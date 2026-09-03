El periodo de prueba en un contrato indefinido es una fase clave, establecida al inicio de la relación laboral, que permite a ambas partes evaluar la adecuación del empleado al puesto de trabajo y viceversa.

Es importante destacar que la inclusión de un periodo de prueba es opcional y debe quedar claramente acordado y documentado por escrito conforme a la legislación laboral vigente. La duración de este periodo puede variar, no limitándose exclusivamente a meses; también puede ser de días o semanas, dependiendo del acuerdo entre las partes.

¿Qué es el periodo de prueba en un contrato indefinido en 2026? ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores? En este artículo, dirigido a empresarios y profesionales de recursos humanos, profundizamos en todos los aspectos relevantes del periodo de prueba en contratos indefinidos.

¿Qué es el periodo de prueba en un contrato indefinido en 2026?

¿Qué es el periodo de prueba en un contrato indefinido en 2026?

Como hemos dicho anteriormente, el contrato de trabajo indefinido y el periodo de prueba están unidos al inicio de una relación laboral, ya que el periodo de prueba siempre es al inicio de la relación laboral.

Por ello, durante un tiempo predefinido, se produce una doble constatación:

El empresario considera si el profesional es apto y está cualificado para desarrollar el puesto laboral en cuestión.

El trabajador valora si la jornada laboral y las condiciones de trabajo le convienen, entre otras cosas.

La principal característica de un periodo de prueba en un contrato indefinido es que se podrá finalizar el contrato por no superar el periodo de prueba sin necesidad de cumplir con ningún preaviso del fin del contrato . Ni siquiera será necesario justificar los motivos que llevan a la finalización del periodo de prueba en un contrato indefinido.

Es decir, puedes dar por terminada la relación laboral cuando tú quieras, tanto si eres el empleador como el trabajador. Esta es, precisamente, la razón de ser del periodo de prueba. Si todo se ha cumplimentado conforme a la legalidad, basta con comunicar la decisión sin justificar la causa. Por supuesto, la correcta redacción del contrato inicial otorga validez a la situación.

La legislación no establece una obligación expresa a ninguna de las dos partes de que se redacte por escrito el período de prueba no superado. Ahora bien, es recomendable que así se haga, para poder acreditar cuál ha sido la causa de extinción de la extinción del contrato de trabajo y, de este modo, reanudar la selección de personal , el proceso de reclutamiento de personal y la búsqueda de otras posibilidades.

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¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores en el período de prueba?

El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores regula específicamente el periodo de prueba, detallando las condiciones y requisitos legales que deben cumplirse:

Es esencial que el periodo de prueba se establezca por escrito , acordado entre el empleado y la empresa, y respetando las limitaciones temporales que determine el convenio colectivo aplicable.

Durante este periodo, tanto la empresa como el empleado deben cumplir con las actividades y evaluaciones previstas como parte de la prueba .

A lo largo del periodo de prueba, el empleado goza de los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal , con la excepción de ciertos aspectos relacionados con la terminación del contrato, que se abordarán más adelante en este artículo.

Si el periodo de prueba concluye sin que ninguna de las partes decida terminar el contrato, este se considerará plenamente efectivo y el tiempo del periodo de prueba se contabilizará para el cálculo de la antigüedad del empleado en la empresa.

¿Cuál es el periodo de prueba máximo en un contrato indefinido?

La respuesta a la cuestión sobre cuánto es el periodo de prueba en un contrato indefinido varía en función de cada perfil profesional y ámbito laboral. Los convenios colectivos recogen estos criterios, los cuales siempre hay que respetar. Dentro de ellos, la empresa puede decidir su duración concreta.

El convenio colectivo de aplicación establece el tiempo máximo de periodo de prueba según el grupo profesional del empleado contratado. En su defecto, y por norma general:

Los técnicos titulados tienen 6 meses de período de prueba.

El resto de los trabajadores, tienen 2 meses.

En los contratos de trabajo temporales de duración determinada por tiempo no superior a 6 meses el período máximo de prueba no podrá ser superior a un mes. En caso de duda, siempre prevalece lo que dicte el convenio colectivo de aplicación a la empresa. Lo más frecuente es que se establezca un periodo de entre dos semanas y un mes. Este tiempo suele ser suficiente para conocer las particularidades del puesto y considerar si es o no lo esperado.

💡 ¿Sabías que…? Desde el 1 de enero de 2014, Bélgica tomó una decisión legislativa significativa al abolir los períodos de prueba para casi todas las formas de empleo, con la excepción notable del trabajo temporal en agencias y el empleo estudiantil.

¿Cuáles son los derechos y las obligaciones en un periodo de prueba por contrato indefinido?

Cuando firmas un contrato indefinido ordinario con periodo de prueba, las condiciones son idénticas a las del contrato indefinido sin periodo de prueba. Salvo la posibilidad de extinguir la relación de forma unilateral y sin justificarlo, todo lo demás se mantiene. Además, no existe preaviso ni indemnización.

Por lo tanto, los horarios, el salario y las condiciones laborales son idénticos a los de un contrato indefinido sin periodo de prueba. El trabajador es dado de alta en la Seguridad Social y cotiza normalmente. Durante el periodo de prueba por contrato indefinido el empleado cotiza de forma ordinaria y computará dicho tiempo para su antigüedad en la empresa.

Estas son otras particularidades adicionales relacionadas con el periodo de prueba de un contrato indefinido:

En caso de baja por incapacidad temporal durante este periodo, se obtiene la baja y se paraliza la prueba hasta la reincorporación. En ese momento, continúa el proceso durante el tiempo que reste. Además, si la empresa no quiere paralizar el periodo de prueba durante la IT, puede no hacerlo.

El tiempo trabajado en este periodo de prueba por contrato indefinido computa en términos de antigüedad en la empresa.

Un trabajador que ya ha realizado esas tareas en la empresa no puede pasar un periodo de prueba. Da igual que haya tenido un tipo de contrato de trabajo distinto, se considera que la empresa conoce su capacitación y aptitud para ese puesto.

¿Hay indemnización y/o finiquito durante el período de prueba?

Durante el periodo de prueba, la ley no requiere que se pague una indemnización por despido.

Sin embargo, el empleado tiene derecho a un finiquito que cubra los días trabajados, las vacaciones no disfrutadas y las pagas extraordinarias proporcionales, hasta la fecha de terminación del contrato, asegurando que el empleado reciba todos los pagos que ha ganado durante su tiempo en la empresa.

¿Cómo comunicar al trabajador que no ha superado el período de prueba?

Comunicar a un trabajador que no ha superado el período de prueba es un proceso delicado que debe manejarse con claridad y respeto para minimizar el impacto emocional y mantener la profesionalidad. A continuación, se detallan algunas recomendaciones basadas en las fuentes consultadas sobre cómo abordar esta comunicación:

Comunicación clara y directa: Aunque legalmente es posible comunicar verbalmente que no se ha superado el período de prueba, es aconsejable hacerlo por escrito para dejar constancia clara de la decisión. Esto ayuda a evitar malentendidos y proporciona un registro documental en caso de disputas futuras. Contenido de la comunicación: Es importante indicar explícitamente que se está finalizando la relación laboral debido a que no se ha superado el período de prueba. No se debe utilizar el término "despido" para evitar connotaciones de despido disciplinario o por causas objetivas, que podrían implicar otras legalidades. No es necesario justificar la decisión: No se requiere proporcionar un motivo detallado o justificar por qué el trabajador no ha superado el período de prueba. Esto proporciona a las empresas cierta discreción para tomar decisiones basadas en la evaluación de la adaptación y el desempeño del empleado sin necesidad de entrar en detalles que podrían ser controvertidos. Consideraciones de preaviso: Generalmente, no se necesita dar un preaviso para la terminación del contrato durante el período de prueba, lo que permite una finalización inmediata de la relación laboral. Esto debe estar claramente estipulado en el contrato de trabajo para evitar confusiones. Respeto y profesionalismo: Aunque la comunicación puede ser directa y no requiere justificación, es crucial manejar el proceso con el máximo respeto y profesionalismo. Una comunicación considerada puede ayudar a mantener una buena relación a pesar de la conclusión del contrato, lo cual es beneficioso para la reputación de la empresa y el bienestar emocional del empleado.

Por ello, estas pautas te deberían ayudar a manejar las comunicaciones de no superación del período de prueba de manera efectiva y respetuosa, asegurando que ambos, la organización y el empleado, puedan proceder de manera profesional tras la decisión.

¿Hay que indemnizar al empleado tras un contrato indefinido con periodo de prueba no superado?

La propia naturaleza de esta fórmula exime del pago de cualquier indemnización por despido al respecto. Ahora bien, el profesional sí tiene algunos derechos:

Cobrar cada día y cada hora que ha prestado sus servicios. Es decir, percibir el salario correspondiente al tiempo efectivamente trabajado o de prestación de servicios.

Recibir el porcentaje correspondiente a las pagas extras ( paga extra de Navidad y paga extra de verano ) devengadas durante el tiempo que haya estado prestando sus servicios, desde su contratación hasta la extinción del contrato, a no ser que se hayan prorrateado.

Obtener la oportuna compensación económica por los días de vacaciones devengados y no disfrutados.

Si el contrato se extingue por no superación del periodo de prueba a instancia del trabajador, no existirá derecho a desempleo.

Si es la empresa la que decide finalizar el contrato por no superación del período de prueba, el empleado tendrá derecho al cobro de la prestación por desempleo, siempre y cuando hayan transcurrido al menos 3 meses desde la extinción voluntaria de su relación laboral anterior.

Es decir, ¿qué pasa si te despiden durante el periodo de prueba? Si te despiden durante el periodo de prueba, la ley permite que tanto el empleado como el empleador terminen el contrato sin necesidad de justificaciones extensas ni derecho a indemnización por despido. Sin embargo, el empleado sí tiene derecho a un finiquito que incluya el pago por los días trabajados, así como la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas y otras compensaciones pendientes.

En definitiva, la finalidad del período de prueba es doble: para que el trabajador conozca las condiciones en las que va a desarrollar su actividad laboral, y para que la empresa compruebe si el empleado en cuestión cumple las expectativas para desarrollar su trabajo.

Concluir el periodo de prueba con la notificación de que un empleado no ha superado la fase puede ser un proceso delicado. Sin embargo, manejar esta comunicación con claridad, respeto y profesionalismo no solo refuerza la integridad de la empresa, sino que también minimiza el impacto emocional en el empleado y mantiene una atmósfera de profesionalismo y respeto mutuo. Es fundamental que las empresas se adhieran a las prácticas recomendadas y a la legislación vigente para asegurar un proceso transparente y justo.

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