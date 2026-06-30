En el mundo empresarial de hoy, el equilibrio entre la vida laboral y familiar se ha convertido en una preocupación fundamental tanto para empleados como para empleadores. A medida que la sociedad evoluciona, las expectativas de los trabajadores cambian y surge la necesidad de adaptarse a una nueva realidad: la conciliación de la vida familiar y laboral.

Es decir, al implantar este tipo de medidas ayudas a los empleados a sentirse más valorados en la empresa y esto, de alguna manera, ayuda a incrementar su satisfacción laboral . Ya que, sin esta satisfacción, el éxito de la empresa se vería afectado.

En este artículo, exploraremos qué significa este término, cómo las empresas pueden ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de sus empleados y por qué es esencial para el éxito a largo plazo. ¡Sigue leyendo!

¿Qué es el término conciliar?

¿Qué es el término conciliar?

Según el diccionario de la Real Academia Española , el término conciliar consiste en hacer compatibles dos o más cosas. Por esta razón, la conciliación laboral y familiar vienen de la mano.

Es decir, la conciliación laboral y familiar se trata de un conjunto de medidas encaminadas a ayudar a que el trabajador tenga unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su carrera profesional con el objetivo de no perjudicar en exceso su vida personal y familiar.

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¿Qué significa la conciliación de la vida laboral y familiar?

La conciliación de la vida familiar y laboral se refiere a la capacidad de los empleados para equilibrar sus responsabilidades profesionales con sus obligaciones familiares y personales.

Implica permitir que los trabajadores tengan tiempo para atender a sus familias, cuidar de sí mismos y participar en actividades fuera del trabajo sin sacrificar su carrera. Por consiguiente, podemos poner de ejemplo las últimas modificaciones en permisos existentes y los nuevos permisos introducidos el 28 de junio mediante el Real Decreto 5/2023 , entre estos permisos podemos destacar los siguientes: el permiso de lactancia, los permisos por hospitalización , el permiso parental (nuevo); entre otros.

Básicamente, este equilibrio es esencial para mantener la salud mental y física de los empleados, ya que ayuda a promover la satisfacción laboral y además, a atraer y retener el talento en la empresa.

¿Qué derechos garantiza la ley de conciliación familiar?

El Real Decreto-ley 5/2023 enriquece las mejoras y aportaciones del Real Decreto-ley 6/2019, con el objetivo de atender la necesidad de muchas familias que enfrentan dificultades para equilibrar sus responsabilidades profesionales y familiares , especialmente cuando tienen hijos.

Desde que esta legislación entró en vigor, ha contribuido a mejorar la conciliación familiar de numerosos empleados. Algunos de los derechos y medidas de conciliación que establece esta normativa incluyen:

Mayor flexibilidad en los horarios laborales , brindando la opción de ajustar la jornada de trabajo de acuerdo a las necesidades familiares. Ampliación del permiso de hospitalización , diseñado para ayudar a los empleados a enfrentar situaciones familiares difíciles. Extensión del permiso parental , destinado al cuidado de un hijo o menor bajo acogida de más de un año, que se puede utilizar hasta que el niño cumpla ocho años de edad. Excedencias con reserva de empleo , esta medida de conciliación familiar se contempla en la ley con un período extendido de dieciocho meses.

En resumen, la ley de conciliación familiar garantiza una serie de derechos fundamentales que buscan equilibrar la vida laboral y familiar de los trabajadores. Por ello y aunque la legislación ha avanzado en la dirección correcta, es importante seguir trabajando para promover un entorno laboral donde la conciliación sea una realidad para todos, contribuyendo así al bienestar de las familias y a la productividad de las empresas.

¿Qué ayudas existen para la conciliación de la vida familiar y laboral?

Los empleadores pueden desempeñar un papel crucial en el fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral. Aquí hay algunas formas en las que las empresas pueden marcar la diferencia:

Jornada intensiva: Las empresas que buscan alternativas para que el horario laboral del empleado sea más compatible con sus obligaciones se ven mayormente favorecidas. Políticas de tiempo libre: Implementar políticas de tiempo libre pagado, como días de permiso para asuntos familiares, puede permitir que los empleados se ocupen de sus responsabilidades familiares sin afectar su compensación. Cultura de apoyo: Crear una cultura empresarial que valore y respalde la conciliación de la vida familiar y laboral puede marcar una gran diferencia. Esto implica fomentar un ambiente donde los empleados se sientan cómodos compartiendo sus necesidades y desafíos personales. Programas de bienestar: Ofrecer programas de bienestar, como asesoramiento o cuidado infantil en el lugar de trabajo, puede facilitar la vida de los empleados y ayudarles a equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. Fomentar el teletrabajo: Una de las mejores fórmulas para facilitar la conciliación familiar y laboral es el teletrabajo. Ya que, proporcionas al empleado una manera de trabajar y ser productivo desde la comodidad de su hogar; lo que ayuda a conciliar su vida laboral y familiar.

¿Existen beneficios para los empleadores?

Fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral no solo beneficia a los empleados, sino también a los empleadores. Las empresas que priorizan este equilibrio tienden a experimentar una mayor atracción y retención de talento , una moral más alta en el equipo y una mayor productividad en el trabajo. Los empleados que se sienten apoyados en su vida personal están más comprometidos en su trabajo y contribuyen en mayor medida al éxito de la empresa.

La conciliación de la vida familiar y laboral es un aspecto fundamental para el bienestar de los empleados y el éxito empresarial. Los empleadores que comprenden su importancia y toman medidas para apoyarla no solo cumplen con la ley, sino que también crean un entorno laboral más saludable y productivo para todos. En conclusión, la inversión en la conciliación de la vida familiar y laboral es una inversión en el futuro de su empresa.

¿Por qué es recomendable implantar estas políticas en la empresa?

Como ya hemos comentado, las políticas de conciliación ofrecen ventajas tanto para los trabajadores como para las empresas. Por un lado, permiten a los empleados encontrar un equilibrio entre las distintas facetas de su vida, mientras que, por otro lado, contribuyen a que las compañías mejoren su productividad y competitividad.

A continuación, puedes observar porque es recomendable implantarlas:

Mejoran el bienestar personal y la satisfacción personal de los trabajadores. Fomentan la identificación con la empresa. Contribuyen a crear un clima laboral agradable basado en el respeto y la igualdad de oportunidades. Reducen la posibilidad de sufrir problemas como estrés, ansiedad o depresión. Aumentan la motivación de los empleados y empleadas. Permiten un mayor desarrollo personal y profesional. Minimizan el absentismo laboral o los abandonos del puesto de trabajo.

¿Cómo ayudar a las madres y padres trabajadoras?

Lograr un equilibrio entre la vida profesional y las responsabilidades familiares es uno de los principales retos para muchas madres y padres que trabajan. La sociedad y las instituciones cuentan con diferentes medidas, recursos y sistemas de apoyo destinados a facilitar la conciliación y promover el bienestar tanto de los adultos como de los menores a su cargo.

¿Cuáles son algunos consejos prácticos para lograr un equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral?

Establece prioridades y límites: Define lo que es más importante para ti y aprende a decir “no” a compromisos que no aporten valor.

Organiza tu tiempo: Usa agendas o aplicaciones para planificar tareas diarias y reservar momentos específicos para la familia, el ocio y el trabajo.

Fomenta la comunicación: Habla abiertamente con tu familia y tu entorno laboral sobre tus necesidades y busca acuerdos que favorezcan la conciliación.

Aprovecha la flexibilidad laboral: Si tu trabajo lo permite, opta por horarios flexibles, teletrabajo o jornada intensiva para optimizar tu tiempo.

Cuida tu bienestar: Reserva tiempo para ti mismo, practica deporte, descansa y mantén hábitos saludables para evitar el estrés.

Comparte responsabilidades: Reparte las tareas del hogar y el cuidado de familiares entre todos los miembros de la familia.

Aprende a desconectar: Intenta separar los espacios y momentos de trabajo de los familiares y personales para evitar la “superposición” de roles.

¿Qué recursos y sistemas de apoyo existen para padres y madres que trabajan?

Permisos laborales: Disfruta de permisos de maternidad, paternidad, lactancia, reducciones de jornada y excedencias por cuidado de hijos o familiares.

Servicios de guardería y escuelas infantiles: Facilitan la atención de los hijos mientras los padres trabajan.

Ayudas y subvenciones públicas: Consulta las ayudas económicas y deducciones fiscales específicas para familias, como las de familia numerosa o monoparental.

Redes de apoyo familiar: Cuenta con la colaboración de familiares, amigos o grupos de apoyo de padres y madres.

Flexibilidad en el trabajo: Muchas empresas ofrecen opciones de teletrabajo, jornadas adaptadas y programas de apoyo a la conciliación.

Organizaciones y asociaciones: Existen entidades especializadas que asesoran y apoyan a familias trabajadoras (por ejemplo, asociaciones de padres y madres, ONGs o servicios sociales).

Recursos online: Plataformas, foros y aplicaciones que ofrecen consejos, asesoramiento y herramientas para la conciliación.

En resumen, podemos decir que la mayoría de los empleados busca la capacidad de equilibrar su trabajo con sus responsabilidades familiares. En este contexto, tanto la empresa como el empleado pueden obtener ventajas al implementar iniciativas que promuevan la conciliación entre la vida laboral y familiar. Sin lugar a dudas, las empresas deben velar por el bienestar de sus trabajadores y aprovechar al máximo sus capacidades para asegurar un entorno de trabajo productivo y de alta calidad; ya que esto, implícitamente, les llevará a convertirse en una empresa eficiente y eficaz.

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