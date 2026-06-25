Oferta válida para todos los planes. Aplicable a empresas de 10 a 99 empleados que contraten PayFit entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2026. Consulta las condiciones de cancelación en nuestras Condiciones Generales. Se aplican gastos de configuración.
☀️ JUNIO, REFERIDOS A DIARIO
Cada empresa que nos recomiendes este mes puede convertirse en
500€ para ti
.
El
equivalente a tiempo completo (FTE)
mide la fuerza laboral real en términos de jornadas completas.
Se calcula dividiendo las
horas efectivas trabajadas
entre las horas de jornada completa.
En España, la jornada completa de referencia es de
40 horas semanales
(8 horas diarias).
El FTE facilita la
planificación de plantilla
, presupuestos y evaluaciones de productividad.
Un FTE de 1,0 equivale a un trabajador a tiempo completo
; valores inferiores indican jornadas parciales.
¿Tienes empleados con distintos tipos de jornada laboral y necesitas saber cuántos trabajadores a tiempo completo representan realmente? El
equivalente a tiempo completo
, también conocido como
FTE
(del inglés Full Time Equivalent), es el indicador de recursos humanos que responde a esta pregunta.
Este indicador permite convertir las horas trabajadas por empleados a tiempo parcial en una medida comparable con la
jornada completa
, facilitando así la toma de decisiones sobre contrataciones, distribución de cargas de trabajo y control de costes laborales. En este artículo te explicamos qué es el
empleo equivalente a tiempo completo
, cómo calcularlo paso a paso y para qué puede utilizarlo tu empresa.
¿Qué significa el equivalente a tiempo completo o FTE?
El equivalente a tiempo completo es un indicador utilizado en el ámbito de recursos humanos que permite calcular el rendimiento real de un equipo de trabajo, departamento o de toda la organización.
Según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata de una medida del personal asalariado que suma a los empleados a jornada completa las fracciones de tiempo correspondientes a quienes trabajan en régimen de dedicación parcial. Esta métrica es clave para homogeneizar los datos sobre
empleo equivalente a tiempo completo asalariado
en las estadísticas oficiales.
¿Para qué sirve el empleo equivalente a tiempo completo?
El
empleo equivalente a tiempo completo
tiene múltiples aplicaciones prácticas en la gestión de personal:
Planificación de proyectos:
permite calcular cuántos trabajadores a jornada completa se necesitan para abordar un nuevo proyecto o ampliar la actividad.
Control de costes laborales:
facilita la comparación de gastos de personal entre departamentos o con otras empresas del sector.
Evaluación de productividad:
ofrece una medida objetiva para analizar el rendimiento del equipo independientemente del
tipo de jornada laboral
.
Decisiones de contratación:
ayuda a determinar si es necesario incorporar nuevos empleados o redistribuir la carga de trabajo.
Equilibrio salarial:
permite fijar retribuciones acordes con las funciones y responsabilidades antes de incorporar a un nuevo miembro.
¿Cuál es la diferencia entre FTE y headcount?
Es importante no confundir el FTE con el recuento de empleados (
headcount
). Mientras que el headcount simplemente cuenta el número de personas que trabajan en la empresa (cada persona equivale a “uno”), el FTE tiene en cuenta las
horas efectivas trabajadas
.
Por ejemplo, una empresa con 10 empleados puede tener un headcount de 10, pero si varios de ellos trabajan a
jornada reducida en verano
o media jornada, su FTE real podría ser de 7,5 o incluso menos.
¿Cómo calcular el equivalente a tiempo completo?
Calcular el equivalente a tiempo completo
es un proceso sencillo que requiere conocer dos datos fundamentales: las horas efectivas trabajadas por todos los empleados y las horas que componen una jornada completa.
¿Cuál es la fórmula del FTE?
La fórmula para
calcular el equivalente a tiempo completo
es la siguiente:
FTE = Total de horas efectivas trabajadas ÷ Horas de jornada completa
En España, la jornada completa se considera actualmente de
40 horas semanales
(equivalente a 8 horas diarias durante 5 días laborables), según establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Esta referencia puede variar según el
horario de trabajo
establecido en el convenio colectivo aplicable.
¿Cómo se interpreta el resultado del FTE?
El resultado del cálculo indica cuántos empleados a jornada completa serían necesarios para realizar las horas que actualmente ejecuta la plantilla:
Para entender mejor
cómo calcular el equivalente a tiempo completo
, veamos algunos ejemplos aplicados a situaciones reales de empresa.
¿Cómo se calcula el FTE semanal?
Supongamos que una pyme del sector servicios tiene un equipo de atención al cliente formado por 5 personas con las siguientes jornadas semanales:
Empleado
Horas semanales
Empleado 1
40 horas
Empleado 2
40 horas
Empleado 3
40 horas
Empleado 4
20 horas
Empleado 5
10 horas
Paso 1:
Calculamos el total de horas efectivas trabajadas:
40 + 40 + 40 + 20 + 10 =
150 horas semanales
Paso 2:
Aplicamos la fórmula considerando una jornada completa de 40 horas:
150 ÷ 40 =
3,75 FTE
Interpretación:
Aunque la empresa tiene 5 empleados en plantilla, su capacidad laboral real equivale a 3,75 trabajadores a jornada completa. Esta información es fundamental para evaluar si el equipo puede asumir un aumento de carga de trabajo o si sería necesario reforzar la plantilla.
¿Cómo se calcula el FTE mensual?
El cálculo mensual sigue la misma lógica, pero considerando el total de horas trabajadas durante el mes. Imaginemos una empresa con 110 trabajadores cuya suma total de horas mensuales es de 14.823.
Considerando que un mes tiene aproximadamente 20 días laborables y una jornada completa de 8 horas:
Paso 1:
Calculamos las horas de referencia a jornada completa:
20 días × 8 horas =
160 horas mensuales
Paso 2:
Aplicamos la fórmula:
14.823 ÷ 160 =
92,64 FTE
Esto significa que la empresa ha necesitado el equivalente a
92,64 trabajadores a jornada completa
para desarrollar su actividad durante ese mes.
¿Por qué es importante el FTE para las pymes?
El
empleo equivalente a tiempo completo
resulta especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas que combinan contratos a jornada completa con trabajadores a tiempo parcial.
¿Qué ventajas ofrece el FTE en la gestión de personal?
Entre los principales beneficios de utilizar este indicador destacan:
Visión real de la plantilla:
permite conocer la capacidad productiva efectiva más allá del número de empleados.
Comparación con la competencia:
facilita el benchmarking con otras empresas del sector utilizando una métrica estandarizada.
Optimización de recursos:
ayuda a identificar si existe sobrecarga laboral o, por el contrario, infrautilización del personal.
La empresa tiene 6 empleados, pero su capacidad equivale a 5 trabajadores a jornada completa. Si el nuevo proyecto requiere un esfuerzo estimado de
7 FTE
, la empresa deberá incorporar el equivalente a
2 FTE adicionales
.
¿Quieres optimizar la gestión de tu plantilla y tener visibilidad sobre las horas trabajadas por cada empleado? Con un software de nóminas y RR. HH. puedes automatizar el control horario, gestionar diferentes tipos de jornada y tomar decisiones basadas en datos fiables.
Solicita una demostración gratuita
y comprueba cómo simplificar la gestión de tu equipo.
Haz que la nómina sea fácil y visual con la nómina interactiva de PayFit
Preguntas frecuentes sobre el equivalente a tiempo completo
Según el
empleo equivalente a tiempo completo del INE
, se trata de una medida del personal asalariado que suma a los trabajadores a jornada completa las fracciones de tiempo de quienes trabajan en régimen parcial o no trabajan todo el año. Es la métrica utilizada en las estadísticas estructurales de las empresas para homogeneizar datos sobre empleo.
En España,
1 FTE equivale a 40 horas semanales
, que es la jornada máxima ordinaria establecida por el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, muchos convenios colectivos fijan jornadas inferiores, por lo que la referencia puede variar según el sector. Para más información sobre la
jornada laboral
, consulta nuestra guía completa.
No. El FTE de un empleado individual
no puede superar 1,0
, ya que este valor representa una jornada completa. Sin embargo, el FTE total de un equipo o departamento sí puede ser superior a 1,0 al sumar las aportaciones de todos los trabajadores.
Cuando un empleado solicita una
reducción de jornada
(por ejemplo, por cuidado de hijos menores), su aportación al FTE disminuye proporcionalmente. Si pasa de 40 a 30 horas semanales, su FTE individual pasa de
1,0 a 0,75
.
No. El FTE es un
indicador organizativo
que mide la capacidad laboral en términos de jornadas completas, mientras que la evaluación de desempeño analiza el cumplimiento de objetivos, competencias y comportamiento de cada empleado. Ambos indicadores son complementarios, pero tienen finalidades distintas.