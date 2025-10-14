La gestión de la baja laboral de un empleado es clave dentro del departamento de recursos humanos, sobre todo, porque conlleva la coordinación de los equipos de trabajo cuando alguien se encuentra ausente. En ocasiones, se puede llegar a tener la necesidad de contratar a personas que cubran la posición. Existen distintos tipos de baja laboral, como las incapacidades temporales causadas por accidentes de trabajo, enfermedad común, etc. ¿Qué es una baja laboral ? ¿Qué tipos de baja laboral existen ? ¿Quién asume los costes derivados de una baja laboral ? ¿Cuánto tiempo puede estar de baja un trabajador ? En el artículo de hoy explicamos con detalle a los empresarios y departamentos de RRHH todo sobre los tipos de baja laboral.

¿Qué es una baja laboral ? ¿Qué es una baja laboral ? ¿Qué tipos de baja laboral existen ? ¿Quién asume los costes derivados de una baja laboral ? ¿Cuánto tiempo puede estar de baja un trabajador ?

¿Qué es una baja laboral ? Podemos definir una baja laboral como la situación en la que un trabajador no puede realizar sus tareas por motivos de salud, ya sean físicos o mentales. Básicamente, la baja laboral es un derecho de todos los trabajadores que les permite ausentarse de su puesto de trabajo de forma justificada, ya sea por accidente o enfermedad. Así mismo, durante el tiempo que dure la baja el trabajador cesa las obligaciones que tiene con la empresa pero continúa cotizando. No obstante, dependiendo del tipo de baja se encargará la Seguridad Social o la Mutua colaboradora de la Seguridad Social, quien se encargue de cubrir el importe económico mensual que le corresponda en forma de salario. Tal y como hemos comentado en anteriores artículos, una de las obligaciones principales del trabajador que está de baja es acudir a sus visitas médicas y volver a su puesto de trabajo en la medida de lo posible.

⚠️ Recuerda qué… En el caso de que tengas a un empleado en situación de baja laboral y necesites cubrir su puesto de trabajo. Ten en cuenta que podrás ofrecer el contrato de sustitución el cual es un tipo de contrato por baja laboral.

Guía sobre las bajas médicas Descargar gratis

¿Cuáles son las causas más comunes de una baja laboral ? Pues bien, aunque existen diferentes tipos de baja laboral. En España, los tipo de causas de baja laboral más comunes son los siguientes : Problemas músculo-esqueléticos

Estrés

Ansiedad

Depresión

Dolor de espalda

Gripe

Diabetes

… Aunque estás son las más comunes según las estadísticas; también existen otras causas como aquellos tipos de bajas laborales relacionadas con el aparato digestivo como la gastroenteritis o la colitis. Pues bien, después de haberte hecho una pincelada con las diferentes causas que ocasionan las bajas laborales. Es necesario exponerte, en los siguientes apartados, los diferentes tipos de bajas laborales que existen. ¿Cuáles son los requisitos para pedir una baja laboral ? Para poder solicitar una baja laboral es obligatorio que los trabajadores cumplan con los siguientes requisitos : Estar inscrito en la Seguridad Social.

Para las contingencias comunes, es necesario que el trabajador haya cotizado 180 días en los últimos cinco años.

Para las contingencias profesionales, no existe la necesidad de tener un mínimo de días cotizados.

⚠️ IMPORTANTE Anteriormente era necesario que el trabajador enviará el parte médico a la empresa. Sin embargo, desde el 01 de abril de 2023 no hay necesidad de qué los trabajadores entreguen los partes de incapacidad temporal. Es decir, el INSS se encargará de remitirlo a la empresa directamente.

¿Qué tipos de baja laboral existen ? Actualmente, existen 4 tipos de bajas laborales que dependen directamente de la situación del trabajador. Por lo tanto, encontramos los siguientes tipos : Baja por enfermedad común : Se entiende por enfermedad común a todas aquellas enfermedades que no están relacionadas con el ámbito laboral. Como por ejemplo, una gripe, una lumbalgia, entre otros. Así mismo, es importante mencionar que este tipo de baja no podrá superar los 365 días y en caso de extenderla, el médico sólo podrá hacerlo durante 180 días más. Si se excede de tiempo, se tendrá que solicitar una incapacidad permanente o reincorporarse a la empresa. En este caso : Del día 1 al 3 → No cobrará nada.

A partir del día 4 y hasta el 15 → La empresa abonará el 60% del salario.

A partir del día 21 en adelante → La Seguridad Social o la Mutua abonará el 75% del salario. Baja por enfermedad profesional : Se entiende por enfermedad profesional a todas aquellas enfermedades relacionadas con el ámbito laboral. Normalmente son enfermedades relacionadas con el ámbito laboral o por depresión ocasionada en el ámbito laboral. Baja por accidente laboral : En estos casos, la baja por accidente laboral se produce cuando el empleado sufre cualquier tipo de accidente realizando sus funciones o bien en el desplazamiento de casa al trabajo o del trabajo a casa (también llamados accidente in itinere). En este caso : La mutua se hará cargo de la baja y la empresa abonará el 75% del salario de la base reguladora. Baja por maternidad o paternidad : En estos casos, el padre o madre trabajador tendrá el derecho a una baja para cuidar de su hijo durante 16 semanas siendo remuneradas en un 100%.

✍️ Recuerda qué… Aunque popularmente hablamos de baja de maternidad y paternidad, se denomina prestación por nacimiento y cuidado del menor a aquellas bajas relativas al nacimiento de un bebé. Esto está regulado en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, como medida para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación .

A grosso modo, te estarás preguntando : ¿Quién asume los costes derivados de una baja laboral ? Pues bien, en el siguiente apartado te lo explicamos a detalle. ¿Quién asume los costes derivados de una baja laboral ? El principal elemento a considerar al determinar los costos que enfrenta una empresa por un trabajador de baja es la extensión de dicha ausencia. En cuanto a la compensación, los montos asociados a la prestación por incapacidad temporal a causa de enfermedad común o accidente no laboral se calculan siguiendo esta estructura específica.

PERÍODO CUANTÍA ¿QUIÉN FINANCIA EL PAGO? Del 1º al 3º día de baja No hay prestación No hay pago Del 4º al 15º día de baja 60% de la base reguladora La empresa Del 16º al 20º día de baja 60% de la base reguladora La Seguridad Social A partir del 21º día de baja hasta los primeros seis meses 75% de la base reguladora La Seguridad Social A partir de los seis primeros meses 75% de la base reguladora La Seguridad Social

En el caso en que la baja sea ocasionada por una enfermedad relacionada con la profesión o un accidente laboral , los pagos siguen el siguiente patrón :

PERÍODO CUANTÍA ¿QUIÉN FINANCIA EL PAGO? Desde el día siguiente de baja hasta los seis meses 75% de la base reguladora La Seguridad Social A partir de los seis primeros meses 75% de la base reguladora La Seguridad Social

Además de estos pagos, será necesario agregar el valor de las contribuciones y cualquier otro desembolso que la empresa haya acordado según convenios o contratos. ¿Cuánto tiempo puede estar de baja un trabajador ? Un trabajador puede estar de baja hasta 12 meses (365 días). Sin embargo, si una vez cumplidos los 365 días de baja laboral, el trabajador se tiene que somete a un nuevo examen médico y por ende, será la Seguridad Social la que decida si : Conceder una prórroga de 180 días más , en el caso de que el trabajador no se haya recuperado de la lesión o enfermedad.

Proceder al alta médica del trabajador , ya sea porque el problema se ha resuelto o porque no se ha presentado los informes médicos exigidos.

Si tras el examen médico se evalúa al trabajador no se recuperará con más tiempo, podría iniciar los trámites para la citación del Tribunal Médico de cara al reconocimiento de una incapacidad permanente.

📚 ¿Crees que la incapacidad permanente se considera de baja laboral? La respuesta es no. Es decir, la incapacidad permanente no es un tipo de incapacidad temporal, ya que se trata de aquella situación en la que el trabajador presenta dificultades para el ejercicio profesional. Es decir, existen una serie de limitaciones o daños corporales. En este caso, el trabajador deberá estar sometido a tratamiento médico prescrito ya que presenta reducciones anatómicas y funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad para el trabajo, Además, estas alteraciones se prevén definitivas. Además, es importante destacar que existen 4 tipos de incapacidad permanente : parcial, total, absoluta o de gran invalidez.

En definitiva, como empresario o responsable del departamento de RRHH, es imprescindible saber cómo gestionar una baja laboral. La ausencia de un trabajador por cualquiera de los tipos de baja laboral genera descompensaciones de personal dentro del equipo de trabajo, lo que lleva tiempo al equipo de gestión de recursos humanos en cuanto a los trámites para gestionar la baja laboral. En PayFit somos conscientes de las complejidades que se presentan ante este tipo de situaciones, por ello nuestro software automatiza todos los procesos relacionados al respecto. ¿Aún piensas en digitalizar la gestión de recursos humanos de tu empresa y aún no te decides ? ¡PayFit es el SaaS que tu empresa necesita ! 💻 Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y...¡Únete a las 20.000 empresas que ya han empezado con la transformación digital de su empresa !