pública

Daño reputacional derivado de la publicidad de la sanción

¿Es un delito la cesión ilegal de trabajadores?

Sí, en casos graves puede constituir delito penal (art. 311 del Código Penal), con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses, especialmente cuando hay un elevado número de afectados o fraude masivo a la Seguridad Social.

¿Cuál es la indemnización por cesión ilegal de trabajadores?

La cesión ilegal no establece una indemnización específica por el mero hecho de su existencia. Sin embargo, el trabajador puede obtener compensaciones económicas por diferentes vías.

Concepto En qué consiste Despido improcedente 33 días por año trabajado, máximo 24 mensualidades Despido nulo Readmisión obligatoria y salarios de tramitación íntegros Diferencias salariales 33 días por año trabajado, máximo 24 mensualidades Daños y perjuicios Indemnización adicional si se acreditan perjuicios concretos

Caso práctico: Identificación de cesión ilegal en una pyme

TechServices SL es una pymede 30 empleados que necesita reforzar su departamento de atención al cliente durante 6 meses. En lugar de contratar directamente, acuerda con ConsultaExpress SL que esta última le proporcione dos teleoperadores.

Situación real: Los teleoperadores trabajan en las oficinas de TechServices, utilizan sus ordenadores y sistemas informáticos, siguen el mismo horario que el resto del equipo de atención al cliente, reciben formación e instrucciones directas del supervisor de TechServices, y participan en las reuniones semanales del departamento. ConsultaExpress solo emite las nóminas mensuales.

Indicios presentes: TechServices ejerce el poder de dirección completo. Los trabajadores están plenamente integrados en la estructura organizativa. TechServices proporciona todos los medios materiales. ConsultaExpress no ejerce ninguna función empresarial real sobre los trabajadores.

Resultado: Existe cesión ilegal clara. Si la Inspección de Trabajo detecta esta situación, ambas empresas pueden enfrentarse a sanciones de hasta 225.018 € por trabajador. Los teleoperadores tendrían derecho a convertirse en fijos de TechServices con antigüedad desde el inicio de la prestación.

Alternativa legal: TechServices debería hacer un contrato de trabajo directamente a los trabajadores con contrato temporal, o acudir a una ETT autorizada que asumiría la condición de empleador manteniendo el control y dirección efectivos sobre los trabajadores cedidos.

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