Puntos clave sobre el convenio colectivo de consultoría Convenio vigente: XIX convenio colectivo estatal para 2025-2027.

Ámbito: empresas de consultoría, tecnologías de la información, estudios de mercado y opinión pública.

Tablas 2026: actualizadas en el BOE en abril de 2026 para adecuarlas al SMI 2026.

Jornada: 1.800 horas anuales y 23 días laborables de vacaciones, con matices por jornada intensiva.

Teletrabajo: plus extrasalarial de 18,21 € mensuales en 2026 para trabajo a distancia regular.

El convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública es la norma sectorial que fija las condiciones mínimas de trabajo para muchas empresas consultoras, tecnológicas y de investigación de mercados en España.

En este artículo te explicamos qué es el convenio colectivo de consultoría y qué deben revisar las empresas en 2026 para aplicar correctamente salarios, jornada, permisos, teletrabajo y dietas.

¿Qué es el XIX convenio colectivo estatal de empresas de consultoría?

¿Qué es el XIX convenio colectivo estatal de empresas de consultoría?

El XIX convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública sustituye al convenio anterior y regula las condiciones laborales del sector durante el periodo 2025-2027.

¿A qué empresas se aplica?

Se aplica a empresas dedicadas a consultoría empresarial, tecnologías de la información, servicios informáticos, auditoría, contabilidad, selección y formación de recursos humanos, investigación de mercados, estudios de opinión pública y servicios especializados de ciberseguridad.

¿Cuál es su vigencia?

Su vigencia general va del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027. Las tablas salariales tienen efectos económicos anuales y en 2026 se han actualizado oficialmente para adecuar determinados niveles al salario mínimo interprofesional.

💡Recuerda que... el nombre oficial del convenio ya incorpora tecnologías de la información. Por eso, aunque muchas empresas lo llaman convenio TIC o convenio colectivo de empresas consultoras, conviene usar la denominación completa en documentos laborales.

¿Cuáles son los aspectos clave del convenio colectivo de consultoría en 2026?

Los principales aspectos a revisar en 2026 son las tablas salariales, la nueva estructura profesional, la compensación por teletrabajo, la jornada anual, los permisos retribuidos y la actualización de dietas y kilometraje.

¿Qué cambia en las tablas salariales del convenio de consultoría?

Las tablas salariales del convenio de consultoría se fijaron con incrementos del 4% para 2025, 3% para 2026 y 3% para 2027. En abril de 2026 se publicó una actualización de tablas para adecuar niveles afectados por el SMI, con efectos desde el 1 de enero de 2026.

¿Qué incluye la nueva estructura profesional?

El convenio organiza la clasificación profesional por áreas y grupos. Una novedad relevante del XIX convenio es la incorporación del área de ciberseguridad, que reconoce la especialización creciente de estos perfiles dentro de las empresas de consultoría y tecnología.

Materia Dato clave 2026 Vigencia 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2027 Jornada anual 1.800 horas Vacaciones 23 días laborables, o 22 si se disfrutan 2 o más meses de jornada intensiva Teletrabajo 18,21 € brutos mensuales en 2026 Incremento salarial 2026 3 %, con actualización por garantía SMI Kilometraje general 0,27 €/km en 2026 para áreas indicadas por convenio

¿Cómo se regulan jornada, vacaciones y permisos?

El convenio de empresas consultoras mantiene una jornada anual de referencia de 1.800 horas. También regula jornada intensiva, vacaciones y permisos retribuidos, que deben coordinarse con el Estatuto de los Trabajadores y con posibles mejoras internas.

¿Cuántas vacaciones establece el convenio?

El convenio reconoce 23 días laborables de vacaciones anuales. Si la persona trabajadora disfruta de 2 o más meses de jornada intensiva, el convenio prevé 22 días laborables, salvo que exista una condición más favorable aplicable.

¿Qué permisos retribuidos destacan?

El convenio adapta los permisos a cambios normativos recientes, incluyendo referencias a pareja de hecho, convivientes y situaciones de accidente o enfermedad graves. La empresa debe revisar siempre el texto vigente y aplicar la condición más favorable entre ley, convenio y acuerdo interno.

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¿Cómo regula el teletrabajo, dietas y kilometraje?

El convenio colectivo de consultoría y estudios de mercado regula compensaciones específicas para trabajo a distancia, desplazamientos, dietas y kilometraje. Estos conceptos son especialmente relevantes para la nómina porque no todos tienen la misma naturaleza salarial o extrasalarial.

En 2026, el plus de teletrabajo regular se fija en 18,21 € brutos mensuales. Tiene naturaleza extrasalarial y no es absorbible ni compensable con otros conceptos, por lo que debe tratarse de forma diferenciada en nómina.

En 2026, la dieta completa general en territorio español se sitúa en 58,92 € para las áreas y niveles indicados por el convenio, con importes inferiores para determinados niveles. El kilometraje general para varias áreas es de 0,27 €/km, mientras que el área 6 mantiene importes específicos. sobre el convenio colectivo de consultorías y estudios de mercado:

Concepto 2025 2026 2027 Plus teletrabajo 17,68 € 18,21 € 18,76 € Dieta completa general 57,20 € 58,92 € 60,69 € Kilometraje general 0,26 €/km 0,27 €/km 0,28 €/km

¿Qué deben revisar las empresas en las tablas salariales?

Las empresas deben comprobar que cada trabajador está correctamente clasificado, que su salario alcanza la tabla aplicable en 2026 y que se han abonado los atrasos o regularizaciones que correspondan desde la fecha de efectos económicos.

La categoría debe corresponder con las funciones reales del puesto, no solo con el nombre interno del cargo. Una clasificación incorrecta puede afectar salario base, complementos, promoción y reclamaciones posteriores.

La garantía de actualización del SMI obliga a adaptar las tablas cuando el salario mínimo interprofesional supera determinados importes. En 2026, esta cuestión ha motivado una actualización oficial de tablas salariales del convenio de consultoría.

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