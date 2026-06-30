Puntos clave sobre el plus de asistencia Plus de asistencia: complemento salarial que remunera la asistencia regular al trabajo; su objetivo es reducir el absentismo laboral. Naturaleza salarial: cotiza íntegramente a la Seguridad Social y tributa en el IRPF, al igual que el salario base. Regulación: se fija en el convenio colectivo o en el contrato; no existe una cuantía mínima legal. Vacaciones: el Tribunal Supremo reconoce que debe abonarse durante las vacaciones como retribución ordinaria (STS 29/11/2018). Límites legales: no puede penalizar ausencias por enfermedad, maternidad, conciliación familiar ni actividades sindicales.

El plus de asistencia es un tipo de complemento salarial utilizado por muchas empresas cuya correcta gestión puede reducir el absentismo y, al mismo tiempo, evitar reclamaciones laborales.

En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el plus de asistencia: si es un complemento salarial o extrasalarial, cómo calcularlo, cuánto es, cuándo se cobra y qué implica a efectos de cotización y vacaciones.

¿Qué es el plus de asistencia?

¿Qué es el plus de asistencia?

El plus de asistencia es un complemento salarial que se abona a los trabajadores por acudir regularmente a su puesto de trabajo, cumpliendo las condiciones establecidas en el convenio colectivo. Su objetivo principal es reducir el absentismo laboral mediante una compensación económica por la presencia continuada.

Al igual que otros complementos como el plus de antigüedad , el plus de transporte o el plus de penosidad , el plus de asistencia se añade al salario base y forma parte de la retribución total del trabajador.

Es importante recordar también que el plus de asistencia es un complemento de naturaleza salarial . Esto significa que es una percepción económica derivada directamente de la prestación laboral, que forma parte del salario del trabajador . A diferencia de los conceptos extrasalariales (como las dietas o las indemnizaciones por traslado), el plus de asistencia computa para el cálculo de las pagas extraordinarias, si así lo establece el convenio, y para las indemnizaciones por despido.

Aunque con frecuencia se abonan juntos, el plus de asistencia y el de puntualidad cubren conceptos distintos, para así ganar tiempo y poder dedicarse plenamente a lo que realmente importa: las personas.

Concepto Plus de asistencia Plus de puntualidad Qué premia Acudir al trabajo (presencia) Cumplir el horario de entrada y salida Cuándo se pierde Por ausencias injustificadas Por retrasos o salidas anticipadas Quién lo regula Convenio colectivo o contrato Convenio colectivo o contrato

Otros complementos que retribuyen características del puesto o del rendimiento son el plus de productividad o el plus de convenio .

¿Cómo se calcula el plus de asistencia?

No existe una fórmula legal única para calcular el plus de asistencia. El importe y el método de cálculo se determinan en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el contrato de trabajo. Para entender cómo funciona el cálculo de este y otros complementos, puedes consultar nuestra guía sobre cómo se calculan los complementos salariales .

¿De cuánto es el plus de asistencia?

La cuantía varía según el sector y el convenio colectivo. Las modalidades más habituales son:

Cantidad fija por día trabajado: por ejemplo, entre 1 € y 5 € por cada jornada efectivamente realizada.

Cantidad mensual: un importe fijo mensual que se reduce o suprime en proporción a las ausencias injustificadas.

Porcentaje sobre el salario base: en algunos convenios, el plus representa un porcentaje del salario base, normalmente entre el 3 % y el 10 %.

En cualquier caso, la única fuente fiable para conocer el importe exacto es el convenio colectivo sectorial o de empresa que aplique a cada caso concreto.

¿Cómo y cuándo se paga el plus de asistencia?

El plus de asistencia se abona junto con el resto del salario, en la nómina mensual. Su pago está condicionado al cumplimiento de los requisitos fijados en el convenio: asistir sin ausencias injustificadas durante el periodo correspondiente.

Para los trabajadores a jornada parcial , el plus se abona en proporción a la jornada efectivamente realizada, salvo que el convenio establezca lo contrario. La empresa puede implantar los mecanismos de control horario y de registro de asistencia que considere adecuados para verificar el cumplimiento.

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¿El plus de asistencia cotiza a la Seguridad Social?

Sí. Al tratarse de un complemento de naturaleza salarial, el plus de asistencia cotiza íntegramente a la Seguridad Social y tributa en el IRPF del trabajador. Esto implica que:

Se incluye en la base de cotización del trabajador a efectos de contingencias comunes y profesionales.

Sirve de referencia para el cálculo de la incapacidad temporal (IT) , aunque durante la baja el trabajador no lo perciba directamente.

Puede computar en el cálculo de indemnizaciones por despido si el convenio así lo establece.

💡 ¿Sabías que...? El Tribunal Supremo reconoció en su sentencia de 29 de noviembre de 2018 que el plus de asistencia es un concepto retributivo ordinario, habitual y periódico, y que, por tanto, debe abonarse durante las vacaciones del trabajador.

¿Cuándo se cobra el plus de asistencia?

El trabajador tiene derecho a cobrar el plus de asistencia cuando cumple los requisitos fijados en el convenio colectivo: básicamente, no incurrir en ausencias injustificadas durante el periodo de devengo. La empresa puede suprimir o reducir el complemento proporcionalmente a las faltas de asistencia no justificadas, pero no puede hacerlo de forma arbitraria ni discriminatoria.

¿Se paga el plus de asistencia en vacaciones?

En términos generales, sí . El Tribunal Supremo ha establecido que durante las vacaciones el trabajador debe percibir su retribución ordinaria y que el plus de asistencia, por ser habitual y periódico, forma parte de esa retribución. No obstante, la respuesta definitiva depende de lo que regule el convenio colectivo aplicable :

Si el convenio incluye expresamente el plus de asistencia en el cálculo de la retribución vacacional, es obligatorio abonarlo .

Si el convenio especifica que solo se paga por días de actividad laboral efectiva, puede no abonarse durante las vacaciones.

En caso de extinción del contrato, si el plus debía incluirse en las vacaciones, también debe reflejarse en la liquidación .

¿Qué ocurre con el plus de asistencia durante una baja médica?

Durante una baja por incapacidad temporal, el trabajador deja de asistir físicamente al trabajo, por lo que, en principio, no genera el derecho al plus de asistencia durante ese periodo. Sin embargo, el importe de este complemento sí computa como parte del salario regulador para calcular la prestación de IT que abona la Seguridad Social.

Cada convenio colectivo puede establecer condiciones específicas a este respecto, y recientemente algunos tribunales han matizado los límites de este complemento frente a trabajadores en situación de baja. En caso de duda, es recomendable revisar el convenio aplicable o consultar con un asesor laboral.

¿Puede el plus de asistencia penalizar ausencias justificadas?

Este es uno de los aspectos más sensibles del plus de asistencia. La Sentencia n.º 40/2025 del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) fijó que este complemento es válido únicamente cuando computa ausencias no justificadas y no están vinculadas a causas que puedan considerarse discriminatorias.. En concreto, el plus de asistencia no puede penalizar las siguientes ausencias:

Ausencias por enfermedad o incapacidad temporal (discriminación por razón de salud).

Ausencias vinculadas a embarazo, maternidad o permisos de conciliación familiar .

Ausencias por actividades sindicales reconocidas legalmente.

Cualquier ausencia que genere discriminación por asociación , es decir, el trato desfavorable que sufre un trabajador por su vinculación con una persona protegida (por ejemplo, acompañar a un familiar enfermo a citas médicas).

Las empresas que apliquen el plus de asistencia deben asegurarse de que su configuración en el convenio o en el contrato respete estos límites para evitar reclamaciones o nulidades.

Caso práctico sobre el plus de asistencia

Problema

Una empresa de 25 empleados aplica un plus de asistencia mensual de 60 € según convenio. A raíz de varias ausencias, suprime el plus a una trabajadora que faltó tres días por acompañar a su hijo a citas médicas de seguimiento.

Consecuencias

La supresión del plus puede constituir discriminación por asociación , ya que el cuidado de menores recae mayoritariamente en mujeres.

La trabajadora puede reclamar el importe del plus ante el juzgado de lo Social.

La empresa puede enfrentarse a una sanción y a la declaración de nulidad de la medida.

Solución

Con un software de gestión de nóminas, la empresa puede configurar automáticamente qué tipos de ausencia cuentan como justificadas para el plus de asistencia, evitando errores de cálculo y garantizando el cumplimiento de la normativa. El plus de asistencia queda correctamente documentado en cada nómina y las revisiones son trazables.

Gestionar bien el plus de asistencia implica conocer el convenio, distinguir las ausencias justificadas y reflejarlo todo correctamente en cada nómina. Hacerlo de forma manual multiplica el riesgo de error y de conflictos. Automatizar el cálculo te garantiza precisión y cumplimiento sin esfuerzo adicional.

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