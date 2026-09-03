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¿Cómo pedir la excedencia y cómo debe gestionarla la empresa?
Puntos clave sobre las excedencias
La excedencia suspende temporalmente el contrato de trabajo.
Existen excedencias voluntarias, forzosas y por cuidado de hijos o familiares.
La excedencia voluntaria no garantiza la reserva del puesto de trabajo.
La solicitud debe presentarse por escrito respetando el preaviso del convenio colectivo.
Durante la excedencia voluntaria no hay salario ni cotización.
Cuando un trabajador necesita pausar su vida laboral por motivos personales, familiares o profesionales, la figura que ampara esa decisión es la excedencia. Es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores que permite suspender temporalmente el contrato sin perder el vínculo con la empresa.
En este artículo explicamos a responsables de RR. HH. y empresas como pedir una excedencia laboral según el tipo, qué requisitos hay que cumplir y qué consecuencias conlleva para ambas partes.
¿Qué es una excedencia y cuándo se puede pedir?
La excedencia laboral es el derecho a suspender temporalmente el contrato de trabajo sin extinguir la relación laboral. Está regulada en los artículos 46 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores y puede solicitarse tanto en el sector público como en el privado.
La posibilidad de que la empresa deniegue la excedencia depende del tipo solicitado. En las excedencias por cuidado de hijos, familiares o por cargo público o sindical, la empresa no puede negarse si se cumplen los requisitos legales. En cambio, la excedencia voluntaria puede rechazarse si el trabajador no cumple condiciones como la antigüedad mínima o el preaviso exigido.
El plazo para solicitar una excedencia suele venir fijado por el convenio colectivo. Si no existe regulación específica, la práctica habitual es comunicar la solicitud con al menos 15 días de antelación.
¿Cuáles son los tipos de excedencia?
La legislación laboral española reconoce distintos tipos de excedencia, cada uno con requisitos y efectos diferentes para trabajador y empresa.
|Tipo de excedencia
|Finalidad
|Duración máxima
|Reserva del puesto
|Voluntaria
|Motivos personales o profesionales
|5 años
|No, solo derecho preferente de reingreso
|Forzosa
|Cargo público o sindical incompatible
|Mientras dure el cargo
|Sí
|Cuidado de hijos
|Cuidado de hijos menores tras la baja por maternidad o baja por paternidad
|3 años
|Sí, durante el primer año
|Cuidado de familiares
|Atención a familiares dependientes
|2 años
|Sí, durante el primer año
En todos los casos, la solicitud de excedencia debe realizarse por escrito y respetar el preaviso establecido en el convenio colectivo.
¿Qué consecuencias tiene pedir una excedencia voluntaria?
La excedencia voluntaria suspende temporalmente el contrato de trabajo, pero no extingue la relación laboral entre empresa y trabajador. Durante este período:
El trabajador no cobra salario.
No cotiza a la Seguridad Social.
No acumula antigüedad.
No tiene reserva del mismo puesto de trabajo.
A diferencia de la excedencia por cuidado de hijos o de la excedencia por cuidado de familiares, la excedencia voluntaria solo garantiza un derecho preferente de reingreso si existe una vacante equivalente. Aun así, permite mantener el vínculo laboral sin necesidad de extinguir el contrato de trabajo.
¿Cómo es el proceso de reincorporación después de pedir una excedencia?
El trabajador debe comunicar por escrito su voluntad de reincorporarse antes de que finalice el período de excedencia.
En la excedencia voluntaria, la empresa no tiene obligación de reservar el mismo puesto, aunque el trabajador mantiene un derecho preferente si existe vacante de igual o similar categoría.
La empresa puede:
Aceptar la reincorporación
Aplazar el reingreso por falta de vacante
Denegar el reingreso
No responder a la solicitud
Solicitar una excedencia estando de baja médica es posible, aunque la excedencia no comienza hasta que finaliza la situación de incapacidad temporal.
Caso práctico: Cómo gestiona una pyme una solicitud de excedencia voluntaria
Ana lleva 3 años trabajando como responsable de marketing en una empresa de 20 empleados y decide pedir excedencia para trabajar temporalmente en otra empresa. La empresa sigue este proceso:
|Paso
|Acción
|1. Verificación de requisitos
|Se comprueba que Ana tiene más de 1 año de antigüedad
|2. Recepción de solicitud
|Ana entrega solicitud escrita con 20 días de antelación
|3. Respuesta por escrito
|La empresa acepta e informa de que no se reserva el puesto
|4. Registro interno
|RR. HH. anota fecha de inicio, duración y condiciones de reincorporación
|5. Gestión del sustituto
|Se cubre el puesto con un contrato de sustitución
Dos años después, Ana solicita la reincorporación y la empresa acepta al existir una vacante equivalente.
Gestionar correctamente las excedencias, desde la solicitud hasta la reincorporación, requiere tener los procesos bien documentados y bajo control.
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Preguntas frecuentes sobre cómo pedir una excedencia
Mínimo un año de antigüedad y solicitud escrita con el preaviso del convenio (habitualmente 15 días). La duración debe estar entre 4 meses y 5 años, y deben haber transcurrido al menos 4 años desde la última excedencia voluntaria. No es necesario justificar el motivo.
La empresa puede denegar la excedencia voluntaria si el trabajador no cumple los requisitos legales: antigüedad insuficiente, preaviso inadecuado o no haber respetado el período mínimo entre excedencias. La excedencia por cuidado de hijos, familiares o forzosa no puede denegarse si se cumplen las condiciones legales.
La excedencia voluntaria puede solicitarse por un periodo no inferior a 4 meses ni superior a 5 años. El trabajador tiene la libertad de decidir la duración dentro de este rango y debe comunicarlo a la empresa tanto al pedirla como para el retorno. Además, entre una excedencia voluntaria y la siguiente deben pasar al menos 4 años. Esto busca evitar el uso continuado de la excedencia como sustituto del contrato fijo.
No. La excedencia no extingue el contrato, solo lo suspende. El finiquito solo se generaría si, al finalizar la excedencia, la empresa niega el reingreso y el trabajador decide no impugnar, o si el propio trabajador solicita la extinción del contrato.
Sí. El derecho es individual para cada progenitor e independiente de la situación laboral del otro. Ambos no pueden ejercerlo de forma simultánea por el mismo sujeto causante, salvo que el convenio lo permita.
El trabajador puede reclamar judicialmente. En excedencias obligatorias (cuidado de hijos, forzosa), la falta de respuesta no impide el ejercicio del derecho. Se recomienda siempre dejar constancia escrita de todas las comunicaciones.
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Una excedencia por cuidado de hijos se solicita para cuidar a un hijo recién nacido hasta que el hijo cumpla 3 años.
La excedencia voluntaria permite al empleado pausar su trabajo por un tiempo para dedicarse a otros intereses.
Los tipos de excedencias laborales son la excedencia voluntaria, la excedencia forzosa y las excedencias por cuidado de familiares (hijos o familiares).
La excedencia laboral es la suspensión temporal del contrato de trabajo a petición del empleado, permitiendo una "pausa" en la relación laboral.
La excedencia es una situación de suspensión del contrato de trabajo motivada por el deber de cuidado de un familiar que no puede valerse por sí mismo.
La excedencia pactada sucede cuando el trabajador y la empresa acuerdan suspender de manera temporal el contrato de trabajo que les vincula.