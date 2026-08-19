Las vacaciones son un derecho fundamental de los trabajadores en España. Una de las dudas más frecuentes es si las vacaciones se pagan igual que el sueldo. Entender cómo se calculan, cuántos días corresponden y qué ocurre con las no disfrutadas es esencial para evitar conflictos laborales y garantizar el cumplimiento de la ley.

En esta guía te explicamos todo lo relacionado con el pago de vacaciones, desde la duración mínima hasta la forma en que se pueden disfrutar, respondiendo a preguntas frecuentes como “¿cuántas vacaciones me corresponden?”, “¿tengo derecho a vacaciones si llevo 3 meses trabajando?” o “¿cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas?”. Para más información sobre cómo calcular los días de vacaciones por mes trabajado, puedes consultar esta guía detallada .

¿Cómo se calculan y se pagan las vacaciones?

¿Cómo se calculan y se pagan las vacaciones?

Vacaciones igual que el sueldo: Mientras disfrutas de tus días de vacaciones, tu salario no debe verse afectado. Esto significa que las vacaciones se pagan igual que el sueldo en España, incluyendo complementos y pagas extraordinarias que recibas de forma habitual. Para entender mejor cómo funciona el cálculo del salario, puedes consultar este artículo sobre el salario .

Duración mínima de vacaciones: Según el Estatuto de los Trabajadores , los días de vacaciones por año no pueden ser inferiores a 30 días naturales (22 días laborables). Este es un estándar mínimo, aunque algunos convenios colectivos amplían este derecho. Además, siempre es interesante conocer la diferencia entre días naturales y días laborables de vacaciones .

Vacaciones proporcionales: Si llevas menos de un año trabajando, como por ejemplo tres meses, el cálculo de las vacaciones se hace de manera proporcional al tiempo trabajado. Esto asegura que todos los empleados tengan acceso a un descanso justo desde el inicio de su relación laboral. Puedes encontrar más información sobre cómo calcular los días de vacaciones por mes trabajado .

Flexibilidad y acuerdo con la empresa: Las vacaciones se pueden dar en días sueltos si empresa y trabajador lo acuerdan. Sin acuerdo, lo habitual es disfrutarlas de forma consecutiva. La empresa puede sugerir fechas, pero no puede imponer unilateralmente la elección de 15 días de tus vacaciones, salvo que esté contemplado en tu convenio colectivo. Siempre puedes aprender más sobre cómo organizar las vacaciones de los empleados .

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¿Qué hacer con las vacaciones no disfrutadas?

Pago de vacaciones no disfrutadas: Si por cualquier motivo no puedes disfrutar de tus vacaciones, tienes derecho a que se te abone la cantidad correspondiente. Esto suele ocurrir al finalizar un contrato o cuando la empresa no permite disfrutarlas durante el año. Para ello es interesante conocer los detalles sobre la gestión de vacaciones de los empleados .

Cálculo del pago: Para calcular cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas, se toma la media de tu salario habitual, incluyendo salario base, complementos y pagas extraordinarias. Esto garantiza que el trabajador reciba la misma remuneración que si estuviera trabajando. Aprende más sobre cómo se calculan los días laborables de vacaciones .

Importancia de la planificación: Planificar las vacaciones y registrarlas correctamente evita problemas futuros y asegura que tanto la empresa como el trabajador cumplan con la normativa vigente.

En consecuencia, el período de vacaciones no supone una merma económica para la persona trabajadora, ya que debe retribuirse conforme al salario habitual. Durante las vacaciones deben incluirse todos los conceptos salariales ordinarios que se perciben de manera regular, garantizando así el derecho al descanso sin perjuicio económico y en línea con la finalidad protectora de la normativa laboral.

El módulo de ausencias y vacaciones de PayFit simplifica la gestión de las solicitudes de descanso de los empleados, permitiendo un manejo eficiente y automático de las vacaciones y otras ausencias. Los empleados pueden fácilmente solicitar días libres y revisar sus balances, mientras que los responsables de RR. HH. pueden aprobar o rechazar peticiones con rapidez.

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