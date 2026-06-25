Puntos clave del equivalente a tiempo completo: El equivalente a tiempo completo (FTE) mide la fuerza laboral real en términos de jornadas completas.

Se calcula dividiendo las horas efectivas trabajadas entre las horas de jornada completa.

En España, la jornada completa de referencia es de 40 horas semanales (8 horas diarias).

El FTE facilita la planificación de plantilla , presupuestos y evaluaciones de productividad.

Un FTE de 1,0 equivale a un trabajador a tiempo completo ; valores inferiores indican jornadas parciales.

¿Tienes empleados con distintos tipos de jornada laboral y necesitas saber cuántos trabajadores a tiempo completo representan realmente? El equivalente a tiempo completo , también conocido como FTE (del inglés Full Time Equivalent), es el indicador de recursos humanos que responde a esta pregunta.

Este indicador permite convertir las horas trabajadas por empleados a tiempo parcial en una medida comparable con la jornada completa , facilitando así la toma de decisiones sobre contrataciones, distribución de cargas de trabajo y control de costes laborales. En este artículo te explicamos qué es el empleo equivalente a tiempo completo , cómo calcularlo paso a paso y para qué puede utilizarlo tu empresa.

¿Qué significa el equivalente a tiempo completo o FTE?

¿Qué significa el equivalente a tiempo completo o FTE?

El equivalente a tiempo completo es un indicador utilizado en el ámbito de recursos humanos que permite calcular el rendimiento real de un equipo de trabajo, departamento o de toda la organización.

Según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata de una medida del personal asalariado que suma a los empleados a jornada completa las fracciones de tiempo correspondientes a quienes trabajan en régimen de dedicación parcial. Esta métrica es clave para homogeneizar los datos sobre empleo equivalente a tiempo completo asalariado en las estadísticas oficiales.

¿Para qué sirve el empleo equivalente a tiempo completo?

El empleo equivalente a tiempo completo tiene múltiples aplicaciones prácticas en la gestión de personal:

Planificación de proyectos: permite calcular cuántos trabajadores a jornada completa se necesitan para abordar un nuevo proyecto o ampliar la actividad.

Control de costes laborales: facilita la comparación de gastos de personal entre departamentos o con otras empresas del sector.

Evaluación de productividad: ofrece una medida objetiva para analizar el rendimiento del equipo independientemente del tipo de jornada laboral .

Decisiones de contratación: ayuda a determinar si es necesario incorporar nuevos empleados o redistribuir la carga de trabajo.

Equilibrio salarial: permite fijar retribuciones acordes con las funciones y responsabilidades antes de incorporar a un nuevo miembro.

¿Cuál es la diferencia entre FTE y headcount?

Es importante no confundir el FTE con el recuento de empleados ( headcount ). Mientras que el headcount simplemente cuenta el número de personas que trabajan en la empresa (cada persona equivale a “uno”), el FTE tiene en cuenta las horas efectivas trabajadas .

Por ejemplo, una empresa con 10 empleados puede tener un headcount de 10, pero si varios de ellos trabajan a jornada reducida en verano o media jornada, su FTE real podría ser de 7,5 o incluso menos.

¿Cómo calcular el equivalente a tiempo completo?

Calcular el equivalente a tiempo completo es un proceso sencillo que requiere conocer dos datos fundamentales: las horas efectivas trabajadas por todos los empleados y las horas que componen una jornada completa.

¿Cuál es la fórmula del FTE?

La fórmula para calcular el equivalente a tiempo completo es la siguiente:

FTE = Total de horas efectivas trabajadas ÷ Horas de jornada completa

En España, la jornada completa se considera actualmente de 40 horas semanales (equivalente a 8 horas diarias durante 5 días laborables), según establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Esta referencia puede variar según el horario de trabajo establecido en el convenio colectivo aplicable.

¿Cómo se interpreta el resultado del FTE?

El resultado del cálculo indica cuántos empleados a jornada completa serían necesarios para realizar las horas que actualmente ejecuta la plantilla:

Resultado FTE Interpretación FTE = 1,0 Equivale a 1 trabajador a jornada completa FTE = 0,5 Equivale a media jornada (20 horas semanales) FTE = 3,75 Equivale a casi 4 trabajadores a tiempo completo

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¿Cómo calcular el FTE con ejemplos prácticos?

Para entender mejor cómo calcular el equivalente a tiempo completo , veamos algunos ejemplos aplicados a situaciones reales de empresa.

¿Cómo se calcula el FTE semanal?

Supongamos que una pyme del sector servicios tiene un equipo de atención al cliente formado por 5 personas con las siguientes jornadas semanales:

Empleado Horas semanales Empleado 1 40 horas Empleado 2 40 horas Empleado 3 40 horas Empleado 4 20 horas Empleado 5 10 horas

Paso 1: Calculamos el total de horas efectivas trabajadas:

40 + 40 + 40 + 20 + 10 = 150 horas semanales

Paso 2: Aplicamos la fórmula considerando una jornada completa de 40 horas:

150 ÷ 40 = 3,75 FTE

Interpretación: Aunque la empresa tiene 5 empleados en plantilla, su capacidad laboral real equivale a 3,75 trabajadores a jornada completa. Esta información es fundamental para evaluar si el equipo puede asumir un aumento de carga de trabajo o si sería necesario reforzar la plantilla.

¿Cómo se calcula el FTE mensual?

El cálculo mensual sigue la misma lógica, pero considerando el total de horas trabajadas durante el mes. Imaginemos una empresa con 110 trabajadores cuya suma total de horas mensuales es de 14.823.

Considerando que un mes tiene aproximadamente 20 días laborables y una jornada completa de 8 horas:

Paso 1: Calculamos las horas de referencia a jornada completa:

20 días × 8 horas = 160 horas mensuales

Paso 2: Aplicamos la fórmula:

14.823 ÷ 160 = 92,64 FTE

Esto significa que la empresa ha necesitado el equivalente a 92,64 trabajadores a jornada completa para desarrollar su actividad durante ese mes.

¿Por qué es importante el FTE para las pymes?

El empleo equivalente a tiempo completo resulta especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas que combinan contratos a jornada completa con trabajadores a tiempo parcial.

¿Qué ventajas ofrece el FTE en la gestión de personal?

Entre los principales beneficios de utilizar este indicador destacan:

Visión real de la plantilla: permite conocer la capacidad productiva efectiva más allá del número de empleados.

Comparación con la competencia: facilita el benchmarking con otras empresas del sector utilizando una métrica estandarizada.

Optimización de recursos: ayuda a identificar si existe sobrecarga laboral o, por el contrario, infrautilización del personal.

Apoyo al tiempo efectivo de trabajo : complementa el registro horario obligatorio para analizar la productividad.

Planificación presupuestaria: permite estimar con mayor precisión los costes de personal para nuevos proyectos.

¿Qué limitaciones tiene el FTE como indicador?

A pesar de su utilidad, el FTE presenta algunas limitaciones que conviene tener en cuenta:

Dato aislado: para obtener información más precisa, debe cruzarse con otros indicadores como productividad por hora o costes salariales.

No contempla ausencias: el cálculo no tiene en cuenta vacaciones, bajas médicas ni otros periodos de descanso que reducen las horas efectivas.

Variabilidad según convenio: la referencia de jornada completa puede variar entre sectores y convenios colectivos.

Caso práctico: ¿Cómo utilizar el FTE para decidir una nueva contratación?

Una empresa tecnológica está valorando ampliar su equipo. Actualmente cuenta con el siguiente personal:

Rol Empleados Horas/semana cada uno Desarrolladores senior 3 40 horas Desarrolladores junior 2 25 horas Diseñador UX 1 30 horas

Cálculo del FTE actual:

(3 × 40) + (2 × 25) + (1 × 30) = 120 + 50 + 30 = 200 horas

200 ÷ 40 = 5 FTE

La empresa tiene 6 empleados, pero su capacidad equivale a 5 trabajadores a jornada completa. Si el nuevo proyecto requiere un esfuerzo estimado de 7 FTE , la empresa deberá incorporar el equivalente a 2 FTE adicionales .

Esto podría traducirse en:

Dos contrataciones a jornada completa

Cuatro contrataciones a media jornada

Ampliación de jornada de los empleados actuales (respetando los límites del cómo calcular las horas de trabajo diarias )

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