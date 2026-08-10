Seguro que a más de uno le han surgido dudas a la hora de analizar una nómina . Si esta gestión administrativa y contable ya es complicada, todavía lo es más saber cómo interpretar una nómina.

Algo sorprendente es que, a lo largo de nuestra vida académica y profesional, nadie nos enseña a leer una nómina. Aun así, entender el desglose de la nómina es esencial para interpretar el documento más importante de la vida laboral de un trabajador: el que registra su salario y detalla su composición.

¿Qué son las nóminas? ¿Cómo saber interpretar una nómina? ¿Cómo saber si la paga extra está prorrateada en la nómina? ¡No te preocupes! En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre cómo interpretar una nómina.

¿Qué es una nómina?

¿Qué es una nómina?

En contabilidad, entendemos por nómina a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que han prestado a un empleador durante un cierto período de tiempo. Es un documento de valor legal, y aunque parece que no sea más que el recibo de pago de tu salario, también es el justificante para tus trabajadores de lo que pagan a la Seguridad Social y cuanto pagan de IRPF.

Hoy en día, las nóminas pueden entregarse en formato online o, por el contrario, en papel. Así mismo, ambos formatos deben incluir los siguientes elementos:

Salario base: Es la remuneración mínima acordada por contrato, que constituye la parte fundamental del sueldo del trabajador.

Pagas extras: Consisten en sueldos adicionales que se reciben comúnmente durante Navidad y verano, aunque pueden prorratearse a lo largo del año.

Complementos salariales: Incluyen adicionales como el plus de transporte, la retribución por trabajo nocturno o por productividad.

Horas extras: Pago extra por las horas trabajadas más allá de la jornada normal establecida en el contrato.

IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): Es la retención que se aplica sobre el salario bruto del trabajador.

Seguridad Social: Aportaciones que cubren contingencias como desempleo, jubilación y bajas médicas.

Líquido a percibir: Importe neto que el empleado recibe después de realizadas todas las deducciones pertinentes.

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¿Cómo interpretar una nómina?

Leer y comprender una nómina puede parecer un proceso complejo, pero es esencial para cualquier empleado y empleador. En primer lugar, debes identificar los elementos clave, como el salario bruto, las horas trabajadas, las bonificaciones y los descuentos. Luego, enfócate en entender las deducciones, que pueden incluir impuestos sobre la renta, Seguridad Social y beneficios adicionales. Además, es fundamental analizar el saldo final después de las deducciones, conocido como salario neto.

En definitiva, saber interpretar una nómina te permitirá entender detalladamente los diferentes conceptos y deducciones que afectan al salario de tus trabajadores.

💡¿Sabías que...? El índice de complejidad de nómina global de Alight 2021 marcaba a España en el Top 10 de países con una complejidad mayor en la nómina. No obstante, el mismo índice en el año 2023 ha bajado a España hasta el puesto nº15 de complejidad.

Así mismo, entender y comprender la nómina también permite al empleador evaluar los costos laborales y tomar decisiones informadas sobre la compensación y beneficios para mantener una fuerza laboral motivada y satisfecha. Por ello, la nómina está dividida en diferentes partes:

El encabezado de la nómina

En este apartado de la nómina encontramos ciertos datos identificativos básicos tales como:

Los datos de la empresa donde se especifica la denominación social, el domicilio social de la empresa y el código de cuenta de cotización en el que está el trabajador incluido.

Los datos del trabajador como su nombre, el tipo de contrato, su categoría profesional así como también, la antigüedad en la empresa.

Los devengos

Al leer una nómina, el segundo apartado que aparece tras el encabezado en el desglose de una nómina son los devengos . Entendemos que por devengo las cantidades que recibe el empleado, es decir su salario bruto.

Las percepciones salariales son los componentes fundamentales que conforman el salario en la nómina y que, a su vez, cotizan en la Seguridad Social. Estas percepciones se desglosan en la nómina de la siguiente manera:

Salario Base : Es la cantidad fija acordada entre el empleador y el empleado por el trabajo realizado durante un período determinado. Es el elemento central de la nómina y no varía, a menos que exista un cambio en el contrato laboral o se apliquen ajustes salariales. Horas extra: Si el empleado realiza horas de trabajo adicionales a las establecidas en su contrato, estas se reflejan como percepciones salariales extras en la nómina. Bonificaciones: Estas percepciones salariales adicionales se otorgan como incentivos por el rendimiento, ventas o logros específicos alcanzados por el empleado. Salario en especie : Si el empleado recibe beneficios no monetarios, como vales de comida, transporte o seguro médico, estos también se reflejan en la nómina como percepciones salariales sujetas a cotización.

Es importante comprender estos desgloses para calcular correctamente las cotizaciones a la Seguridad Social y para garantizar que todos los componentes salariales se reflejen de manera transparente en la nómina del empleado.

Las deducciones

Cómo interpretar una nómina eficazmente depende esencialmente de entender el apartado de deducciones , estas se conocen como las cotizaciones por los impuestos que paga el trabajador. Encontramos como deducciones las siguientes:

Seguridad Social

IRPF

Anticipos

Salario en especie

Liquido a percibir

La última etapa para entender cómo interpretar una nómina consiste en entender el apartado de “ Líquido a Percibir ”. Después de haber realizado todos los cálculos, se obtiene la cantidad de dinero neto que vas a recibir en tu cuenta por tu servicio prestado. El cálculo de esta cantidad es sencillo:

Además, no olvides que a parte de los elementos que incluye la nómina, todo modelo de nómina incluye un apartado que contiene las bases de cotización y los conceptos de recaudación conjunta y aportación de la empresa. Finalmente, en la parte final de la nómina se indica el lugar de emisión, el sello de la empresa y las firmas del trabajador y del empleador.

💡¿Sabías que… Las pagas extraordinarias en España son un derecho laboral garantizado por el Estatuto de los Trabajadores? Estas pagas, comúnmente conocidas como paga de verano y paga de Navidad, deben ser abonadas por las empresas a sus empleados al menos dos veces al año. Su objetivo es ayudar a los trabajadores a afrontar gastos extraordinarios durante esos períodos.

¿Cómo saber si la paga extra está prorrateada en la nómina?

Las complicaciones al preguntarse cómo interpretar una nómina vienen de los nuevos elementos en la nómina que no hemos visto nunca antes, como pueden ser las pagas extras. Entendemos como pagas extraordinarias a una cantidad adicional al salario del trabajador. Por tradición, hay dos pagas extras: en Navidad y en verano, normalmente junio, o otro mes que se acuerde por convenio colectivo .

Por lo tanto, existen dos formas comunes de pagar estas pagas extras:

Prorrateo de las pagas extra: En este caso, el importe de las pagas extras se suma y se divide entre los 12 meses y se suma a la nómina mensual resultante. Así, el trabajador recibe un importe similar en su nómina cada mes, que incluye una parte prorrateada de las pagas extras. Pago íntegro de las pagas extras: En esta opción, el trabajador cobra la paga extra íntegra en determinados momentos, normalmente junio y diciembre.

La elección entre estas opciones depende de lo acordado en el contrato laboral o de la práctica común en la empresa. Ambas formas son válidas, pero el prorrateo puede ayudar a mantener una estabilidad financiera a lo largo del año, ya que el trabajador recibe una cantidad similar cada mes, mientras que el pago íntegro de las pagas extras puede suponer un ingreso adicional significativo en determinados meses.

En este sentido, PayFit ha dado un paso más allá revolucionando la forma en que se gestiona y se consulta la nómina. Con su nueva nómina interactiva , PayFit ofrece una experiencia dinámica y visual para que tanto empleados como responsables de Recursos Humanos puedan explorar cada concepto de manera intuitiva y personalizada. Ahora, la información salarial y las deducciones se presentan de forma clara, interactiva y accesible, facilitando la comprensión y agilizando cualquier consulta. En definitiva, hemos renovado la experiencia de la nómina, combinando cumplimiento legal con innovación tecnológica para que la gestión sea más simple, transparente y eficiente para todos.

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