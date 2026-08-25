Los tipos de contratos laborales que existen actualmente en España son cuatro: contrato indefinido, contrato temporal, contrato de formación en alternancia y contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. A su vez, dentro de cada clase de contrato existen varias modalidades contractuales y además hay tipologías de contrato con casuísticas concretas que dan lugar a las relaciones laborales especiales.

Así, dentro de los contratos indefinidos - en los que no se establecen límites de tiempo en la prestación de los servicios -, figura el contrato indefinido a tiempo parcial modelo 200, también conocido como contrato 200, un contrato laboral ordinario del que os contamos todos los detalles a continuación. Entonces…¿El contrato 200 qué significa?

¿Qué es un contrato de trabajo?

¿Qué es un contrato de trabajo?

Antes de empezar, es importante saber lo qué es un contrato de trabajo. Es decir, un contrato laboral es un acuerdo entre trabajador y empresario por el que se establecen los aspectos más relevantes de la relación laboral. Mediante el contrato laboral quedan determinados los derechos y obligaciones que se tendrán durante el desarrollo de una actividad laboral remunerada.

El contrato de trabajo indefinido puede formalizarse de forma oral o escrita. Pero los contratos a tiempo parcial, los fijos discontinuos, los de relevo, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, siempre deben formalizarse por escrito. Por eso, en este sentido, el tipo de contrato 200 (un contrato a tiempo parcial) deberá formalizarse por escrito. A continuación, te explicaremos qué es el contrato número 200.

¿Qué es el contrato de trabajo 200?

El contrato de trabajo con código 200 se trata de un contrato de trabajo que se caracteriza por ser un contrato indefinido y además, a tiempo parcial. Al tratarse de un contrato indefinido a tiempo parcial, el número de horas trabajadas (al año, al mes, a la semana o al día) debe ser menor que el que corresponde a una jornada laboral completa que sea comparable. Entonces…¿Cuáles son las características principales del código de contrato 200?

¿Qué entendemos por contrato indefinido?

Por contrato de trabajo indefinido entendemos que no existe una fecha determinada de finalización de contrato.

Es decir, un contrato indefinido es el tipo de contrato más buscado por el empleado, ya que va asociado a una estabilidad a largo plazo. Si tanto tú, como tus empleados habéis tenido el contrato 200 en vuestra vida laboral, sabréis que se proporciona una garantía de indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido declarado improcedente.

¿Y por tiempo parcial?

Cuando un trabajador tiene un contrato de trabajo a tiempo parcial , realizará menos horas de las que en una jornada ordinaria que vienen marcadas en el convenio colectivo correspondiente, en general suelen ser 8h al día. Además, es importante mencionar que en el acuerdo deben quedar plasmadas esas horas efectivamente trabajadas de la jornada laboral, ya sean diarias, semanales o mensuales.

¿Hay horas extraordinarias y complementarias en el contrato 200?

Los trabajadores con el contrato 200, cuya jornada diaria podrá realizarse de forma continuada o partida, no tienen permitido realizar horas extraordinarias, salvo aquellas para «prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes», tal como estipula el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Eso sí, se aceptan las horas complementarias, siempre y cuando el empresario pacte este extremo expresamente con el trabajador. Ahora bien, tales horas no deben superar el 30 % de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Además, como hemos comentado previamente, sólo podrán realizar horas complementarias aquellos empleados a tiempo parcial con jornadas de trabajo superiores a diez horas semanales en cómputo anual y siempre deberá pactarse con el trabajador, por escrito, la posibilidad de realizar horas complementarias.

¿Qué derechos ofrece el contrato número 200?

Los derechos de un empleado con contrato 200 tiene los mismos derechos que aquellos trabajadores acogidos a una jornada laboral completa. Tanto en lo referente a los pluses ( plus de transporte , plus de antigüedad, etc…), a las vacaciones o a la política retributiva . Todo quedará marcado bajo el mismo convenio colectivo.

⚠️ Tener en cuenta Aunque los empleados tengan derecho a los mismos pluses o se acojan a la misma política retributiva, es importante tener en cuenta que se abonarán en proporción a la jornada trabajada.

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¿Cuál es la diferencia entre los contratos 200 y 289?

El contrato 289 es un contrato laboral tras la transformación de un contrato temporal en indefinido. Al igual que el contrato 200, también se caracteriza por ser indefinido y de tiempo parcial, pero este se produce después de un contrato temporal.

Cuando un empleado es contratado de forma temporal en una empresa, llegada la fecha del vencimiento del contrato, existen dos opciones: o bien finalizar el contrato en la fecha acordada o bien transformarlo en indefinido. El contrato 289 es básicamente el resultado de transformar en indefinida la jornada parcial una relación laboral temporal previa. Este contrato permite al empleado mantener su antigüedad en la empresa, ya que computará el tiempo que estuvo contratado de forma temporal.

🚨 Recuerda qué... ¡No olvides que los contratos 200 y 100 no son iguales! ¿No sabes qué diferencia hay entre el contrato 100 y 200? Es muy sencillo, el contrato 100 se refiere a un acuerdo de trabajo a tiempo completo e indefinido y el contrato 200 también es un contrato indefinido pero a jornada parcial.

Como has podido ver, las relaciones laborales que se establecen en ocasiones son un poco distintas y hay casuísticas particulares que como responsable de RRHH has de conocer, así como la regulación específica de la relación laboral de los trabajadores, según sea su condición, es esencial. Aún así es importante que tengas en cuenta que, los derechos son los mismos para todos los empleados, lo único que cambia es la regulación de cada colectivo, el tipo de contrato, entre otros.

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