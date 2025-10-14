¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Nuestros clientes comparten su experiencia
Conoce la experiencia acerca de PayFit de nuestros clientes. Únete a las más de 20.000 empresas que ya confían en nosotros.
Neteris
"Antes dedicábamos mucho tiempo al proceso de nómina. Con PayFit el proceso se ha simplificado y sólo dedicamos un par de horas durante un único día cada mes".
Joinup
"Nosotros hemos trabajado con gestorías tradicionales, pero los procesos no dejaban de ser manuales y perdíamos mucho tiempo. No tenía sentido que una empresa como nosotros que digitalizamos la movilidad de otras empresas no digitalizaramos los procesos de RRHH".
Jungle 21
“La interfaz de la plataforma de PayFit es muy intuitiva, es muy sencilla de usar ya que te lleva directamente donde quieres ir y hasta te avisa si estás cometiendo un error. Para nosotros es como una guía.”
YEGO
Gracias a la plataforma puedo obtener y modificar todos los datos en un par de clicks, ya sean nóminas, bonus o nuevas contrataciones.
Kantox
La funcionalidad más útil para nosotros es el la de añadir bonus de forma masiva, ya que tenemos incentivos y comisiones de ventas y la facilidad de esto al final nos ahorra tiempo.
Kodify
Ahora tengo menos estrés a final de mes, se que cuando llega el día de cierre de nóminas todo está hecho. Mi nivel de satisfacción con PayFit es un 10 de 10
Nemuru
Lo que más valoro y por lo que recomiendo PayFit son las personas que nos han acompañado en todo el proceso y en el día a día, profesionales muy empáticos que nos han garantizado la mejor experiencia de cliente
Elitech Lab
Al final el tiempo es dinero, y como CEO, mi tiempo es lo más valioso que tengo : Para mi es incalculable el tiempo que he ahorrado en trámites gracias a PayFit
Grupo Flaix
Hemos notado un gran ahorro en el tiempo que dedicamos a las nóminas : PayFit es veloz e inmediato, podemos ver el reflejo en nómina al momento en que introducimos una nueva variable o hacemos algún cambio.
ClearPeaks
Con PayFit despreocuparte de cualquier tema relativo a las nóminas, altas o bajas, y además. Te de la tranquilidad de que las cosas se van a hacer bien sin necesidad de dedicarle mucho tiempo a la plataforma.
Kuydamos
PayFit es para mí la mejor solución de recursos humanos que existe en España.
Filovent
Como no soy español me cuesta mucho más entender la legislación local sobre asuntos laborales, PayFit lo simplifica y soluciona mis dudas cada vez que lo necesito. Estoy muy satisfecho con la atención al cliente y con mi gestora de PayFit
eComm360
Les encanta PayFit a mis empleados. Les ha aportado mucha autonomía para pedir vacaciones y teletrabajo.
Jobandtalent
El acceso a la información y la creación de informes me permite ser mucho más ágil en la toma de decisiones
Iffco Iberia
Necesitaba implantar una herramienta ágil y digital que me permitiera automatizar al máximo todo el proceso de nómina, trámites con seguridad social y presentación de impuestos. La implantación de Payfit ha supuesto un ahorro de tiempo que puedo invertir en otros proyectos del departamento
CrowdFarming
PayFit me gusta porque hace fácil todo lo que no es tan intuitivo con las Administraciones Públicas.
Catalog Player
"En CatalogPlayer, PayFit nos ha permitido transformar nuestra gestión laboral, aumentando la eficiencia y transparencia, y fortaleciendo nuestra cultura ágil y tecnológica. Los empleados están satisfechos con la facilidad de uso, y la empresa proyecta profesionalidad e innovación"
Dingus
"Con PayFit hemos conseguido digitalizar y centralizar toda la gestión laboral en Dingus. Ahora somos mucho más ágiles, autónomos y tenemos la tranquilidad de trabajar siempre bajo los máximos estándares de seguridad y cumplimiento. Para nosotros, PayFit ha supuesto un antes y un después en la gestión de personas.”