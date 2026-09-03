La automatización, la inteligencia artificial, la tecnología en evolución y la economía gig han contribuido a cambios rápidos en la naturaleza del trabajo. Estos cambios presentan desafíos para las empresas, que pueden tener dificultades para encontrar y retener empleados con las nuevas habilidades o habilidades necesarias para tener éxito en sus roles. El aumento de la brecha de habilidades entre los trabajadores y el costo de contratar y formar nuevos empleados afectan la capacidad de la empresa para concentrarse en el crecimiento.

¿Qué es reskilling? ¿Qué es upskilling y reskilling? ¿En qué consiste el reciclaje profesional? En este artículo, aprende más sobre la reasignación de habilidades, sus beneficios para tu negocio, cómo se diferencia el reskilling del upskilling y cómo implementar la reasignación de habilidades en tu lugar de trabajo.

¿Qué es reskilling?

¿Qué es reskilling?

¿Reskilling? ¿Alguna vez te has preguntado qué es el reskilling y su significado? La reasignación de habilidades, o reskilling, es el proceso mediante el cual se forma a un empleado actual en nuevas habilidades para que pueda ocupar un puesto diferente o trasladarse a otro departamento dentro de la empresa.

Por ejemplo, un empleado que trabaja típicamente en atención al cliente presencial podría formarse para manejar una nueva plataforma de servicio al cliente digital.

La reasignación de habilidades, o reciclaje profesional, suele implicar la formación de empleados en habilidades nuevas que son complementarias a su posición actual, facilitando así su transición a un nuevo rol sin tener que empezar desde cero. La reasignación de habilidades permite a una empresa retener el talento y crear una fuerza laboral adaptable, capaz de ajustarse y responder a nuevos desafíos sin una alta rotación de personal . Esto elimina la necesidad de contratar constantemente nuevos miembros del personal para cubrir las brechas de habilidades.

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¿En qué se diferencia upskilling y reskilling?

Al igual que la reasignación de habilidades, la mejora de habilidades (upskilling) puede abordar las brechas de habilidades, pero se centra en adquirir habilidades que realzan la experiencia actual de un empleado y le permiten avanzar en su departamento o rol actual.

Es decir, ¿qué es el upskilling? El upskilling apoya a los empleados a medida que asumen nuevas responsabilidades o títulos de mayor jerarquía. Por el contrario, la reasignación de habilidades (reskilling) traslada a los empleados a nuevos roles o departamentos.

⚠️ Recuerda qué… Upskill se puede definir como mejorar la aptitud para el trabajo de una persona mediante formación adicional.

El upskilling es vital para invertir en el futuro de un empleado, aprovechando su conocimiento institucional y comprensión de la misión y valores de una empresa. La reasignación de habilidades es crucial para las empresas con cambios significativos o crecimiento que desean mantener a su mejor talento y expandir la capacidad de su equipo para enfrentar nuevos desafíos.

¿Cuáles son los beneficios del reskilling?

La reasignación de habilidades aporta ventajas tanto para los empleadores como para sus empleados. Para los empleadores, la reasignación de habilidades permite aprovechar al máximo el talento existente en su negocio. En lugar de invertir dinero y tiempo en buscar nuevos empleados para puestos que requieren conocimientos o experiencia previa, puedes trasladar a un empleado a un nuevo departamento o posición, y complementar su conjunto de habilidades existente con formación en habilidades laterales o afines. Esto permite que tu negocio crezca y se adapte a un entorno cambiante mientras mantiene un equipo de alta calidad.

La reasignación de habilidades ayuda a crear un ambiente de aprendizaje y crecimiento profesional atractivo para el talento de alta calidad. Ahorra dinero a los empleadores en necesidades continuas de contratación, crea una fuerza laboral ágil lista para enfrentar tecnologías cambiantes y maximiza el talento y la experiencia, todo mientras aumenta la moral y la satisfacción del empleado.

Los empleados también se benefician de las iniciativas de reasignación de habilidades. Las empresas con empleados que se sienten infravalorados debido a la falta de desarrollo profesional tienden a experimentar una alta rotación. Los empleados dejarán sus trabajos si sienten que el empleador no está invirtiendo en su futuro. La reasignación de habilidades aborda este problema al ofrecer movilidad interna a los empleados, quienes tienen muchas más probabilidades de permanecer en la empresa.

¿Cómo implementar el reskilling o reciclaje profesional?

Para establecer un programa de reskilling exitoso, la dirección de la empresa debe primero determinar sus objetivos, ya sea la creación de un nuevo departamento o la solución de una brecha de habilidades urgente. Luego, se tiene que identificar a los empleados que se beneficiarían de la reasignación de habilidades, ya sea por cambios en su departamento o porque valorarán la oportunidad de crecer hacia un nuevo rol.

Las iniciativas de reasignación de habilidades incluyen una combinación de los siguientes elementos, aunque estas prácticas dependen del tamaño específico de la empresa, su presupuesto y objetivos:

La sombra laboral , brinda la oportunidad a un empleado de aprender sobre un nuevo rol o habilidades durante la jornada laboral de alguien que ya posee ese conjunto de habilidades.

Eventos de formación para ofrecer oportunidades de aprendizaje formalizado.

La creación de una cultura de aprendizaje en toda la empresa que aliente al personal a probar nuevas habilidades.

Asignar nuevos roles a los empleados y ofrecer seguimiento constante y revisiones de progreso.

Adoptar un marco de seguimiento para asegurar que se cumplan los objetivos de reasignación de habilidades .

Incentivos para completar cursos en línea o certificaciones.

Oportunidades para desarrollar hard skills y soft skills .

La iniciativa de reasignación de habilidades de una empresa no solo es útil para el desarrollo de empleados establecidos; también es beneficiosa para atraer a los mejores talentos.

Para las empresas, apostar por programas de reasignación de habilidades (reskilling) representa una estrategia proactiva para prepararse frente a los inevitables cambios del mercado y tecnológicos. Esta inversión no solo permite a las empresas retener a su talento más valioso, adaptándolos a nuevas necesidades y roles, sino que también conlleva la construcción de una fuerza laboral más versátil y preparada para los desafíos futuros. En este contexto, plataformas como PayFit juegan un papel esencial al ofrecer soluciones que facilitan la implementación de iniciativas de reskilling, permitiendo a las empresas gestionar eficazmente la transición de sus empleados hacia nuevas habilidades y roles.

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