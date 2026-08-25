Hoy en día encontramos una gran cantidad de trabajos distintos en el mercado laboral, ya que cada vez más las relaciones laborales que existen pueden ser muy distintas y las necesidades cada vez más variadas. En general, todos los trabajadores que voluntariamente presten servicios retribuidos por cuenta ajena bajo la dirección y organización de otra persona, ya sea física o jurídica, se regirán por el Estatuto de los Trabajadores. Aún así, hay que tener en cuenta que existen relaciones laborales especiales a las que se tendrá que prestar especial atención.

Hoy hablamos del contrato de prácticas, que es una herramienta óptima para atraer el mejor talento joven a tu empresa. Es un tipo de modalidad contractual que sirve para regular el vínculo entre un trabajador y una compañía, orientado a profesionales que estén dando sus primeros pasos dentro de su área o sector. Este contrato permite que los recién graduados o quienes están en proceso de completar su formación académica puedan integrar sus conocimientos teóricos con la práctica laboral real. Además, está diseñado para asegurar que el trabajador continúe su proceso de aprendizaje mientras se incorpora al mercado laboral, lo cual es fundamental en un entorno cada vez más competitivo.

¿Qué el contrato 420? ¿Qué legislación aplicable tiene? ¿Se ha cambiado la denominación de este contrato? En el artículo de hoy, trataremos todas las características sobre dicho contrato.

⚠️ ¡Atención! Es importante que tengas en cuenta que el tipo de contrato 420 ha sido derogado a partir de la Reforma Laboral. Actualmente, se han creado nuevas tipologías de contrato que suplirán el 420: 1️⃣ El contrato de formación en alternancia 2️⃣ El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios.

¿Qué es un contrato 420 o en prácticas?

¿Qué es un contrato 420 o en prácticas?

El contrato 420 es un modelo contractual que tiene como objetivo otorgar práctica profesional a un trabajador de acuerdo con su nivel de estudios. Es importante diferenciarlo del convenio de prácticas: aquél convenio que se establece con una universidad o una escuela y puede ser o no remunerado, teniendo en cuenta que no es una relación laboral…O el de formación, aquél en el que el trabajador no requiere de una titulación relacionada con el puesto que va a estar ocupando. El contrato 420 permitía que el trabajador adquiriera experiencia y conocimientos prácticos dentro de su ámbito profesional, combinando teóricamente la formación académica con la práctica en un entorno real de trabajo.

Durante la vigencia de este contrato, el trabajador está sujeto a las normas y condiciones estipuladas en el contrato laboral, lo que implica recibir un salario conforme a la regulación vigente y disfrutar de los derechos y beneficios laborales correspondientes, como vacaciones, días festivos, y seguridad social. Estos contratos suelen tener una duración máxima de dos años, permitiendo al empleado consolidar sus habilidades y capacidades para responder eficazmente a las exigencias del mercado.

Su objetivo principal es facilitar la inserción laboral de los jóvenes, ofreciendo una combinación de trabajo y formación relevante para su titulación. Para poder formalizar un contrato 420, es esencial que el trabajador posea un título universitario, de formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, siempre que hayan transcurrido menos de cinco años desde la finalización de los estudios.

Entonces...¿hay algún tipo de requisitos que se deben cumplir antes de ofrecer un contrato 420? La respuesta es simple, sí. Para poder ofrecer un contrato 420, los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener un título de universidad, FP o grado medio o superior o equivalentes.

Que no hayan pasado 5 años o 7 para empleados con discapacidad desde la obtención de ese título.

No haber trabajado en contrato de prácticas durante 2 años en la misma u otra empresa si se trata de la misma titulación, o en la misma empresa para el mismo puesto aunque se trate de una titulación distinta.

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📚 ¿Qué significa el código 420 de un contrato de trabajo? Contratos de tipo temporal a tiempo completo (4): Este código generalmente se refiere a contratos temporales que se realizan a jornada completa. Esto significa que el empleado trabaja el número completo de horas que se consideran estándar según el convenio colectivo o la normativa aplicable. Los contratos temporales pueden ser por obra o servicio determinado, por circunstancias de la producción, o interinidad, entre otros. Relación laboral como formativa en contratos temporales (2): Los contratos formativos incluyen contratos para la formación y el aprendizaje, y contratos en prácticas. Estos contratos están diseñados para que los trabajadores adquieran práctica profesional adecuada a su nivel de estudios, o para obtener la formación específica en un puesto de trabajo que permita al trabajador desempeñar adecuadamente dicha ocupación. El 0 en contratos indefinidos y temporales: Indefinido (0): Indica que el contrato es de carácter permanente o indefinido, sin una fecha de finalización establecida. Temporal (0) : En el contexto de los contratos temporales, el '0' puede indicar diferentes modalidades como interinidad (sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo), contrato en prácticas, o contratos vinculados a programas específicos como los dirigidos a personas en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género o doméstica, víctimas de terrorismo, o contratos de jubilación parcial.



¿El contrato 420, cuáles son sus características?

Las características del contrato de trabajo 420 van desde la retribución hasta la formalización del 420.

Por un lado, la retribución de alguien con un tipo de contrato 420 no podrá ser nunca inferior al 60% del salario fijado para otro trabajador que desempeñe el mismo trabajo y no tenga contrato de prácticas. Si la jornada de trabajo es a tiempo parcial , el salario se tendrá que reducir en función a las horas que se trabaje. En concreto, deberá ser del 60% el primer año y del 75% el segundo. Este porcentaje establece el mínimo que el empleado en prácticas bajo contrato 420 deberá recibir, pero siempre es opcional para la empresa aumentarlo.

Asimismo, un contrato 420 o contrato de prácticas no puede tener una duración inferior a 6 meses, ni superior a 2 años. Se pueden hacer hasta dos prórrogas (que no deben ser inferiores al período del contrato original) pero siempre teniendo en cuenta que en total, no puede sumar más los 2 años que hemos comentado. En caso de baja laboral, se interrumpirá el cómputo de la duración del contrato 420 y, si al llegar al final del contrato 420, el trabajador continúa prestando sus servicios, dicho contrato se entenderá como prorrogado automáticamente. En esta modalidad contractual también existe el período de prueba, que será de 1 mes si el candidato tiene una titulación de grado medio o certificado de profesionalidad nivel 1 y 2, o de 2 meses si tiene un grado superior o certificado de profesionalidad 3.

Aún así, también es normal que surjan dudas sobre el contrato 420 y su cotización. Sin embargo, es bastante simple: los contratos en prácticas están regulados por el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores y, al ser un contrato laboral, conlleva los mismos derechos que el resto de trabajadores, incluidas las vacaciones y el derecho a prestación por desempleo.

Por su parte, el contrato 420 o contrato en prácticas se dará por terminado cuando finalice el período que se estableció en el momento de la formalización de este. Sin embargo, tanto la empresa como el trabajador pueden finalizar el contrato por causas como la baja voluntaria, la no superación del periodo de prueba o si se produce un despido disciplinario u objetivo.

Además, si se realiza un despido al trabajador con contrato en prácticas, la indemnización se hará como en cualquier otro contrato: la empresa tendrá que dar un preaviso de al menos 15 días y éste tendrá derecho a finiquito. Si por otra parte el contrato finaliza con normalidad el día que quedaba pactado en el contrato laboral, el trabajador no tiene derecho a indemnización por la finalización del contrato en prácticas.

Finalmente, el contrato con código 420 o contrato en prácticas, como cualquier otro, se ha de formalizar por escrito, especificando:

La titulación del trabajador

La duración del contrato

El puesto de trabajo

Las horas del trabajo

La distribución de la jornada laboral, ya sea parcial o a tiempo completo

Una vez hecha la formalización, la empresa tiene un plazo de 10 días para comunicarla al SEPE. Respecto al salario, el contrato en prácticas estipula que el trabajador percibirá una remuneración justa, acorde al puesto y a la jornada laboral, pero nunca podrá ser inferior al 60% durante el primer año y al 75% durante el segundo año del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. Es importante señalar que, tras completar la relación de prácticas, si la empresa decide ofrecer un contrato indefinido al trabajador, se valorará positivamente la formación recibida y el desempeño durante las prácticas, lo cual podría influir en la negociación del nuevo salario.

¿Qué beneficios tiene el contrato 420?

El contrato 420, anteriormente conocido como contrato en prácticas, representa una modalidad laboral con beneficios significativos tanto para las organizaciones como para los empleados. Este tipo de contrato es una herramienta eficaz para la integración de profesionales recién graduados de grados y estudios superiores, como un máster, en el mercado laboral.

Beneficios para la empresa

Incorporación de talento joven: Las empresas que optan por el contrato 420 tienen la oportunidad de integrar a personas recién graduadas, quienes aportan innovación y creatividad a la organización. Al contratar nuevos talentos, la empresa se beneficia de ideas frescas y enfoques innovadores. Mejora del employer branding: Contribuir a la inserción laboral de jóvenes profesionales no solo es socialmente responsable, sino que también mejora la reputación de la empresa como empleador atractivo, lo que puede ser un factor clave para atraer futuros talentos. Incentivos económicos: Existen circunstancias en las que las empresas pueden recibir bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Además, convertir un contrato en prácticas en un contrato indefinido puede resultar en beneficios económicos adicionales.

Beneficios para los trabajadores

Desarrollo de competencias: Los empleados tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos académicos en el mundo real, lo que les permite desarrollar y perfeccionar sus habilidades profesionales en un entorno laboral. Flexibilidad temporal: Este contrato ofrece flexibilidad, ya que los graduados pueden ser contratados dentro de los tres años posteriores a la finalización de sus estudios, permitiéndoles explorar diferentes opciones antes de comprometerse. Salario justo: Se garantiza que el salario no será inferior al salario mínimo interprofesional, proporcionando una base económica segura mientras los trabajadores adquieren experiencia.

En conclusión, el contrato 420 facilita una transición suave del ámbito académico al profesional, beneficiando a las empresas con nuevas perspectivas y ofreciendo a los trabajadores valiosas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En otras palabras, este tipo de contrato fomenta la creación de relaciones laborales estables, al brindar a los trabajadores la posibilidad de demostrar su valía y potencial dentro de la empresa, lo que podría llevar a un empleo indefinido.

¿Qué legislación es aplicable?

El contrato en prácticas o tipo de contrato 420 se regula principalmente por la siguiente legislación laboral:

El artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores.

El Real Decreto 488/1998, 27 de marzo , por el que se desarrolla el citado artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores.

El propio contrato de trabajo y los anexos recogidos en el mismo firmado por el trabajador, que nunca podrá vulnerar ningún derecho recogido en la legislación.

El convenio colectivo aplicable a la relación laboral del trabajador, mediante el cual se determina la relación de puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de este contrato.

La buena gestión de personas y el buen uso de contratos como el de código 420 o en prácticas es indispensable para basar el crecimiento de una empresa en la centralidad de las personas y teniendo siempre en cuenta que los trabajadores son la ventaja competitiva clave de cualquier organización.

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