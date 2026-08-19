Este julio, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
¿Las vacaciones se pagan igual que el sueldo?
Las vacaciones son un derecho fundamental de los trabajadores en España. Una de las dudas más frecuentes es si las vacaciones se pagan igual que el sueldo. Entender cómo se calculan, cuántos días corresponden y qué ocurre con las no disfrutadas es esencial para evitar conflictos laborales y garantizar el cumplimiento de la ley.
En esta guía te explicamos todo lo relacionado con el pago de vacaciones, desde la duración mínima hasta la forma en que se pueden disfrutar, respondiendo a preguntas frecuentes como “¿cuántas vacaciones me corresponden?”, “¿tengo derecho a vacaciones si llevo 3 meses trabajando?” o “¿cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas?”. Para más información sobre cómo calcular los días de vacaciones por mes trabajado, puedes consultar esta guía detallada.
¿Cómo se calculan y se pagan las vacaciones?
Vacaciones igual que el sueldo: Mientras disfrutas de tus días de vacaciones, tu salario no debe verse afectado. Esto significa que las vacaciones se pagan igual que el sueldo en España, incluyendo complementos y pagas extraordinarias que recibas de forma habitual. Para entender mejor cómo funciona el cálculo del salario, puedes consultar este artículo sobre el salario.
Duración mínima de vacaciones: Según el Estatuto de los Trabajadores, los días de vacaciones por año no pueden ser inferiores a 30 días naturales (22 días laborables). Este es un estándar mínimo, aunque algunos convenios colectivos amplían este derecho. Además, siempre es interesante conocer la diferencia entre días naturales y días laborables de vacaciones.
Vacaciones proporcionales: Si llevas menos de un año trabajando, como por ejemplo tres meses, el cálculo de las vacaciones se hace de manera proporcional al tiempo trabajado. Esto asegura que todos los empleados tengan acceso a un descanso justo desde el inicio de su relación laboral. Puedes encontrar más información sobre cómo calcular los días de vacaciones por mes trabajado.
Flexibilidad y acuerdo con la empresa: Las vacaciones se pueden dar en días sueltos si empresa y trabajador lo acuerdan. Sin acuerdo, lo habitual es disfrutarlas de forma consecutiva. La empresa puede sugerir fechas, pero no puede imponer unilateralmente la elección de 15 días de tus vacaciones, salvo que esté contemplado en tu convenio colectivo. Siempre puedes aprender más sobre cómo organizar las vacaciones de los empleados.
¿Qué hacer con las vacaciones no disfrutadas?
Pago de vacaciones no disfrutadas: Si por cualquier motivo no puedes disfrutar de tus vacaciones, tienes derecho a que se te abone la cantidad correspondiente. Esto suele ocurrir al finalizar un contrato o cuando la empresa no permite disfrutarlas durante el año. Para ello es interesante conocer los detalles sobre la gestión de vacaciones de los empleados.
Cálculo del pago: Para calcular cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas, se toma la media de tu salario habitual, incluyendo salario base, complementos y pagas extraordinarias. Esto garantiza que el trabajador reciba la misma remuneración que si estuviera trabajando. Aprende más sobre cómo se calculan los días laborables de vacaciones.
Importancia de la planificación: Planificar las vacaciones y registrarlas correctamente evita problemas futuros y asegura que tanto la empresa como el trabajador cumplan con la normativa vigente.
En consecuencia, el período de vacaciones no supone una merma económica para la persona trabajadora, ya que debe retribuirse conforme al salario habitual. Durante las vacaciones deben incluirse todos los conceptos salariales ordinarios que se perciben de manera regular, garantizando así el derecho al descanso sin perjuicio económico y en línea con la finalidad protectora de la normativa laboral.
El módulo de ausencias y vacaciones de PayFit simplifica la gestión de las solicitudes de descanso de los empleados, permitiendo un manejo eficiente y automático de las vacaciones y otras ausencias. Los empleados pueden fácilmente solicitar días libres y revisar sus balances, mientras que los responsables de RR. HH. pueden aprobar o rechazar peticiones con rapidez.
💻 ¿Quieres conocer todas nuestras funcionalidades? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales. ¡No lo dudes más! Y únete a las más de 22.000 empresas que ya han digitalizado su empresa.
Gestiona las vacaciones laborales y ausencias con el software de RRHH de PayFit
Las preguntas más frecuentes
Sí. En España, las vacaciones son un derecho retribuido que garantiza que las vacaciones se pagan igual que el sueldo habitual del trabajador. Esto incluye salario base, complementos habituales, pagas extraordinarias prorrateadas y cualquier otro concepto regular. Para entender mejor cómo se calcula tu remuneración, puedes consultar este artículo sobre el salario.
Por ley, todos los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales al año, equivalentes a 22 días laborables en muchos convenios. Para saber cuántos días de vacaciones me corresponden, es importante considerar tu jornada laboral y el tiempo trabajado durante el año y también la diferencia entre días naturales y días laborables de vacaciones.
Sí. Aunque lleves menos de un año en la empresa, como por ejemplo tres meses, las vacaciones se calculan de forma proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, si el periodo anual es de 30 días naturales, con tres meses trabajados tendrás derecho a aproximadamente 7-8 días de vacaciones. Esto asegura que incluso los trabajadores recientes puedan disfrutar de un descanso adecuado y percibir el pago de vacaciones igual que el sueldo. Aquí tienes un complemento de información sobre los días de vacaciones por mes trabajado.
Sí. Las vacaciones se pueden dar en días sueltos si existe acuerdo entre la empresa y el trabajador, lo cual puede ser útil para distribuir el descanso durante el año. Sin acuerdo, lo habitual es disfrutarlas de manera consecutiva. La empresa tiene derecho a establecer un calendario laboral y proponer fechas, respetando siempre la ley y el convenio.
No. Solo en casos específicos, contemplados en convenios colectivos, podría existir alguna excepción. Es recomendable negociar con la empresa para asegurar que tus derechos y la remuneración correspondiente se respeten.
Si no has podido disfrutar de tus vacaciones, la empresa debe abonarte el pago correspondiente. El cálculo se realiza tomando la media del salario habitual, incluyendo salario base, complementos y pagas extraordinarias.
Otros artículos según tus gustos
Vacaciones laborales en España: mínimo legal, cálculo en días naturales o laborables, coincidencia con bajas y gestión para empresas en 2026.
Los días de vacaciones por mes trabajado son 2,5 días naturales o 1,8 laborables. Te explicamos cómo calcularlos con ejemplos.
Descubre cómo implementar una política de vacaciones efectiva para mejorar la satisfacción y productividad laboral.
¿No tienes claro cómo calcular el pago de vacaciones no disfrutadas? ¡Descúbrelo aquí y asegura una compensación justa!
Descubre cómo se compensan las vacaciones no disfrutadas. ¡Infórmate y asegura tus derechos laborales!
Descubre cómo gestionar eficazmente las vacaciones en días laborables para mejorar la productividad y bienestar en tu empresa.