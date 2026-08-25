El artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que serán consideradas relaciones laborales de carácter especial las del personal de alta dirección, cuya actividad no se limite únicamente al desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración de la empresa. La jurisprudencia por su parte ha establecido que, para considerar la relación laboral como de alta dirección, la administración de los bienes de la empresa, así como la toma de decisiones respecto su gestión y la autonomía en los procesos, debe emanar directamente del trabajador.

La regulación de la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección se encuentra en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto . En este sentido, será necesario que el alto cargo goce de autonomía y plena responsabilidad, y que gestione la toma de decisiones estratégicas para la eficiencia de conjunto de la empresa. En el artículo de hoy, te explicamos todo lo necesario entorno a los contratos de alta dirección.

¿Qué son los contratos de alta dirección?

¿Qué son los contratos de alta dirección?

Los contratos de alta dirección no son simples documentos; más bien, constituyen el armazón legal que sustenta las relaciones entre los altos directivos y la empresa que representan. Estos acuerdos difieren significativamente de los contratos laborales convencionales debido a su naturaleza estratégica y a las repercusiones que conllevan tanto para los altos directivos como para la organización.

Por ende, podemos definir un contrato de alta dirección como aquel acuerdo legal entre un ejecutivo y una empresa, detallando las condiciones en las cuales el ejecutivo llevará a cabo funciones de liderazgo y tomará decisiones cruciales para el progreso de la compañía. Este tipo de contrato se distingue por su mayor flexibilidad en términos de condiciones laborales, compensación y cláusulas de desvinculación, reflejando la singularidad de las responsabilidades asociadas al cargo.

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¿Qué requisitos determinan la relación laboral especial de alta dirección?

La sentencia de 4 de junio de 1999, número de recurso 1972/1998 determina qué requisitos determinarán la relación aboral especial de alta dirección. La misma señala como indispensable que:

La prestación de servicios del alto cargo, debe afectar a áreas funcionales estructurales en la empresa, y ha de ser referida a la íntegra actividad de la sociedad o a aspectos trascendentales de sus objetivos. Debe denotarse la inexistencia de subordinación en la realización del trabajo, así como el ejercicio de los poderes correspondientes a la toma de decisiones estratégicas para el conjunto de la empresa.

Que se realicen las funciones encomendadas con total autonomía y responsabilidad , únicamente limitadas por las instrucciones impartidas por el titular de la empresa.

No confundir la delegación de poder a trabajadores con funciones directivas dotadas de cierta complejidad con la alta dirección, considerando esta última como aquella relación laboral con empleados que ejercen poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma.

Por ende, la característica principal de la relación laboral es la participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de la gestión de la actividad empresarial .

¿Cómo es el encuadramiento y el contrato de los trabajadores de alta dirección?

Como normal general, el personal de alta dirección en su condición de trabajador por cuenta ajena , estará encuadrado en el Regimen General de la Seguridad Social.

A tal efecto debemos tener en cuenta:

⚠️ Es importante que revises cuándo se entiende que un socio tiene el control efectivo, así como el resto de aspectos relativos al encuadramiento en la Seguridad Social en este artículo.

Respecto el contrato especial de trabajo del personal de alta dirección:

Podrá concertarse por la duración que las partes acuerden .

El periodo de prueba no podrá exceder a los nueve meses , si el contrato es indefinido.

La jornada, horario, vacaciones , entre otros se fijarán en las cláusulas del contrato .

Además, se realizará por escrito y deberá contener el objeto del contrato, la identificación de las partes, la retribución (y método de pago), así como la duración del contrato.

¿Cuáles son las características principales de la prestación de servicios?

Por lo que hace a las características generales de la prestación tales como: la promoción interna, el regimen sancionador o los pactos de no concurrencia y permanencia, es importante tener en cuenta que:

1️⃣ Si un trabajador común realiza funciones correspondientes al ejercicio de las actividades llevadas a cabo por el personal de alta dirección, se deberá especificar la nueva relación especial que sustituye la común anterior, o si esta última se suspende, en el contrato de trabajo.

Si se opta por la suspensión de la relación laboral común, el trabajador tendrá derecho a reanudar dicha relación laboral de origen, sin perjuicio de las indemnizaciones que puedan haber por finalizar la relación posterior de alta dirección.

2️⃣ El trabajador de alta dirección no podrá celebrar otros contratos de trabajo con otras empresas, salvo que el empresario lo autorice o se pacte por escrito.

Cuando el alto cargo reciba formación de especialización por la empresa durante un período de tiempo, podrá establecerse un pacto que regule el abono de una indemnización por daños y perjuicios al empresario si se rescinde el contrato por voluntad del trabajador antes de la fecha fijada.

3️⃣ El regimen sancionador se pactará en el contrato de trabajo. Las faltas y sus correspondientes sanciones serán revisables ante el orden jurisdiccional social.

¿Cómo es la extinción y desistimiento del contrato de alta dirección?

La extinción de la relación laboral podrá darse, o bien por haber transcurrido el tiempo convenido, o bien por voluntad del empresario, o bien por voluntad del alto directivo.

Extinción por voluntad del empresario

El empresario podrá desistir , comunicando por escrito su decisión, cumpliendo con el preaviso mínimo de 3 meses , o hasta 6 meses en contratos celebrados por tiempo indefinido o de duración superior a 5 años .

El alto directivo tendrá derecho a recibir una indemnización de 7 días de salario por año de servicio , con un límite de seis mensualidades .

El contrato además, podrá extinguirse mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del alto directivo , con la forma y efectos del despido disciplinario .

En caso de declararse improcedente o nulo el despido, el empresario y el alto cargo acordarán la readmisión o la extinción indemnizada. La indemnización a abonar será de 20 días de salario por año trabajado con un tope de doce mensualidades.

Extinción por voluntad del alto cargo

La baja voluntaria por parte del alto cargo también será posible, mediando siempre un preaviso de mínimo 3 meses . En contratos indefinidos o de duración superior a 5 años , el preaviso mínimo será de 6 meses .

En supuestos de incumplimiento contractual grave del empresario , no será necesario respectar ningún preavis o.

En caso de incumplir el preaviso , el empresario tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del periodo que se ha incumplido .

El alto directivo podrá extinguir el contrato especial de trabajo con derecho a las indemnizaciones pactadas en los supuestos de: Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que supongan el menos cabo de la dignidad del trabajador, o sean decididas con grave transgresión de la buena fe contractual. La falta de pago o retraso continuado en el abono de salario pactado. Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contractuales , por parte del empresario, salvo en los supuestos de fuerza mayor. La sucesión de Empresa o cambio en la titularidad de la misma, que suponga la renovación de los órganos de administración , así como un nuevo planteamiento de la actividad principal de la empresa. Esta extinción deberá producirse en los 3 meses siguientes a la producción de estos cambios.



En definitiva, la comprensión y redacción cuidadosa de los contratos de alta dirección resultan esenciales para la estructura y estrategia empresarial, destacando su importancia crucial. Para las empresas, asegurar la claridad, equidad y conformidad legal de estos contratos es imperativo, mientras que para los directivos, comprender plenamente sus derechos y obligaciones antes de la firma resulta esencial.

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