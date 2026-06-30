En algunos casos, tanto si es el empresario como el trabajador el que quiere que se produzca la extinción del contrato de trabajo , hay que dar un preaviso. El preaviso por baja voluntaria tiene que realizarse, por norma general, con un mínimo de 15 días previos a la fecha en la que se quiere poner fin a la relación laboral.

Recuerda que, la baja voluntaria , también conocida como dimisión o renuncia, es el acto mediante el cual un trabajador comunica a su empleador su decisión de finalizar el contrato de trabajo. Este tipo de baja es una decisión personal del empleado y debe ser comunicada de manera formal.

Por ello, el preaviso despido y la baja voluntaria sin preaviso son conceptos cruciales tanto para empleadores como para empleados. En el caso de un preaviso de un contrato indefinido , la ley estipula un periodo que ambos deben respetar antes de la finalización del contrato, mientras que en un preaviso de un contrato temporal , la duración del preaviso puede variar según lo acordado en el contrato o convenio aplicable. La falta de preaviso del trabajador puede llevar a deducciones en la liquidación final o incluso a responsabilidades legales, dependiendo de las circunstancias.

¿Qué es el preaviso de baja voluntaria?

¿Qué es el preaviso de baja voluntaria?

Primero vamos a explicar los dos conceptos por separado. La baja voluntaria es cuando la relación laboral finaliza por la propia voluntad del trabajador. Es decir, es el propio empleado el que decide marcharse de la empresa a la que presta sus servicios.

La baja voluntaria es una dimisión del trabajador que se regula en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Se trata de la mera decisión del empleado de marcharse de la empresa, sin necesidad de que exista causa justificada . Simplemente, el trabajador quiere irse de la empresa.

Esta situación hay que diferenciarla de cuando el trabajador decide terminar con su relación laboral alegando el incumplimiento de las obligaciones del empresario (por ejemplo, la falta reiterada del pago del salario ), que se regula en el art. 50 ET. En este caso, no se trata de una baja voluntaria sino de una renuncia voluntaria del trabajador .

Por su parte, el preaviso de fin de contrato es la notificación previa oral o escrita (según el caso), que tiene que dar la parte del contrato de trabajo que quiera terminar con la relación laboral.

En conclusión, el preaviso de baja voluntaria es la notificación previa a la fecha de efectos que tiene que hacer el trabajador al empresario cuando quiere terminar la relación laboral con su empresa. Tiene que cumplir un plazo determinado y es recomendable que se haga por escrito, como ahora veremos.

💡 Dato curioso Aunque a menudo se habla de un plazo general de 15 días naturales de preaviso, no existe un plazo de preaviso legalmente obligatorio fijado en el Estatuto de los Trabajadores.

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¿En qué casos se puede cancelar la baja voluntaria?

Como regla general, sí, un trabajador puede retractarse de la dimisión que ha comunicado siempre que aún no se haya cumplido el plazo de preaviso establecido.

Sin embargo, existen algunas excepciones a considerar. Si el empleado comunica su intención de retractarse dentro del periodo de preaviso y la empresa rechaza esta solicitud, la finalización del contrato se puede considerar un despido improcedente. Una vez que se alcanza la fecha efectiva de la dimisión, ya no es posible retractarse, ya que la relación laboral se considera terminada.

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¿Cuál es el tiempo de preaviso de baja voluntaria?

Puede que te estés preguntando, ¿ cuándo empieza a contar el preaviso de baja voluntaria ? Pues habrá que atenerse a lo que establezca el convenio colectivo que aplique o el contrato laboral, ya que no hay una norma general. Si este no dice nada, suelen ser 15 días .

El contrato de trabajo no puede establecer un preaviso superior al del convenio colectivo , pues el contrato no puede determinar condiciones para el trabajador inferiores a las del convenio.

Pero, ¿cómo se cuentan los 15 días de preaviso de baja voluntaria? ¿Son 15 días de preaviso de baja voluntaria naturales o laborables ? El preaviso por baja voluntaria tiene que darse con 15 días naturales (siempre que el convenio colectivo no especifique nada distinto al respecto). Además, hay que saber que dependiendo de las causas de extinción del contrato de trabajo, la obligatoriedad y el tiempo de preaviso varían.

¿Cuáles son las consecuencias de la baja voluntaria sin preaviso?

Si el trabajador incumple con la obligación de preavisar, el empresario podrá descontar del finiquito los días de ausencia de preaviso según lo que indique el convenio colectivo, que incluso puede recoger que se descuente dos días por cada día de ausencia de preaviso.

De todas formas, cuando finalice la relación laboral, el trabajador siempre recibirá el finiquito y su última nómina . Es decir, en caso de que sea el trabajador el que incumpla con el preaviso, se descontará de su finiquito tantos días de salario como días de preaviso haya incumplido.

🚨 Recuerda qué... Cuando hablamos de terminación de la relación laboral, es esencial mencionar el finiquito, incluso en casos de despido. Es decir, el trabajador tiene derecho a recibir su finiquito ante un despido laboral . Así como también recibirá un finiquito en una baja voluntaria.

Falta de preaviso en la baja voluntaria: entonces, ¿qué pasa?

Como hemos dicho, en caso de preaviso de baja voluntaria es el trabajador el que está obligado a preavisar al empresario de su intención de finalizar su contrato laboral .

Aunque no siempre es necesario, como, por ejemplo, durante el periodo de prueba. Lo veremos más adelante.

¿Y la baja voluntaria en periodo de prueba sin preaviso?

Si el trabajador se encuentra en periodo de prueba , no existe la obligación de preaviso de 15 días, ni por parte de la empresa (en caso de que fuera ella quien quisiera finalizar la relación laboral) ni por parte del trabajador.

El periodo de prueba tiene que constar de forma escrita en el contrato de trabajo , además de no superar los límites que se hayan establecido en el convenio colectivo.

🚨 Recuerda qué… Alguno de tus empleados te ha preguntado: “¿Qué pasa si no firmo la baja voluntaria?”. En el caso de que un empleado se arrepienta de haber firmado una baja voluntaria, es posible que revocarla siempre que la empresa no haya iniciado aún el proceso de extinción del contrato .

¿Cómo es la carta de baja voluntaria con preaviso?

A pesar de que por norma general no se exige una forma para comunicar el preaviso, la comunicación tiene que ser clara y concisa en cuanto a la causa de extinción del contrato y la fecha del mismo.

Por ello es recomendable que se realice de forma escrita, es decir un documento de baja voluntaria, para poder acreditarlo si fuera necesario, a través de una carta de preaviso de baja voluntaria (puedes descargarte gratis nuestro modelo).

En este contexto nos preguntamos, ¿es obligatorio firmar la baja voluntaria? Pues sí, es obligatorio. En la carta de baja voluntaria debe aparecer la firma tanto del trabajador como del empresario para dejar constancia de que se ha recibido correctamente. A continuación, te dejamos nuestro recurso de “modelo de baja voluntaria con preaviso” o “plantilla sobre la baja voluntaria” por si necesitas utilizarla.

También os dejamos un ejemplo de baja voluntaria:

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la extinción del contrato de trabajo? 1) Generación del finiquito y gestión de los papeles de fin del contrato La plataforma propone una simulación de liquidación de vacaciones y una propuesta de indemnización

Extingue el contrato a través de la plataforma de PayFit y genera automáticamente el finiquito y liquidación y el certificado de empresa

Notificación de la extinción al ex trabajador y tramitación de su baja en la Seguridad Social 2) Gestiona el fin de la contratación y los trámites administrativos Cálculo de todos los conceptos laborales: vacaciones, salario, jornada, bajas laborales, gastos adeudados, pagas extra, horas extraordinarias, indemnizaciones, etc.

Firma electrónica de documentos: carta de despido, finiquito, anexos, nóminas, etc.

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Introduce, modifica y actualiza los datos en cualquier momento antes del cierre de nóminas y envía las nóminas automáticamente a cada empleado por email

Genera el fichero SEPA de forma automática

Asimismo y aunque la forma de comunicar el preaviso de baja voluntaria es libre, si se comunica de forma escrita será recomendable añadir algunos datos principales como el nombre del trabajador, su intención de presentar la baja voluntaria y el último día efectivo de trabajo en la empresa.

En PayFit sabemos las dificultades de la gestión de todos los trámites que hay que hacer cuando finaliza un contrato de trabajo.

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