Puntos clave sobre las excedencias La excedencia suspende temporalmente el contrato de trabajo.

Existen excedencias voluntarias, forzosas y por cuidado de hijos o familiares .

La excedencia voluntaria no garantiza la reserva del puesto de trabajo.

La solicitud debe presentarse por escrito respetando el preaviso del convenio colectivo.

Durante la excedencia voluntaria no hay salario ni cotización.

Cuando un trabajador necesita pausar su vida laboral por motivos personales, familiares o profesionales, la figura que ampara esa decisión es la excedencia. Es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores que permite suspender temporalmente el contrato sin perder el vínculo con la empresa.

En este artículo explicamos a responsables de RR. HH. y empresas como pedir una excedencia laboral según el tipo, qué requisitos hay que cumplir y qué consecuencias conlleva para ambas partes.

¿Qué es una excedencia y cuándo se puede pedir?

¿Qué es una excedencia y cuándo se puede pedir?

La excedencia laboral es el derecho a suspender temporalmente el contrato de trabajo sin extinguir la relación laboral. Está regulada en los artículos 46 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores y puede solicitarse tanto en el sector público como en el privado.

La posibilidad de que la empresa deniegue la excedencia depende del tipo solicitado. En las excedencias por cuidado de hijos, familiares o por cargo público o sindical, la empresa no puede negarse si se cumplen los requisitos legales. En cambio, la excedencia voluntaria puede rechazarse si el trabajador no cumple condiciones como la antigüedad mínima o el preaviso exigido.

El plazo para solicitar una excedencia suele venir fijado por el convenio colectivo. Si no existe regulación específica, la práctica habitual es comunicar la solicitud con al menos 15 días de antelación.

Modelo de solicitud de excedencia Descárgate el modelo

¿Cuáles son los tipos de excedencia?

La legislación laboral española reconoce distintos tipos de excedencia, cada uno con requisitos y efectos diferentes para trabajador y empresa.

Tipo de excedencia Finalidad Duración máxima Reserva del puesto Voluntaria Motivos personales o profesionales 5 años No, solo derecho preferente de reingreso Forzosa Cargo público o sindical incompatible Mientras dure el cargo Sí Cuidado de hijos Cuidado de hijos menores tras la baja por maternidad o baja por paternidad 3 años Sí, durante el primer año Cuidado de familiares Atención a familiares dependientes 2 años Sí, durante el primer año

En todos los casos, la solicitud de excedencia debe realizarse por escrito y respetar el preaviso establecido en el convenio colectivo.

¿Qué consecuencias tiene pedir una excedencia voluntaria?

La excedencia voluntaria suspende temporalmente el contrato de trabajo, pero no extingue la relación laboral entre empresa y trabajador. Durante este período:

El trabajador no cobra salario .

No cotiza a la Seguridad Social.

No acumula antigüedad .

No tiene reserva del mismo puesto de trabajo.

A diferencia de la excedencia por cuidado de hijos o de la excedencia por cuidado de familiares, la excedencia voluntaria solo garantiza un derecho preferente de reingreso si existe una vacante equivalente. Aun así, permite mantener el vínculo laboral sin necesidad de extinguir el contrato de trabajo.

¿Cómo es el proceso de reincorporación después de pedir una excedencia?

El trabajador debe comunicar por escrito su voluntad de reincorporarse antes de que finalice el período de excedencia.

En la excedencia voluntaria, la empresa no tiene obligación de reservar el mismo puesto, aunque el trabajador mantiene un derecho preferente si existe vacante de igual o similar categoría.

La empresa puede:

Aceptar la reincorporación

Aplazar el reingreso por falta de vacante

Denegar el reingreso

No responder a la solicitud

Solicitar una excedencia estando de baja médica es posible, aunque la excedencia no comienza hasta que finaliza la situación de incapacidad temporal.

Caso práctico: Cómo gestiona una pyme una solicitud de excedencia voluntaria

Ana lleva 3 años trabajando como responsable de marketing en una empresa de 20 empleados y decide pedir excedencia para trabajar temporalmente en otra empresa. La empresa sigue este proceso:

Paso Acción 1. Verificación de requisitos Se comprueba que Ana tiene más de 1 año de antigüedad 2. Recepción de solicitud Ana entrega solicitud escrita con 20 días de antelación 3. Respuesta por escrito La empresa acepta e informa de que no se reserva el puesto 4. Registro interno RR. HH. anota fecha de inicio, duración y condiciones de reincorporación 5. Gestión del sustituto Se cubre el puesto con un contrato de sustitución

Dos años después, Ana solicita la reincorporación y la empresa acepta al existir una vacante equivalente.

Gestionar correctamente las excedencias, desde la solicitud hasta la reincorporación, requiere tener los procesos bien documentados y bajo control.

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