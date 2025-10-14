¿Cuándo está establecido legalmente un preaviso en el contrato temporal ? Si tienes este vínculo laboral con alguno de tus empleados, seguramente te preguntas los requisitos de la extinción del contrato de trabajo . Para que este procedimiento fluya correctamente, ambas partes han de conocer bien sus obligaciones y derechos. Por ello, hemos creado este post dónde os explicaremos, tanto a los empresarios como a los departamentos de RRHH, todos los detalles sobre las claves del preaviso en el contrato temporal. ¡Sigue leyendo ! Queremos resolver tus dudas ⬇️

¿Qué es el preaviso en el contrato temporal ? El preaviso en el contrato temporal consiste en una notificación previa que emite el trabajador o la empresa, según sea quién ha decidido acabar con la relación laboral, notificando así su deseo por extinguir su contrato de trabajo. Es un concepto habitual en el ámbito de las relaciones laborales por lo que es necesario conocer en profundidad dicho preaviso. Por ejemplo, el preaviso de la baja voluntaria en el contrato temporal tiene que darlo el trabajador, que es quien decide finalizar su relación laboral. La legislación detalla claramente en qué casos hay que realizar un preaviso. De todas formas, en determinadas ocasiones el convenio colectivo puede establecer modificaciones sobre el preaviso en un contrato temporal. ¿Es obligatorio hacer el preaviso en el contrato temporal ? Si tienes dudas acerca de la necesidad de hacer llegar este preaviso en el contrato temporal a uno de tus empleados, considera que es obligatorio si no se sabe la fecha en la que finalizará la relación laboral. En caso de que el contrato de trabajo temporal a extinguir cumpla con esta característica, la ley dicta que la empresa ha de llevar a cabo el preaviso del contrato temporal 15 días naturales antes de la finalización de la relación laboral. Este dato es importante en los contratos de más de un año. Igualmente, es obligatorio proceder de esta manera si se produce un despido por causas objetivas. ➡️ ¿Qué sucede cuando tu negocio no cumple con esta premisa ? No respetar este plazo mínimo de 15 días en el preaviso en el contrato temporal puede ocasionar consecuencias negativas. Las más relevantes son : el abono del salario correspondiente a los días transcurridos en los que no se hizo la comunicación pertinente y además, podrá no cumplir con el preaviso puede conllevar a la impugnación del despido, el cuál se podrá considerar nulo. Aunque no se ha definido un modelo de preaviso de fin de contrato, aquí te dejamos con un modelo para el contrato temporal, el cuál podrás adaptar a tu caso en concreto.

¿Qué pasa con el preaviso en el contrato temporal en contratos de menos de un año ? Cuando el trabajador ha estado en la compañía durante unos pocos meses, el preaviso para el contrato temporal de menos de un año será diferente. De hecho, tu empresa no tiene por qué enviar la comunicación 15 días antes , se puede comunicar sin ni 1 día de preaviso. Sin embargo, es obligatorio seguir con las pautas expresadas en el convenio colectivo aplicable. Por ejemplo, el preaviso en el contrato temporal de 6 meses no es obligatorio. En definitiva, en los contratos temporales con una duración inferior a un año, tanto la empresa como el trabajador tiene la capacidad de rescindirlo de un día para el otro. ¿Qué diferencia el preaviso en el contrato temporal y la baja voluntaria ? Pues bien, si quien extingue el contrato de trabajo temporal es el trabajador, ten presente que no puede comunicarte la decisión el día antes de no volver al trabajo. Esto es especialmente importante en los vínculos laborales superiores a un año de duración. Es posible la baja voluntaria sin preaviso en el contrato temporal de menos de 1 año de acuerdo con el artículo 49.c) del Estatuto de los Trabajadores. Es importante tener en cuenta que, si no se respetan estos 15 días y dicha ausencia causa perjuicios económicos a la actividad laboral, el empresario tiene la posibilidad de solicitar una indemnización por los daños ocasionados . Asimismo, si se ha decidido causar baja voluntaria, también es obligatorio cumplir lo que establece el convenio colectivo que afecta directamente a tu sector. De no ser así, se aplicará lo dictaminado por la jurisprudencia en estos casos : un mínimo de 15 días naturales. En este sentido y como ya hemos mencionado, cabe destacar que el contrato temporal con preaviso siempre acatará las características explicitadas en el convenio colectivo . Naturalmente, se respete o no el preaviso en el fin del contrato temporal por una baja voluntaria, no habrá derecho a recibir la prestación correspondiente por desempleo. Por último, hay que señalar que si llega el fin del contrato temporal sin preaviso por las dos partes, se entiende que la relación laboral se prorroga por el tiempo máximo establecido. Es decir, se trata del caso de que llegue el día establecido como fecha de fin de contrato y, sin denuncia previa al respecto, éste se entiende prorrogado. En definitiva, el preaviso en el contrato temporal depende de la duración de éste. Tanto si la decisión es de los responsables de RRHH del negocio como del trabajador, el proceso es el mismo. Lo más importante, sea la parte que tome la decisión, tiene que enviar la comunicación a la otra con un período de antelación de 15 días. ¿Aún buscas alguna solución tecnológica especializada ? No te preocupes, por está razón nació PayFit; con ella podrás realizar todas las gestiones desde la gestión de nóminas hasta la gestión de equipos en sencillos pasos para que te conviertas en un experto.

